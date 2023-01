La Pixel Watch se rapproche un peu plus des Apple Watch avec cette nouvelle fonction

La Pixel Watch de Google profite désormais d'une fonction de détection des chutes grâce à une mise à jour. Une fonction présente depuis 2018 sur les montres d'Apple.

Lors de la présentation de sa Pixel Watch, en octobre dernier, Google avait présenté de nombreuses fonctionnalités comme l’intégration de Fitbit pour le suivi d’activité, Google Wallet pour le paiement sans contact ou la possibilité de répondre à des appels directement depuis le poignet. Néanmoins, toutes les fonctions présentées initialement pour la Pixel Watch n’étaient pas disponibles dès le lancement de la montre. C’est le cas notamment de la détection de chute qui devait arriver après la commercialisation, grâce à une mise à jour.

Il semble finalement que le déploiement de cette fonction de détection des chutes ait commencé. Comme le rapporte le site spécialisé 9to5Google, de plus en plus d’utilisateurs signalent désormais avoir accès à cette fonctionnalité grâce à l’arrivée de la mise à jour de décembre et à la version RWD9.220429.070 du firmware de la Google Pixel Watch.

Des appels d’urgence automatique en cas de chute

Concrètement, cette mise à jour donne accès à un nouveau paramètre dans les menus de la montre connectée. Dans l’entrée « sécurité et urgence », les utilisateurs peuvent désormais activer une fonction baptisée « détection de chute » affublée d’une icône de sparadrap. Une fois cette option activée, la Pixel Watch sera en mesure de détecter une chute sévère son porteur et de passer automatiquement un appel d’urgence en passant par le protocole AML et donc en localisant l’utilisateur. Pour ce faire, la montre va utiliser notamment l’accéléromètre et le gyroscope intégré afin de détecter une chute potentielle. Cette fonction n’est pas sans rappeler celle présente depuis 2018 sur les Apple Watch, à partir de l’Apple Watch Series 4.

Pour l’heure, Google n’a cependant pas encore communiqué sur un déploiement de cette fonctionnalité. Sur son site de support, le constructeur se contente d’indiquer que, « à partir de cet hiver (cet été en Australie), la Google Pixel Watch prendra en charge la détection des chutes ». Néanmoins, l’apparition de cette fonctionnalité sur les Apple Watch de certains utilisateurs tend à confirmer que le déploiement a bel et bien commencé.

