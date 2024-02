Apple Watch Ultra : on a une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent le MicroLED

Évoquée par de nombreuses rumeurs ces derniers mois, l'Apple Watch Ultra équipée d'un écran MicroLED ne serait pas près d'arriver sur le marché. En l'état, il faudrait patienter au moins trois ans supplémentaires pour l'avoir au poignet.

Apple aurait toutes les peines du monde à mettre la main sur des écrans MicroLED abordables, et surtout disponibles en quantité suffisante pour ses futures Apple Watch Ultra. C’est ce que l’on apprend cette semaine de GSMArena, qui se fait l’écho du média taïwanais The Elec, souvent fiable quand il s’agit de suivre l’activité de l’industrie Tech et des chaînes d’approvisionnement.

D’après le média, l’Apple Watch Ultra MicroLED ne serait ainsi pas en mesure d’arriver sur le marché avant 2027… au plus tôt. En clair, il faudrait encore attendre trois ans — dans le meilleur des cas — pour la trouver dans un Apple Store. Une échéance allongée un brin déprimante pour un produit qui ne cesse visiblement d’être repoussé. L’été dernier déjà, son créneau de lancement présumé avait été décalé par The Elec de 2025 à 2026.

La technologie MicroLED coûte encore trop cher

Si l’Apple Watch Ultra MicroLED est perpétuellement repoussée à plus tard, ce serait en bonne partie à cause de l’approvisionnement difficile en écran MicroLED, mais aussi à cause du prix de cette technologie… toujours très élevé à l’heure actuelle.

On apprend par exemple que si l’écran OLED actuel de l’Apple Watch Ultra coûte environ 40 dollars à Apple, un écran MicroLED équivalent coûterait pour sa part aux alentours de 150 dollars à la firme. Dans ce contexte, il lui serait impossible d’amortir un tel surcoût sans faire flamber les prix des futurs modèles, ou sans rogner sur sa marge. Compte tenu du prix déjà très élevé des modèles actuels d’Apple Watch Ultra, la première solution paraît compromise ; tandis que la seconde semble en décalage avec la politique habituelle d’Apple quand il s’agit de sa propre rémunération.

En l’état, la seule solution semble industrielle. Apple devra peser de tout son poids sur les constructeurs d’écrans pour les encourager à fabriquer en grands volumes des dalles MicroLED de petite taille, et ainsi réduire leurs coûts de production pour accoucher de dalles moins coûteuses. Une approche classique, mais qui prendra vraisemblablement du temps.