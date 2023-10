Pixel Buds Pro : les écouteurs de Google deviennent encore meilleurs grâce à cette mise à jour

Google a annoncé une mise à jour de ses Pixel Buds Pro permettant d'améliorer la qualité d'appels, de réduire la latence ou d'activer un mode conversation.

Ce mercredi, à l’occasion de sa conférence Made by Google, le constructeur américain n’a pas annoncé que ses nouveaux smartphones, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ou sa montre connectée Pixel Watch 2. La firme a également profité de l’événement pour dévoiler une mise à jour majeure pour ses écouteurs sans fil haut de gamme, les Google Pixel Buds Pro.

Un an après leur sortie, les écouteurs vont en effet profiter de nouvelles fonctionnalités comme l’a annoncé Google. Cette mise à jour va notamment permettre aux utilisateurs de profiter d’une nouvelle fonction baptisée bien-être auditif — « Hearing Wellness » — afin d’encourager à ne pas écouter sa musique trop fort.

Une autre fonction va permettre désormais de détecter automatiquement les conversations. À l’instar de ce que peuvent proposer les Sony WF-1000XM5 ou les AirPods Pro 2, lorsque les écouteurs vont détecter que vous parlez, ils vont alors automatiquement mettre la musique en pause et passer de la réduction de bruit active au mode transparent.

Toujours au rayon des nouveautés logicielles, les Google Pixel Buds Pro peuvent désormais être mieux gérés sur Chromebook. En effet, comme sur Android, Google a développé une application dédiée spécifiquement aux ordinateurs sous Chrome OS afin de modifier les réglages ou faire des mises à jour de firmware y compris depuis son ordinateur portable.

Faible latence et meilleure qualité pour les appels vocaux

Enfin, Google a également annoncé deux nouveautés qui devraient grandement améliorer l’expérience d’écoute avec les Pixel Buds Pro. Un mode faible latence, pour le jeu mobile, sera ainsi proposé, afin de réduire au mieux le décalage entre l’image et le son. Par ailleurs, pour les appels vocaux, la bande passante sera doublée afin que votre voix soit bien plus naturelle pour votre interlocuteur — un souci général sur tous les casques et écouteurs sans fil. Pour ce faire, il semble que Google profitera du nouveau standard Bluetooth LE Audio. Néanmoins, rappelons que ce protocole n’est pas encore déployé sur tous les smartphones. Il faudra donc veiller à ce que votre téléphone soit concerné pour en profiter — ce qui sera le cas des Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Enfin, Google a également annoncé eux nouveaux coloris pour ses écouteurs sans fil : bleu et porcelaine. Des teintes qui s’inspirent, là encore, de celles des nouveaux smartphones de la firme.