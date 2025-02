Samsung déploie la première mise à jour des Galaxy S25 : bugs corrigés et améliorations

Samsung lance la première mise à jour de ses Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Celle-ci vient adresser une liste de problèmes. Elle est en cours de déploiement. La Corée du Sud est le premier pays à pouvoir en profiter. Elle devrait nous parvenir prochainement.

Recensé sous le nom de code AYB3, ce nouveau firmware pèse environ 585 Mo. Il corrige 40 vulnérabilités du système répertoriées ici par Samsung.

Le package étant assez léger, peu de doutes sur le fait qu’il ne s’agisse que d’une mise à jour de sécurité qui n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités.

Des améliorations palpables peuvent apparaître au niveau de la charge, des appels et de la partie photo. Sur ce dernière partie, la mise à jour pourrait résoudre des soucis liés aux photos de nuit. Nos tests vont en ce sens, les Galaxy S25 et S25+ n’étant pas des champions dans ce domaine.

Vous pouvez vérifier si la mise à jour est disponible pour votre unité en suivant le chemin Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation.

Notez que les Galaxy S25 sont les premiers appareils de Samsung à profiter d’un système de mises à jour transparentes. À savoir qu’il n’est plus nécessaire de bloquer son appareil pour qu’elle s’applique.

Le téléchargement initié, elle s’installe automatiquement en arrière-plan. Un redémarrage suffit ensuite pour tout ordonner, sans bloquer le téléphone pendant quelques minutes comme c’était le cas jusqu’alors.

