L’écran de la Pixel Watch a un problème, mais ça n’inquiète pas Google

Plusieurs utilisateurs de la Pixel Watch de Google rencontrent ce qu'ils pensent être une brûlure de l'écran Oled, liée au mode always-on. Des marques apparaissent temporairement sur l'écran, mais Google tente de rassurer en disant qu'il ne s'agit que d'une rétention d'image.

La Pixel Watch de Google continue de faire parler d’elle, et pas forcément dans de manière positive. Quelques semaines après sa sortie, plusieurs utilisateurs, cités notamment par 9to5Google, alertent au sujet du « burn-in » de l’écran Oled. C’est-à-dire des brûlures visibles qui altèrent les couleurs de l’écran. Cela arrive lorsqu’une image reste figée trop longtemps, ce qui est le cas quand le mode always-on est activé.

Des brûlures d’écran temporaires sur la Pixel Watch

Abner Li, journaliste au sein du média spécialisé, a constaté une brûlure de l’écran de sa montre connectée qu’il utilise au moins 12 heures par jour avec la luminosité adaptative et le mode always-on activés. Il a constaté que les chiffres indiquant l’heure s’affichent sur la liste des applications ou sur les autres fonds gris qui ne sont pas complètement noirs. Abner Li précise tout de même que ce problème disparaît après une trentaine de minutes. D’un autre côté, cette brûlure revient dès que l’on affiche à nouveau le cadran.

D’autres utilisateurs de la montre ont témoigné du même problème sur Reddit notamment. Toutes les montres ne sont cependant pas touchées et certains ne semblent pas rencontrer cette complication.

La réponse de Google au « burn-in » de l’écran de sa montre

Contacté par 9to5Google, Google affirme qu’il s’agit seulement d’une « rétention d’image » et non d’un « problème permanent » qui serait lié à l’usure de l’écran. Pour le fabricant, « la rétention d’image disparaîtra, mais plus elle reste longtemps sur l’écran, plus elle mettra de temps à disparaître ».

Dans sa déclaration, Google note aussi que la « Pixel Watch utilise un algorithme logiciel pour modifier la luminosité des pixels allumés toutes les minutes afin de réduire la possibilité de rétention d’image ». Cela permettrait d’éviter la rétention d’image et de réduire son temps de disparition. Google prend tout de même des pincettes et conseille de désactiver le mode always-on si besoin et/ou d’utiliser le mode sommeil, qui éteint l’écran durant la nuit.

D’autres reproches ont été faits à la première montre connectée de Google, comme le fait qu’elle recevra moins de mises à jour que la Galaxy Watch 5 ou qu’elle ne possède pas toutes les fonctions des montres Fitbit.

