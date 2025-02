On a vu la prochaine montre pas chère d’Amazfit, et elle a tout d’une grande

Amazfit a dĂ©voilĂ© sa nouvelle Amazfit Bip 6, une montre d’entrĂ©e de gamme riche en fonctionnalitĂ© et disponible Ă partir du mois prochain.

L’Amazfit Bip 6 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Alors qu’Amazfit lançait mardi en Europe sa nouvelle montre connectĂ©e milieu de gamme, l’Amazfit Active 2, la marque chinoise a Ă©galement dĂ©voilĂ© son nouveau modèle d’entrĂ©e de gamme, l’Amazfit Bip 6.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées pour le sport en 2025 ?

Comme son nom l’indique, ce nouveau modèle vient prendre la relève de l’Amazfit Bip 5, lancĂ©e en aoĂ»t 2023 Ă 90 euros. Elle en reprend d’ailleurs en grande partie le design, largement inspirĂ© de celui des Apple Watch, contrairement aux autres montres d’Amazfit, gĂ©nĂ©ralement rondes.

Une montre aux fonctions complètes

MalgrĂ© son positionnement d’entrĂ©e de gamme, l’Amazfit Bip 6 embarque cependant la plupart des fonctions des autres montres de la marque. On retrouve ainsi non seulement le suivi de 140 activitĂ©s sportives, dont Hyrox ou le padel, mais aussi une mesure de la VFC, de la frĂ©quence cardiaque ou un GPS autonome. La montre profite par ailleurs d’un gyroscope six axes et d’un accĂ©lĂ©romètre pour le suivi de mouvement.

L’Amazfit Bip 6 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid L’Amazfit Bip 6 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid L’Amazfit Bip 6 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Plus rare encore sur une montre d’entrĂ©e de gamme, la Bip 6 intègre la gestion de la cartographie en local, une fonction souvent rĂ©servĂ©e aux modèles haut de gamme sur les montres de sport concurrentes. Enfin, dotĂ©e d’un micro et d’un haut-parleur, elle va permettre de passer des appels en Bluetooth et de rĂ©pondre Ă des messages grâce au clavier virtuel ou Ă la dictĂ©e vocale.

Des caractĂ©ristiques qui n’ont pas Ă rougir

Du cĂ´tĂ© des caractĂ©ristiques techniques, l’Amazfit Bip 6 dispose de deux boutons sur la tranche, et d’un Ă©cran carrĂ© Amoled — et non pas LCD TFT comme la Bip 5. Cet affichage d’une diagonale de 1,97 pouce et d’une densitĂ© de 302 pixels par pouce est capable de monter jusqu’Ă une luminositĂ© de 2000 cd/m².

L’Amazfit Bip 6 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

La montre est par ailleurs compacte, avec un format de 46,3 x 40,2 x 10,45 mm, un poids de 27,9 grammes, et compatible avec la natation grâce Ă sa certification 5 ATM. Pour l’autonomie, la batterie de 340 mAh devrait garantir une autonomie de deux semaines en usage classique ou six jours en mode intensif.

Un prix encore inconnu

L’Amazfit Bip 6 sera disponible dans le courant du mois de mars en France.

L’Amazfit Bip 6 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Pour l’heure, le prix n’a pas encore Ă©tĂ© annoncĂ©, mais on peut s’attendre Ă un tarif très proche de celui de la Bip 5, lancĂ©e initialement Ă 90 euros.