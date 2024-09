Pixel Watch 3 : pour une fois, la France a une fonctionnalité que les États-Unis n’ont pas (encore)

La Pixel Watch 3 est arrivée le mois dernier avec la détection de la perte totale de pouls, de quoi sauver des vies. Mais pour l’instant, cette fonctionnalité n’est disponible que dans certains pays, dont la France. Google travaille à l’amener aux États-Unis.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il y a presque un mois, les Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL faisaient leur apparition sur le marché, y compris en France. Elles disposent d’une nouvelle fonctionnalité : la détection de perte de pouls. Si le pouls de l’utilisateur s’arrête, la montre connectée peut automatiquement appeler les urgences. Cependant, la fonction n’a pas été déployée en premier aux États-Unis : la France en profite déjà ! Google cherche toutefois à régler cela.

La France a déjà droit à cette fonctionnalité de la Pixel Watch 3

C’est Assemble Debug, un aficionado du code d’applications Android, qui a repéré que la dernière version de l’application compagnon Google Pixel Watch apporte la prise en charge de la détection de la perte de pouls en Europe.

Si la montre détecte que vous n’avez plus de rythme cardiaque, alors elle vous laisse 20 secondes en vous alertant, pour savoir si vous allez bien, s’il n’y a pas un faux positif. Pour éviter un faux positif justement, la montre effectue une double vérification avec ses autres capteurs, notamment pour détecter des mouvements. Avec cela, il y a même une alarme audio. Et si vous n’appuyez pas pour arrêter l’alerte, votre smartphone appellera les urgences en laissant un message automatisé avec des informations sur votre état de santé et votre localisation. On peut reprendre l’appel si nécessaire.

La démonstration de la détection de perte de pouls // Source : Assemble Debug

Pour l’instant, la fonction n’est disponible que dans certains pays européens : le Royaume-Uni, la France, l’Autriche, le Danemark, l’Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse. Si elle n’est pas disponible outre-Atlantique, c’est parce que Google attend l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA), organisme public qui doit donner l’autorisation. On peut cependant penser qu’elle sera bientôt disponible également pour les utilisateurs américains.