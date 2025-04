Garmin ajoute une nouvelle activité très attendue sur ses montres de sport

Après avoir réservé initialement le profil d’activité « rucking » à ses seules montres orientées vers les militaires, Garmin a finalement commencé à déployer la marche lestée vers davantage de modèle.

Un homme pratiquant le rucking // Source : image générée par IA via Adobe Firefly

En février dernier, Garmin lançait sa nouvelle montre haut de gamme orientée vers les militaires, la Garmin Tactix 8. Outre les fonctions liées à un usage tactique, comme l’analyse balistique ou le mode kill switch, la montre proposait aussi un nouveau profil d’activité inédit sur ses autres montres, le rucking, ou marche lestée en français.

Pour aller plus loin

La dernière montre de Garmin inaugure une nouvelle activité sportive, qui mériterait de s’étendre à d’autres montres

Logiquement, la version militaire de la Garmin Instinct 3, présentée la semaine dernière, profite à son tour de ce profil d’entraînement sportif. Pour rappel, le rucking consiste simplement à faire de la marche lestée d’un poids de plusieurs kilogrammes. Il est ainsi possible, au moment de lancer l’activité, d’indiquer à sa montre quel est le poids porté durant l’activité, pour qu’il soit pris en compte dans les différents scores proposés.

La Garmin Tactix 8 // Source : Garmin

Sur un profil de marche classique, un poids plus élevé qui ne serait pas renseigné va logiquement induire un calcul du VO2Max à la baisse, puisque la montre va estimer que vous êtes plus lent ou à une fréquence cardiaque plus élevée pour un effort similaire.

Une fonction qui arrive sur les montres grand public

Cependant, alors qu’on pouvait craindre que Garmin ne réserve ce profil qu’à ses montres militaires « Tactix » et « Instinct 3 Tactical Edition », ce ne sera finalement pas le cas. Comme le rapporte le vidéaste Desfit dans son test de la Garmin Instinct 3 Tactial Edition, la marque américaine a prévu d’étendre cette fonctionnalité à d’autres montres :

Bien que le profil de charge lestée soit mis en avant comme une fonction de l’Instinct 3 Tactical, ce profil sera ajouté à l’Instinct 3 grâce à une mise à jour logicielle au cours de la prochaine mise à jour trimestrielle, autour de l’été 2025

Par ailleurs, comme le rappelle le site Garmin Rumors, les Fenix 8 Amoled et Fenix 8 Solar, sur lesquelles est basée la Tactix 8, peuvent déjà profiter du profil d’activité « rucking », à condition d’avoir intégré le programme de mises à jour bêta de Garmin.

Il semble donc que le constructeur américain ait entendu les retours des utilisateurs pour une activité initialement née dans les rangs militaires, mais qui a de plus en plus tendance à se démocratiser auprès du grand public, même sans nécessité d’avoir une montre militaire.