Garmin officialise sa nouvelle montre Fenix moins chère, la Garmin Fenix E

Outre ses Fenix 8, Fenix 8 Solar et Enduro 3, Garmin a également présenté une nouvelle montre Fenix moins chère, la nouvelle Garmin Fenix E.

La Garmin Epix Gen 2 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce mardi 27 août est une journée chargée du côté de Garmin. Le constructeur spécialisé dans les montres de sport a en effet lancé pas moins de quatre nouveaux modèles, sans compter les variantes de tailles ou de matériaux.

Pour aller plus loin

Montres connectées Garmin : quel modèle de smartwatch choisir en 2024 ?

En plus de sa nouvelle Fenix 8 haut de gamme, de sa Fenix 8 Solar à charge solaire et de son Enduro 3 avec une très longue autonomie, Garmin a également présenté une nouvelle montre outdoor au prix un peu plus maîtrisé, la Garmin Fenix E.

Contrairement à ce que certaines rumeurs prédisaient jusqu’à présent, on a affaire ici à une montre à écran Amoled qui profite d’une dalle de 1,3 pouce de diamètre avec une définition de 416 x 416 pixels. La montre Garmin consiste par ailleurs en un boîtier en acier inoxydable de 47 x 47 x 14,5 mm pour un poids de 76 grammes sans bracelet, tandis que l’écran est protégé par du verre Gorilla Glass.

Du côté des mesures de sport et de santé, la Fenix E est dotée du capteur Elevate Gen 4 de précédente génération, de la géolocalisation par satellites GPS, Galileo, QZSS, Glonass et Beidou, mais pas du GPS multibande, se contentant de la seule bande de fréquence L1. Bien évidemment, on va également retrouver un altimètre barométrique, une boussole, une mesure de la SpO2 ou un thermomètre, mais pas de flash LED, contrairement à la Fenix 8. Par ailleurs, la nouvelle Fenix E est aussi dépourvue des fonctions de plongée de la nouvelle gamme, tout comme du micro et du haut-parleur.

Une simple Epix Gen 2 renommée

Si ces caractéristiques vous parlent peut-être, c’est parce que la Fenix E n’est pas complètement une nouvelle venue dans la gamme de Garmin. Au vu des spécifications techniques, il semble en fait s’agir d’un nouveau nom pour l’Epix (Gen 2) sortie en 2022 dans sa version de base.

Pour aller plus loin

Test de la Garmin epix (Gen 2) : la montre Oled ultra sportive de référence

Avec la sortie de sa nouvelle gamme Fenix, Garmin semble ainsi vouloir faire disparaître le nom de la gamme Epix, sans pour autant faire disparaître les produits. C’est donc dans ce sens que le constructeur pourrait avoir simplement modifié le positionnement tarifaire de la montre pour la proposer comme entrée au sein de sa nouvelle gamme Fenix 8.

Prix et disponibilité de la Garmin Fenix E

La nouvelle Garmin Fenix E est disponible en deux coloris, noir ou acier, au prix de 799,99 euros. À titre de comparaison, la Garmin Epix (Gen 2) était proposée à son lancement au prix de 899,99 euros à caractéristiques identiques. Cependant, elle est régulièrement proposée par des revendeurs autour de 500 à 600 euros.