Garmin : ce nouvel indice nous rapproche d’une nouvelle montre haut de gamme à l’écran encore inégalé

L’existence d’une Garmin Fenix 8 microLED est à nouveau corroborée par une fuite. Cette fois, c’est l’application Garmin Connect qui semble vendre la mèche.

La Garmin Fenix 8 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

La dernière montre haut de gamme de Garmin, la Fenix 8, a beau avoir été annoncée il y a moins de deux mois, les regards se tournent déjà vers les montres qui lui succéderont.

Il faut dire que, depuis plusieurs semaines, les rumeurs enflent autour d’une nouvelle montre Garmin Fenix 8 dotée d’un écran bien particulier et désignée sous le nom de Fenix 8 microLED.

Ce lundi, c’est le site spécialisé the5krunner qui a mis une nouvelle pièce dans la machine en relayant la mention de la Garmin Fenix 8 microLED au sein de l’application Garmin Connect. Sur la capture d’écran partagée, on peut en effet la voir parmi les différentes montres qu’il est possible d’appairer à l’application, aux côtés des Fenix 5 ou Fenix 6. Cependant, contrairement aux autres montres, la Fenix 8 microLED n’apparaît ici que sous la forme de schéma et non pas de rendu marketing.

L’écran d’appairage de Garmin Connect // Source : the5krunner

Selon les informations obtenues par the5krunner auprès d’un employé de Garmin, la montre serait actuellement en phase de développement avancée, en bêta privée :

La source ne connaît pas le calendrier de lancement prévu, mais indique que des produits en bêta fermée peuvent arriver un an plus tard.

Concrètement, il ne faut donc pas nécessairement croiser les doigts trop longtemps. Si la montre semble bel et bien prévue au calendrier de Garmin, cela ne signifie pas pour autant qu’elle sera annoncée dans les prochains mois.

Un écran plus lumineux encore

Traditionnellement, les montres de la gamme Fenix de Garmin sont plutôt lancées durant le second semestre, vers la fin de l’été. Il se pourrait donc qu’il s’agisse encore une fois du calendrier privilégié par Garmin, avec un lancement de la Fenix 8 microLED en août ou septembre 2025.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les nouveautés de cette nouvelle version. Néanmoins, son nom évocateur suggère qu’elle profitera d’un écran microLED. Ce type d’écran a l’avantage d’être plus lumineux et plus endurant que les dalles Amoled. De quoi espérer atteindre des pics de luminosité encore jamais vu sur une montre connectée, pour une lisibilité confortable même sous un soleil de plomb.