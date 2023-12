Devinez quoi, l’Apple Watch Ultra 2026 serait plus grande… et plus chère

L'Apple Watch Ultra millésime 2026 serait la première à adopter une dalle micro-LED. Cette nouveauté se matérialiserait toutefois au travers d'un écran plus grand, mais aussi d'un prix plus élevé.

Grand écran, plus imposant que l’actuel, et prix toujours plus élevé. C’est ce qu’il faudrait attendre de l’Apple Watch Ultra 2026, selon des informations issues de TrendForce. Cette nouvelle tocante haut de gamme serait en outre le premier appareil d’Apple à être équipé d’une dalle Micro-LED. En l’occurrence l’Apple Watch Ultra 2026 miserait ainsi sur un écran de 2,12 pouces, contre 1,92 pouce pour la version actuelle, dévoilée en septembre dernier.

Le créneau de lancement de ce premier modèle Micro-LED est quant à lui fixé quelque part en 2026 par TrendForce. On arguera toutefois que cette estimation est encore assez floue. Initialement, Jeff Pu et Bloomberg avaient en effet évoqué un lancement en 2024 pour cette Apple Watch Ultra Micro-LED, avant de se raviser pour finalement parler d’une commercialisation en « 2025 ou plus tard ».

D’après TrendForce, les faibles cadences de production justifieraient en l’état une arrivée sur le marché plutôt en 2026.

Une montre compliquée à produire

« La taille minuscule des composants des micro-LED rend la fabrication des écrans extrêmement délicate, ce qui peut se traduire par des taux de rendement faibles et des coûts élevés », avance notamment le cabinet d’analyse, qui mise donc sur une sortie tardive et des prix élevés.

« L’introduction de l’Apple Watch avec Micro LED est donc attendue en 2026 […]. Le panneau de la prochaine génération d’Apple Watch utiliserait la technologie Micro LED en tant que technologie d’affichage, avec une taille plus grande que l’Apple Watch Ultra actuelle, de 2,12 pouces », lit-on plus loin. Si TrendForce dit vrai, l’écran de l’Apple Watch Ultra 2026 serait donc 11% plus grand que celui du modèle 2023 actuel. Une différence importante pour une montre d’ores et déjà considérée comme trop grande par certains utilisateurs.

Dans le détail, TrendForce explique que la hausse des prix pressentie ne serait pas uniquement due aux faibles cadences de production de ce futur modèle, mais aussi au coût sensiblement plus élevé des écrans Micro-LED. Par rapport aux dalles OLED actuellement employées pour l’Apple Watch Ultra, ces nouveaux écrans coûteraient 2,5 à 3 fois plus cher, soit environ 80 dollars de plus à débourser par panneau Micro-LED.

Apple n’étant pas nécessairement connu pour rogner sur ses marges, cette hausse de prix serait directement répercutée sur le tarif de vente final… et donc sur le consommateur.