Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 5 : comment choisir le meilleur smartphone ?

La comparaison peut paraître absurde, mais il s’agit là de deux des smartphones les plus impressionnants de leur génération. Et si leur design change du tout au tout, on vous assure que les Galaxy S23 Ultra et le Galaxy Z Flip 5 ont plus en commun que ce qu’on imagine. On les a comparés pour vous aider à faire votre choix du mieux possible.

Désormais très bien installé sur le marché du smartphone pliant (dont il demeure leader), Samsung n’en néglige pas sa gamme de smartphones traditionnels (dont il demeure leader également).

Aussi il paraît naturel pour un utilisateur ou une utilisatrice souhaitant renouveler son matériel de se poser la question : ne devrais-je pas me diriger vers un smartphone pliant, qui paraît être plus futuriste que le Galaxy S23 Ultra — d’apparence — plus conventionnel ?

D’autant que Samsung ne fait rien pour dissiper le brouillard : le Samsung Galaxy S23 Ultra est commercialisé à partir de 1 199€… exactement comme le Samsung Galaxy Z Flip 5.

On se replonge dans le test de nos deux fleurons sud coréens et on vous remet les choses à plat pour que vous puissiez choisir le smartphone qui vous convient le mieux entre le Galaxy S23 Ultra et le Galaxy Z Flip 5.

Les fiches techniques des Galaxy S23 Ultra et Z Flip 5

Modèle Samsung Galaxy Z Flip 5 Samsung Galaxy S23 Ultra Dimensions 16 cm x 7 cm x 7 mm 7,81 cm x 16,34 cm x 8,9 mm Interface constructeur One UI One UI Taille de l'écran 6,7 pouces, 3,4 pouces 6,8 pouces Définition 2640 x 1080 pixels 3088 x 1440 pixels Densité de pixels 426 ppp 500 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Puce graphique Qualcomm Adreno 740 Qualcomm Adreno 740 Stockage interne 256 Go, 512 Go 256 Go, 512 Go, 1000 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mp

Capteur 2 : 12 Mp Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp

Capteur 4 : 10 Mp Capteur photo frontal 11 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 8K Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sur le côté Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 3700 mAh 5000 mAh Poids 187 g 233 g Couleurs Noir, Argent, Violet, Vert, Jaune, Beige, Bleu foncé, Vert foncé Noir, Violet, Vert, Beige Indice de réparabilité ? N/C 8,2/10 Prix 1 149 € 1 159 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un design à la pointe

Si vous n’avez pas suivi l’affaire, résumons-la comme suit : le Galaxy S23 Ultra est le successeur spirituel des Galaxy Note. Discontinués en 2021, c’est donc le modèle le plus perfectionné de la gamme S qui reprend le flambeau.

Par conséquent, et c’est là la première différence de taille entre nos deux challengers, le Samsung Galaxy S23 Ultra est un mastodonte ! Avec 234 grammes sur la balance et une diagonale de 6,8 pouces, il est à ce jour l’un des smartphones les plus gigantesques du marché.

Samsung Galaxy Z Flip 5 // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Le Galaxy Z Flip 5, lui, mise davantage sur sa légèreté et sa compacité. Il pèse seulement 187 grammes, et peut facilement trouver sa place dans une poche grâce à sa conception pliable (plié, il mesure tout de même 15 mm d’épaisseur). Et c’est bien là l’intérêt d’un smartphone pliant : bénéficier d’un appareil puissant, à la pointe de la technologie, dans un format facile à transporter et original.

Autre différence esthétique de taille (si, si, on vous assure) : le dos des Galaxy S23 Ultra est mat, là où celui des Z Flip 5 est brillant (à moins de l’acheter sur le site officiel de Samsung dans sa déclinaison idoine). Outre l’aspect visuel et le toucher, cette différence joue aussi dans la sensibilité du smartphone aux traces de doigts et autres tâches.

