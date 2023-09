Pixel Watch 2 : date, autonomie, prix… ce qu’on sait de la prochaine montre connectée de Google

Google va bel et bien lancer une nouvelle montre connectée, la Pixel Watch 2, le 4 octobre prochain. Prix, rumeurs, autonomie, nom, design, on fait le point sur tout ce que l'on sait à son sujet.

Alors que Google doit lancer de nouveaux smartphones le 4 octobre prochain, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, qu’en est-il de sa prochaine montre connectée ? Après le premier modèle du constructeur, la Google Pixel Watch, on attend déjà une nouvelle version, la Google Pixel Watch 2.

On peut déjà faire le point sur les rumeurs et les indices pointant vers une sortie prochaine de la Pixel Watch 2.

Un nom confirmé pour la Pixel Watch 2

Dans un tweet, le leaker Evan Blass — plus connu sous le pseudonyme d’Evleaks — a publié une image sur laquelle on peut clairement lire le nom de la « Pixel Watch 2 ». Si le leaker ne donnait pas davantage de contexte, ses informations régulièrement fiables tendent à corroborer le fait que la montre aura bel et bien ce nom-là.

Par ailleurs, Google a finalement confirmé l’existence et le nom de la Pixel Watch 2 au début du mois de septembre. Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube, la firme a ainsi montré un « aperçu rapide de la Google Pixel Watch 2 ».

Des mesures de santé plus poussées pour la Pixel Watch 2

Selon les informations du site 9to5Google, le constructeur américain irait plus loin dans ses mesures de santé et de bien-être sur sa prochaine montre connectée. En l’occurrence, Google pourrait ajouter à sa nouvelle smartwatch une fonction présente sur les précédents modèles de Fitbit, la Sense 2 et la Versa 4, mais absente de la première Pixel Watch : le capteur d’activité électrodermale continue (cEDA).

Ce capteur permet en fait, en fonction de l’activité électrique à la surface de la peau, de mesurer l’état de stress de l’utilisateur, en conjonction notamment avec la fréquence cardiaque, la transpiration ou la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) de l’utilisateur. En plus de ce capteur, Google pourrait également intégrer une mesure de la température cutanée. Des informations obtenues mi-septembre par le site 9to5Google viennent corroborer ces différentes fuites sur l’intégration d’un capteur de stress et d’un capteur de température. La montre profiterait en outre de nouvelles fonctions liées à la sécurité pour repérer les accidents de voiture, envoyer votre géolocalisation à des contacts d’urgence ou vous demander régulièrement de signaler si vous allez bien.

La vidéo mise en ligne par Google début septembre permet également d’en voir un peu plus sur les données de santé pouvant être mesurées par la Pixel Watch 2. On peut en effet la découvrir rapidement de dos, avec un cardiofréquencemètre très différent de celui de la première version et qui semble s’inspirer de celui de la Fitbit Sense 2.

Reste à voir quelles seront les données que pourra mesurer la Pixel Watch 2, même si on s’oriente très clairement vers des analyses de santé similaires à celles des modèles Fitbit.

Un nouveau processeur pour la Pixel Watch 2023

Alors que la première Pixel Watch était dotée d’une puce Exynos 9110 datant de 2018, Google s’équiperait cette fois d’un SoC développé par Qualcomm, le Snapdragon W5 Gen 1. Annoncée l’an dernier et déjà utilisée sur la TicWatch Pro 5, cette puce a pour principal avantage non seulement de meilleures performances, mais aussi une finesse de gravure plus élevée.

Avec ce processeur, la Pixel Watch 2 profiterait d’une finesse de gravure de 4 nm, contre 10 nm pour le précédent modèle. De quoi gagner substantiellement en matière d’efficacité énergétique et donc en autonomie à performances égales. Selon 9to5Google, la Pixel Watch 2 pourrait ainsi dépasser les 24 heures d’autonomie.

