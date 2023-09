Windows Copilot n’est pas disponible en France : comment l’utiliser quand même

Alors que la dernière mise à jour de Windows 11 a annoncé la sortie officielle de Copilot, les utilisateurs européens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser. En cause, une législation européenne à laquelle Microsoft n'est pas prêt. Heureusement, il existe une méthode pour l'activer sur son ordinateur.

Ce 26 septembre, Microsoft a publié la mise à jour Moment 4 de Windows 11. Elle ajoute plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle, notamment Copilot, le chatbot d’IA intégré dans le système d’exploitation, sorte de ChatGPT aux pouvoirs étendus. Pourtant, l’outil n’est pas disponible au sein de l’Union européenne, et donc en France. Microsoft a accepté de donner des explications et une astuce permettant de quand même l’utiliser a été découverte.

Pourquoi Windows Copilot n’est pas disponible dans l’UE : encore un souci de législation

C’est DrWindows qui a obtenu une réponse de Microsoft, lui demandant quand est-ce que Copilot arriverait en Europe. L’entreprise a répondu que l’outil serait mis en ligne dès qu’elle pourra « fournir un service conforme aux règles de l’EEE [Espace Économique Européen] ». Microsoft a précisé travailler avec la Commission européenne afin de respecter le Digital Markets Act, une nouvelle législation européenne ambitieuse qui entrera prochainement en vigueur dans l’Union européenne. Pour rappel, elle vise à réguler le marché du numérique, notamment en ce qui concerne les pratiques anti-concurrentielles. Les services les plus utilisés sur le Vieux Continent doivent respecter des règles plus strictes et Windows en fait naturellement partie.

La firme de Redmond l’affirme : elle a « commencé à tester et à mettre en oeuvre des changements afin de rendre certains services pleinement conformes au Digital Markets Act de l’UE d’ici mars 2024 », soit la date d’entrée en vigueur du DMA. L’entreprise n’a pas précisé quels étaient les points de tension entre Copilot et la législation européenne. Un problème également rencontré par Meta : l’entreprise de Mark Zuckerberg n’a toujours pas rendu accessible Threads en Europe.

Comment utiliser Copilot dans Windows 11 ?

La manipulation est assez simple, bien qu’il faille l’exécuter à chaque utilisation, comme l’écrit ComputerBase :

Au préalable, assurez-vous que votre système d’exploitation est bien à jour ; Utilisez le raccourci Windows + R pour ouvrir l’invite de commande ; Rentrez cette commande : « microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar ».

Alors, la barre latérale de Copilot va s’ouvrir sur la droite et on peut l’utiliser. Impossible cependant de la fermer, puis de la rouvrir avec le raccourci Windows + C, qu’on peut utiliser dans d’autres pays.