Samsung Galaxy Z Flip 5 // Source : Brice Zerouk – Frandroid Le Samsung Galaxy S23 Ultra et son stylet. // Source : Frandroid

Quoi qu’il en soit, en termes de durabilité, les deux mobiles s’en sortent par le haut. Ils profitent tous deux d’un verre Gorilla Glass Victus 2 pour éviter les rayures, et sont certifiés respectivement IP68 et IPX8 pour une résistance à l’immersion accidentelle dans de l’eau (douce, 30 minutes maximum à 1,5 mètre de profondeur).

Retenez simplement que, par essence, le Galaxy Z Flip 5 est plus fragile. Eh oui, sa charnière reste une partie mécanique sensible, et les chutes risquent de lui être fatales.

Ceci étant dit, et face à deux produits aussi radicalement différents, le design reste une histoire de goût et de préférences. Le Galaxy S23 Ultra verse dans le gigantisme et la solidité, quand le Z Flip 5 offre quelque chose de plus raffiné et sensible.

Des écrans à la pointe

Alors peut-être que l’écran des deux concurrents saura les départager ? Une fois encore, la philosophie qui anime chaque produit est si différente que ce n’est pas gagné.

Côté S23 Ultra, on obtient comme on l’a évoqué une dalle Dynamic Amoled QHD de 6,8 pouces. Hyper lumineuse et rapide grâce à sa fréquence adaptative 1-120 Hz, elle offre une surface de lecture impressionnante pour profiter au mieux de tous ses contenus. De plus, nos sondes nous permettent d’affirmer que les couleurs sont d’une générosité rare, même si légèrement en décalage par rapport à nos attentes (delta E supérieur à 3).

Samsung Galaxy Z Flip 5 // Source : Brice Zerouk – Frandroid Samsung Galaxy S23 Ultra // Source : Frandroid

Le Z Flip 5 ne démérite pas, avec son écran principal de 6,7 pouces. Si sa taille n’est pas très différente sur le papier, il faut prendre en compte le ratio d’aspect : on est ici sur un modèle bien plus longiligne (22:9). Ainsi, son utilisation à une main est facilitée — il faut dire qu’utiliser le S23 Ultra à une main est une gageure.

Il faut aussi porter au crédit du Galaxy Z Flip 5 la présence d’un second écran, en façade, qui apporte un vrai plus dans l’expérience utilisateur. Permettant d’afficher des widgets, mais aussi de bénéficier d’un retour lorsqu’on tourne une vidéo, par exemple, il compte parmi les meilleurs atouts de cette gamme de produits.

Alors à la question : l’écran du Galaxy S23 Ultra est-il meilleur que celui du Z Flip 5, on vous fera encore une réponse de Normand. Techniquement parlant, oui, l’écran du S23 Ultra est un peu meilleur en termes de définition (QHD+ vs FHD+) et de luminosité. Maintenant, l’intérêt du Z Flip 5 est ailleurs. Dans sa capacité à être utilisé à une main, par exemple, ou en tirant parti du mode Flex pour se prendre facilement en photo. Vous l’aurez compris, les deux mobiles sont un peu difficiles à départager sur ce point.

Logiciel : One UI 5.1 aux manettes

Vous le voyez venir : cela risque d’être délicat de distribuer des bons points à l’un plutôt qu’à l’autre, sachant que les deux smartphones embarquent la même version de One UI. Cependant, il va sans dire que, par essence, le Galaxy Z Flip 5 dispose de quelques particularités logicielles qui méritent le détour.

En effet, grâce à son bel écran avant de 3,4 pouces (contre 1,7” sur le modèle précédent), il peut désormais afficher plus d’applications utiles, et notamment des widgets de taille plus généreuse. Par exemple, il devient possible de suivre confortablement son trajet sur Google Maps sans jamais avoir à ouvrir son Z Flip 5. Pratique !