Même son de cloche pour Android Authority. Le site a obtenu de nombreuses informations au sujet des caractéristiques de la Pixel Watch et il semblerait que Google a bien décidé d’intégrer la puce Snapdragon W5 Gen 1 à sa montre. Cependant, Google aurait fait l’impasse sur la version Snapdragon W5+ Gen 1, dotée d’un coprocesseur Qualcomm, puisque Google aurait opté pour un coprocesseur maison, comme c’était déjà le cas pour la première version.

Du côté de la batterie, Android Authority rapporte que Google aurait opté pour un accumulateur un peu plus grand, passant de 294 à 306 mAh. Cette croissance de 4,08 % ne devrait cependant pas être suffisamment significative et il faudra sans doute compter davantage sur le processus de gravure plus fin pour gagner en autonomie.

Mi-août, c’est au tour du site indien MySmartPrice de dégoter de nouvelles informations publiques à propos de la montre. La Pixel Watch 2 a été certifiée auprès de la FCC, l’autorité américaine en charge des communications. Cette certification vient ainsi confirmer la présence d’une puce « SW5100 » (pour Snapdragon W5 Gen 1) ainsi qu’une mémoire vive de 2 Go, identique à la première Pixel Watch. Du côté de la batterie, la certification vient également confirmer la capacité de 306 mAh.

Un écran identique pour la Pixel Watch 2

D’après les informations recueillies par Android Authority, la Pixel Watch 2 conserverait un écran Oled rond de 1,2 pouce de diamètre avec une résolution de 320 pixels par pouce. On ne devrait donc pas avoir de grand chamboulement de ce côté-là, si ce n’est un changement de fournisseur. Google aurait en effet choisi de passer cette fois par Samsung Display en lieu et place de BOE, qui fournissait la dalle de la première Pixel Watch. En passant par Samsung Display, Google pourrait opter pour un affichage plus lumineux. Rappelons que les dernières Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic peuvent monter jusqu’à une luminosité de 2000 cd/m².

Pour les autres caractéristiques de l’écran de la Pixel Watch 2, la certification par la FCC indique que la toquante aura droit à une définition de 383 x 384 pixels. Une valeur qui semble cependant étonnante, puisque la première montre avait droit à une définition de 450 x 450 pixels. Une taille d’écran identique suggère par ailleurs des bordures toujours aussi larges autour de la dalle. Il ne faudrait donc pas s’attendre à un design bord à bord comme peuvent le proposer par exemple les Apple Watch.

Là encore, les images partagées par Google dans sa vidéo permettent de confirmer que la montre aura bel et bien droit à un écran similaire à celui de la première version.

La première Pixel Watch La Pixel Watch 2

D’ailleurs, en termes de design, seule la couronne tournante, sur le côté, semble avoir changé d’aspect, pour mieux se fondre avec la forme ronde du reste du boîtier.

Une Pixel Watch 2 compatible UWB

Dernière information livrée par Android Authority, la compatibilité de la Pixel Watch 2 avec le protocole ultra wideband (UWB).

Si le site canadien ne s’avance pas sur les fonctions qui seront proposées grâce à ce protocole, on peut cependant imaginer que la montre permette de localiser des balises de géolocalisation, qu’elle puisse être facilement localisée depuis un smartphone, qu’on puisse envoyer des fichiers vers une enceinte connectée à proximité, ou qu’on puisse utiliser sa montre pour déverrouiller un véhicule compatible.

Ce qu’on aimerait voir sur la Pixel Watch 2

La Google Pixel Watch a été accueillie plutôt chaudement pour son design… mais est loin de faire l’unanimité. En cause, plusieurs problèmes se posaient et Google pourrait y répondre plutôt facilement avec sa Pixel Watch 2.

