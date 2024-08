Garmin lance une montre de sport avec une autonomie gargantuesque de plus d’un mois

En plus de sa nouvelle Fenix 8, Garmin a annoncé la Garmin Fenix 8 Solar, une montre dotée d’un écran MIP à recharge solaire, proposant une autonomie de plus de 40 jours.

La Garmin Fenix 8 Solar // Source : Garmin

Si d’aucuns pouvaient craindre que l’annonce de la Garmin Fenix 8 ne signe la fin des montres « outdoor » à écran MIP chez Garmin, il n’en est rien.

En parallèle de sa nouvelle montre haut de gamme, le constructeur américain a dévoilé, ce mardi, une déclinaison plus accessible et bien plus autonome de la Fenix 8, la Garmin Fenix 8 Solar.

Une montre à recharge solaire

Comme son nom l’indique, cette nouvelle Garmin Fenix 8 Solar est dotée d’un système de recharge solaire. De quoi profiter d’une autonomie bien supérieure à celle de la Garmin Fenix 8 classique.

Concrètement, voici les autonomies annoncées par le constructeur selon l’usage et le format de la montre (à condition d’avoir suffisamment d’éclairage) :

Fenix 8 47 mm Fenix 8 Solar 47 mm Fenix 8 51 mm Fenix 8 Solar 51 mm Mode smartwatch jusqu’à 16 jours jusqu’à 28 jours jusqu’à 29 jours jusqu’à 48 jours Mode smartwatch avec écran always-on jusqu’à 7 jours jusqu’à 28 jours jusqu’à 13 jours jusqu’à 48 jours Suivi GPS jusqu’à 47 heures jusqu’à 92 heures jusqu’à 84 heures jusqu’à 149 heures Suivi GPS avec écran always-on jusqu’à 37 heures jusqu’à 92 heures jusqu’à 65 heures jusqu’à 149 heures

Concrètement, la recharge solaire de la montre Garmin permet bien évidemment d’augmenter considérablement l’autonomie de la montre, mais ce n’est pas son seul argument du côté de l’autonomie.

Un écran MIP plus économe en énergie

En effet, contrairement à la Fenix 8 standard, la Fenix 8 Solar est dotée d’un écran MIP transflectif, et non pas Amoled. De quoi lui permettre d’afficher en permanence des informations à l’écran sans pour autant vider sa batterie.

Ce type d’affichage permet également une meilleure lisibilité en plein soleil, mais s’avère plus limité en termes de définition comme de contraste ou de rendu des couleurs. Pour rappel, jusqu’à présent, les montres de la gamme Fenix profitaient toutes d’une dalle MIP quand l’Amoled était l’apanage de la gamme Epix.

L’autre différence principale entre la Fenix 8 et la Fenix 8 Solar réside dans le choix des tailles. Pour son modèle à charge solaire, Garmin ne propose que deux tailles : 47 et 51 mm, sans la version, 43 mm de la Fenix 8 classique. Compte tenu de l’emplacement de la surface solaire, la montre profite par ailleurs d’un écran un peu plus petit :

Garmin Fenix 8 Solar 47 mm : 1,3 pouce, 260 x 260 pixels

Garmin Fenix 8 Solar 51 mm : 1,4 pouce, 280 x 280 pixels

À titre de comparaison, la Fenix 8 47 mm profite d’une dalle de 1,4 pouce avec une définition de 454 x 454 pixels.

Concernant les autres caractéristiques, la Fenix 8 Solar reprend les mêmes nouveautés que la Fenix 8 classique, avec micro et haut-parleur pour les appels, fonctions de plongée jusqu’à 40 mètres, lampe torche LED, GPS double fréquence ou capteur cardio Elevate Gen 5.

Prix et disponibilité de la Garmin Fenix 8 Solar

La Garmin Fenix 8 Solar est déclinée en deux formats, 47 mm ou 51 mm. Elle est disponible dès ce mardi à 1099,99 euros pour le petit format et à 1199,99 euros pour la grande taille.