Aussi, on apprécie toujours autant le mode Flex, qui permet de disposer le smartphone à 90° sur une surface pour, au choix, scinder l’écran en deux pour le multitâches, ou s’en servir comme trépied pour stabiliser une photo ou une vidéo. Le Z Flip 5 facilite ainsi beaucoup la prise de selfies, notamment de groupes, comme Samsung ne manque pas de nous le montrer dans ses (nombreuses) campagnes de pub.

Ceci étant dit, le Galaxy S23 Ultra offre lui aussi quelques particularités. La présence du stylet S Pen directement dans le châssis du téléphone permet de prendre des notes à la volée, mais aussi de paramétrer quantité de raccourcis (prise de capture d’écran, traduction…).

On pourrait résumer les choses ainsi : en sa qualité de successeur spirituel au Galaxy Note, le S23 Ultra est davantage taillé pour la productivité. Il faut dire qu’avec un écran aussi gigantesque, il y invite ! En contrepartie, le Z Flip 5 est quant à lui pensé pour offrir des fonctionnalités pratiques à portée de main, sans jamais se départir d’une compacité et d’une légèreté qui font sa réputation.

Performances : du pareil au même ?

Et si on vous disait qu’il est difficile de départager le Galaxy S23 Ultra et le Galaxy Z Flip 5, vous nous en voudriez beaucoup ? Parce qu’il s’avère que les deux smartphones embarquent la dernière puce de Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 2, gravée en 4 nm.

Genshin Impact sur l’écran externe du Samsung Galaxy Z Flip 5 // Source : Frandroid

Malgré tout, nos benchmarks habituels tendent à montrer que le Galaxy S23 Ultra conserve une belle avance, notamment sur les performances de son GPU. Aussi, le format du grand smartphone lui permet de mieux gérer la montée en température inhérente à l’utilisation d’applications gourmandes, comme les jeux vidéo. Un point qui nous avait beaucoup dérangé lors de notre test du Galaxy Z Flip 5.

Autant l’écrire : le smartphone pliant, s’il est très performant et capable de mener à bien n’importe quelle tâche, n’est pas taillé pour le jeu. En termes de polyvalence pure, le Galaxy S23 Ultra s’en sort donc bien mieux

Photo : nous avons un vainqueur !

Enfin un chapitre sur lequel un candidat s’affirme clairement ! On ne fera pas durer le suspens plus longtemps : le Samsung Galaxy S23 Ultra n’est pas seulement le meilleur des deux, il est aussi l’un des meilleurs tout court.

Samsung Galaxy Z Flip 5 // Source : Brice Zerouk – Frandroid Test long du Galaxy S23 Ultra. // Source : Frandroid – Robin Wycke

Plusieurs raisons à cela : ses capteurs sont plus récents, plus nombreux, et de meilleure qualité que ceux – modestes et datés – des Galaxy Z Flip 5.

Samsung Galaxy S23 Ultra :

Objectif ultra grand-angle, capteur 12 Mpx, autofocus, taille de pixels 1,4 μm, FOV 120°, F/2,2 ;

Objectif grand-angle (capteur principal), 200 Mpx, taille de pixels 0,6 μm (soit 2,4μm en 12 mégapixels), FOV 85˚, F/1,7, stabilisation optique ;

Téléobjectif X3, 10 Mpx, taille de pixels 1,12 μm, FOV : 11°, f/4,9, stabilisation optique ;

Téléobjectif X10, 10 Mpx, taille de pixels 1,12 μm, FOV : 36˚, f/2,4, stabilisation optique ;

Selfie, 12 Mpx, dual photodiode, autofocus, taille de pixels : 1,12 μm, FOV : 80˚, f/2,2.

Samsung Galaxy Z Flip 5 :

Objectif grand-angle, capteur 12 Mpx, autofocus, taille de pixels 1,8 µm, FOV 85°, F/1.8 ;

Objectif ultra grand-angle, capteur 12 Mpx, taille de pixels 1,4 µm, FOV 123°, F/2.2 ;

Selfie, capteur 10 Mpx, taille de pixels 1,22 µm, FOV 85°, F/2.2.