Un processeur plus moderne

Le premier point qui pourrait être corrigé sur cette nouvelle version serait la puce intégrée à la montre. Sur la première Pixel Watch, Google avait intégré un processeur Exynos 9110. Il s’agit d’une puce lancée initialement par Samsung en 2018 avec sa toute première Galaxy Watch. Un nouveau processeur, à la fois plus puissant et avec une plus grande finesse de gravure, pourrait permettre de faire gagner la Pixel Watch 2 non seulement en performances, mais également en autonomie.

Pour rappel, les dernières montres connectées de Samsung, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, reposent quant à elles sur l’Exynos W920 gravé en 5 nm — contre 10 nm pour l’Exynos 9110 de la Pixel Watch. Par ailleurs, Qualcomm propose une finesse de gravure de 4 nm pour sa puce W5+ Gen 1. On espère donc que Google passera le pas avec un processeur plus moderne.

Des bords plus fins

L’un des premiers reproches faits à la Pixel Watch, au moment même de son annonce à la Google I/O 2022 concernait son design. Si sa forme toute ronde de galet avait pu séduire, c’était en revanche moins le cas des larges bordures noires inutilisées autour de l’écran.

Google pourrait ainsi gagner en surface d’affichage simplement en réduisant la taille de ses bordures autour de la dalle. La firme pourrait alors rattraper son retard non seulement vis-à-vis des écrans bord à bord des dernières Apple Watch, mais également des montres de Samsung. En effet, plusieurs rumeurs au sujet des Galaxy Watch 6 évoquent des montres aux bords bien plus fins autour de l’écran.

Plusieurs formats pour une meilleure autonomie

Au moment de l’annonce de la première Pixel Watch, Google avait pris le risque de ne sortir qu’un seul format de montre, avec un boîtier de 41 mm. Un pari compliqué alors que ses principaux concurrents — Samsung, Apple et même Garmin — déclinent généralement leurs montres connectées en deux formats afin de s’adapter non seulement aux larges poignets, mais aussi aux plus fins.

Il ne s’agit cependant pas là que d’une affaire de goût. Plus une montre va être large, plus elle pourra intégrer une grande batterie, et donc plus l’autonomie proposée sera élevée. Une équation qui se vérifie aussi bien avec les Galaxy Watch de Samsung qu’avec les Apple Watch.

En faisant l’impasse sur un modèle grand format de 43 ou 44 mm de diamètre, la Pixel Watch faisait également l’impasse sur une longue autonomie. On aimerait ainsi découvrir une Pixel Watch 2 avec un format plus large, et donc plus autonome. Même si, bien évidemment, une meilleure autonomie pour le petit modèle reste une priorité. Néanmoins, notre souhait ne semble pas en passe de se réaliser, les fuites suggérant un unique format pour la Pixel Watch 2.

Prix et date de sortie de la Pixel Watch 2

D’après les informations du site 9to5Google, spécialisé dans l’actualité du constructeur, la Pixel Watch 2 serait annoncée dans le courant de l’automne, avec une présentation officielle en même temps que le futur Google Pixel 8. Le planning serait ainsi identique à celui de la première Pixel Watch. Si le premier modèle avait été montré d’abord pendant la Google I/O, c’est cependant le 6 octobre 2022 que Google en a livré les moindres détails, au cours de sa conférence « Made by Google ».

Pour la Pixel Watch 2, les choses sont désormais confirmées, Google a annoncé tenir son événement Made by Google 2023 le 4 octobre prochain. Par ailleurs, la firme a déjà annoncé que sa Pixel Watch 2 sera annoncée à cette occasion et qu’elle sera disponible le jour même en précommande.

Quant au prix de la montre, là aussi il semble probable que Google s’aligne sur ce qu’il avait déjà proposé l’an dernier. Pour rappel, la Pixel Watch était positionnée comme une montre haut de gamme avec un modèle Wi-Fi à 379 euros et un modèle 4G à 429 euros. On s’attend donc à une fourchette de prix identique pour la Google Pixel Watch 2.