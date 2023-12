Samsung Galaxy S24 Ultra : des photos pour le comparer au S23 Ultra

Trois photos ont été publiées en ligne par un leaker. Elles montrent les tranches d'un supposé Galaxy S24 Ultra, avec son prédécesseur à côté pour comparer.

C’est peu dire que d’annoncer que le Galaxy S24 Ultra est le smartphone le plus attendu du moment. Rien d’étonnant sachant que son prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra, est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, smartphone de l’année 2023. Chaque détail du téléphone est donc scruté avec une attention toute particulière.

Le festival des fuites continue pour le futur fleuron de Samsung et aujourd’hui (jeudi 7 décembre), le leaker chinois réputé Ice Universe dévoile trois photos mettant supposément un Galaxy S24 Ultra et un Galaxy S23 Ultra côte à côte. Faisons le point sur les quelques différences visibles.

L’élément qui saute immédiatement aux yeux, c’est la forme du haut-parleur, sur la tranche inférieure du téléphone. Au lieu de six orifices alignés perpendiculairement à la bordure, il n’y a plus qu’une seule rainure, dans la parallèle. Détail purement esthétique ? Pas forcément, cela pourrait faciliter la circulation des ondes sonores, et donc améliorer la qualité du son ; il ne faut toutefois pas s’attendre à une révolution.

Le châssis serait également plus fin (8,6 mm selon Ice Universe, contre 8,9 mm pour le S23 Ultra) et les tranches semblent moins arrondies. On note par ailleurs que les boutons d’alimentation et de volume sont aussi légèrement plus gros. Comme les bordures, le bout du stylet S-Pen a l’air moins bombé. Sera-t-il aussi simple d’accès ?

Moins marquant, on remarque par ailleurs qu’un évent s’est déplacé de la tranche inférieure à la tranche supérieure. Rien ne permet cependant de confirmer qu’il s’agit d’une unité définitive et que les éléments ne vont pas bouger d’ici à la sortie du téléphone.

Une annonce dans les prochaines semaines

Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas attendre trop longtemps avec de confirmer ou d’infirmer ces informations. Aux dernières nouvelles, la présentation des Galaxy S24 est attendue pour le 17 janvier 2024 à San Jose, sur la côte ouest des États-Unis.