Ce qui frappe le plus, c’est bien sûr l’absence de téléobjectif sur le Galaxy Z Flip 5. Même si un zoom numérique est disponible, il est loin d’égaler le piqué des véritables objectifs dédiés du S23 Ultra. Dans tous les cas, le zoom optique 10x du S23 Ultra surpasse tout ce qu’on a pu voir en la matière jusqu’à présent.

Le plus grand smartphone embarque également une optique grand-angle de 200 Mpx qui permet, via la magie du pixel binning, de proposer des images en basse lumière à se damner. Le Z Flip 5 se défend, bien sûr, mais ne joue pas du tout dans la même cour.

Des atouts et une polyvalence, qui se retrouvent évidemment dans le mode vidéo des deux smartphones. Sans commune mesure, le S23 Ultra est bien le meilleur de sa catégorie.

Autonomie : David contre Goliath

On est sûrs que vous pouvez deviner qui sortira vainqueur de ce banc d’essai. C’est plutôt logique : le S23 Ultra étant plus grand, il embarque une batterie de meilleure capacité que le Z Flip 5 (qui, par ailleurs, doit composer avec sa conception pliable qui complique tout).

On est donc sur un accumulateur de 5000 mAh sur le premier, et 3700 mAh seulement sur le second. Pour traduire cela dans des termes plus compréhensibles, nous estimions dans notre test que le Galaxy S23 Ultra était, je cite, « increvable ». La raison ? Une autonomie démentielle, permettant de tenir jusqu’à trois jours sans croiser la route d’un chargeur !

Le Galaxy Z Flip 5, en revanche, tiendra tout juste une journée d’utilisation. Suffisant pour la majorité des gens, remarquez. Mais, si vous souhaitez le meilleur en autonomie, vous savez maintenant vers lequel vous tourner.

D’ailleurs, pour la recharge, le S23 Ultra tire une nouvelle fois son épingle du jeu puisqu’il accepte les chargeurs 45W. Le Z Flip 5 plafonne quant à lui à 25W.

Samsung Galaxy S23 Ultra ou Samsung Galaxy Z Flip 5, lequel choisir ?

Vous l’aurez constaté : départager les deux flagships de Samsung n’est pas chose aisée tant leur philosophie diffère. Cependant, quelques points clés permettent de les différencier, et c’est précisément sur ces points qu’il faudra interroger vos usages pour savoir quel modèle est le plus pertinent pour vous.

Le gros avantage du Galaxy S23 Ultra, c’est qu’il est bon dans tout. Dans vraiment tout. Ses performances sont démentielles, tout en garantissant une autonomie monstrueuse. Aussi, son écran a la meilleure définition possible, tout en se montrant d’une polyvalence rarement atteinte en photo comme en vidéo. Enfin, les power users seront ravis de retrouver, dans le châssis, le S Pen qui leur permettra de maximiser leur productivité.

De son côté, le Galaxy Z Flip 5 est, c’est vrai, plus séduisant. Petit, léger, original même, il ne démérite pas du tout côté performances. Il est également plutôt à l’aise en photo, mais ne boxe pas dans la même catégorie à cause de ses capteurs datés et de faible définition. Enfin, l’ombre au tableau se situe peut-être plus encore au chapitre de l’autonomie ; sa batterie ne tiendra qu’un jour, tout au plus.

Deux propositions radicalement opposées donc. Cependant, n’oubliez pas de prendre en compte le feeling de la prise en main dans votre réflexion. Le Galaxy S23 Ultra est vraiment un smartphone gigantesque, possiblement difficile à manipuler avec assurance si l’on a des petites mains. Pensez à aller en boutique pour vous faire votre propre idée avant d’arrêter votre choix.