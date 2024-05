La nouvelle Amazfit Bip 5 Unity : une montre complète à petit prix

Vous cherchez une montre connectée complète et abordable ? La nouvelle Amazfit Bip 5 Unity pourrait bien répondre à vos attentes. Cette montre, proposée à un prix très compétitif, offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes.

Amazfit, spécialiste des wearables, qui prépare le lancement d’une bague connectée, a dévoilé un nouveau modèle de montre connectée : la Bip 5 Unity. Cette montre, proposée à un prix très abordable, offre pourtant de nombreuses fonctionnalités intéressantes, elle vient compléter la gamme Bip 5.

La Bip 5 Unity possède un boîtier certifié IP68, ce qui signifie qu’elle est étanche et résistante à la poussière. Elle est donc parfaitement adaptée aux activités sportives en extérieur, même sous la pluie. Le cadre en acier inoxydable lui confère un côté solide et un peu plus premium que les montres connectées abordables.

Beaucoup… beaucoup de fonctionnalités

La Bip 5 Unity est équipée d’un écran LCD de 1,91 pouces avec une définition de 320 x 280 pixels. Elle dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque et de SpO2 qui collecte des données 24 heures sur 24 pour avertir les utilisateurs d’une faible saturation en oxygène du sang, d’un stress élevé ou d’une fréquence cardiaque anormalement basse. Le suivi du sommeil et du cycle fait également partie des fonctionnalités proposées par la montre.

Côté sport, la Bip 5 Unity propose pas moins de 120 modes sportifs différents, dont six peuvent être automatiquement reconnus (marche, course, etc.). Elle est donc adaptée aux personnes souhaitant suivre leur activité physique au quotidien.

Enfin, la Bip 5 Unity dispose d’un haut-parleur et d’un microphone intégrés, ce qui permet de passer des appels directement depuis la montre et d’utiliser Amazon Alexa comme assistant vocal. Plus de 100 cadrans de montre sont proposés et il est possible d’installer plus de 70 applications via l’application pour smartphone associée.

L’un des principaux atouts de la Bip 5 Unity est son prix très compétitif. Elle est proposée à 60 dollars aux États-Unis. Pour comparaison, la Bip 5 est à 90 euros sur Amazon France. Certes, la Bip 5 Unity ne dispose pas de module GPS intégré, mais cela reste un compromis acceptable compte tenu de son prix.

