Prise en main des Samsung Galaxy S24 (Plus) : deux faux frères

Nous avons pris en main les Samsung Galaxy¬†S24 et Galaxy¬†S24 Plus. Quelques √©volutions notables sont √† changer et, malgr√© de nombreuses similitudes entre les deux mod√®les, ils s'√©loignent progressivement l'un de l'autre‚ÄČ!

Les Samsung Galaxy¬†S24 et Galaxy¬†S24 Plus partagent divers points communs. C’est pourquoi nous leur consacrons le m√™me article de prise en main — apr√®s les avoir d√©couverts en avant-premi√®re.

Des différences intéressantes sont à relever, à la fois par rapport à la génération précédente, mais aussi entre les deux smartphones. Place aux premières impressions.

Nos autres prises en main lors de l’√©v√©nement :

Pour aller plus loin

Samsung Galaxy AI : on a testé toutes les fonctions IA des S24

Lien YouTube S’abonner √† Frandroid Ce contenu est bloqu√© car vous n’avez pas accept√© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage √©tant op√©r√© par YouTube avec vos donn√©es qui pourront √™tre utilis√©es pour les finalit√©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des m√©dias sociaux, favoriser le d√©veloppement et l’am√©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicit√©s personnalis√©es par rapport √† votre profil et activit√©, vous d√©finir un profil publicitaire personnalis√©, mesurer la performance des publicit√©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout G√©rer mes choix

Et pouf, des bords plats

Difficile de ne pas faire un parall√®le avec les iPhone quand on se saisit d’un Galaxy S24 ou d’un Galaxy S24 Plus. Samsung a opt√© pour des bords plats sur les deux smartphones et cela marque un petit je-ne-sais-quoi d’Apple pour les yeux, mais aussi dans la main.

S’agit-il r√©ellement d’une inspiration pioch√©e chez l’ennemi h√©r√©ditaire‚ÄČ? Est-ce simplement une volont√© de proposer un design en vogue‚ÄČ? Un peu des deux peut-√™tre‚ÄČ? Finalement, les r√©ponses √† ces questions importent peu. Ce qui compte, c’est la qualit√© intrins√®que du produit.

Sur ce point, les Samsung Galaxy¬†S24 et S24 Plus me paraissent difficiles √† prendre en d√©faut. J’ai beaucoup aim√© la sensation en main avec des finitions soigneusement travaill√©es sur les angles pour √©viter toute g√™ne au niveau de la paume. J’ai toujours la crainte d’√™tre confront√© √† des angles trop tranchants lorsque je suis confront√© √† un design √† bords plats. Ici, pas de critique particuli√®re.

Je ne dis pas non plus que je pr√©f√®re ce design √† celui des S23 et S23 Plus de l’ann√©e derni√®re. En cela, je suis assez neutre. Je peux surtout vous assurer que ce n’est pas du travail b√Ęcl√©, mais on ne se faisait pas non plus trop de souci de ce c√īt√©-l√†.

D’ailleurs, les Galaxy¬†S24 et S24 Plus ne chamboulent pas non plus les codes esth√©tiques de la gamme. Ainsi, √† l’arri√®re, on trouve toujours le bloc photo au design si cher √† Samsung o√Ļ chaque cam√©ra est visuellement s√©par√©e des autres.

Nouveaux smartphones, nouveaux écrans

√Ä l’avant, on a droit √† une belle surprise avec des bordures nettement plus fines que par le pass√©. Les dalles Amoled offrent donc une meilleure immersion qui s√©duit beaucoup. Il faut dire aussi que cette √©volution permet aux √©crans de s’agrandir sans avoir d’impact sur les dimensions des t√©l√©phones.

Comptez donc sur une diagonale de 6,2¬†pouces pour le Galaxy S24 (contre 6,1¬†pouces sur le S23). Pour le Galaxy¬†S24 Plus, on est sur du 6,7¬†pouces (contre 6,6¬†pouces pour le S23 Plus). Et les bonnes nouvelles ne s’arr√™tent pas l√†‚ÄČ!

Tous les smartphones de cette gamme profitent d√©sormais d’un √©cran LTPO pour un taux de rafra√ģchissement variant de 1 √† 120¬†Hz. Mais attention, une diff√©rence de taille apparait ici entre les deux mod√®les¬†: la d√©finition.

Le Galaxy¬†S24 reste sur du Full HD+ tandis que le Galaxy¬†S24 Plus monte en gamme et passe au QHD+, s’approchant de la sorte du Galaxy¬†S24 Ultra.

√Ä titre personnel, la diff√©rence ne m’a pas saut√© aux yeux. Les deux √©crans sont vraiment tr√®s beaux, nous ne devrions pas √™tre d√©√ßus lors du test.

Par ailleurs, comptez sur une luminosit√© maximale de 2600¬†nits pour ne jamais avoir √† plisser les yeux pour distinguer ce qui est affich√© √† l’√©cran.

Pas de jaloux sur l’intelligence artificielle

Cette ann√©e, l’intelligence artificielle est la grande star des nouveaux smartphones de Samsung. Les fonctions Galaxy AI sont au cŇďur de toutes les attentions. √Ä cet √©gard, la marque sud-cor√©enne ne tombe pas dans le favoritisme. Et les options qu’on trouve sur le Galaxy S24 Ultra sont √©galement disponibles sur les Galaxy S24 Plus et Galaxy S24.

Nous avons d√©di√© un papier d√©di√© √† la d√©couverte de toutes ces fonctions Galaxy AI pour vous les pr√©senter en d√©tail. Pour avoir une petite id√©e de ce qui vous attend, voici, ci-dessous, les fonctions qui m’ont le plus enthousiasm√© pendant ma prise en main.

Le clavier Samsung est capable de reformuler vos phrases si vous le souhaitez pour adopter un ton (poli, d√©contract√©, professionnel…) qui vous sied. √áa fonctionne tr√®s bien.

L’IA permet de d√©placer un objet ou une personne dans une photo sans cr√©er de ¬ę‚ÄČtrou‚ÄȬĽ dans l’image, car elle g√©n√®re un d√©cor pour que l’artifice ne se voie pas.

M√™me son de cloche pour les photos qu’on a besoin de d√©saxer un peu. Normalement, il faut rogner dans l’image pour ne pas avoir les coins ¬ę‚ÄČvides‚ÄȬĽ. Sur les S24/S24+, l’IA vient astucieusement combler ces espaces pour ne pas faire de compromis.

Pour les vid√©os, Galaxy AI sait cr√©er des effets de ralentis tr√®s convaincants √† partir de n’importe quel enregistrement. L’intelligence artificielle vient ajouter des images g√©n√©r√©es artificiellement et les intercale aux images r√©elles pour atteindre les 240¬†images par seconde. C’est tr√®s impressionnant.

L’IA peut vous aider pendant un appel pour traduire, en temps r√©el, ce que dit votre interlocuteur. Chaque personne au bout du fil peut parler normalement et patienter bri√®vement alors qu’une voix synth√©tique r√©p√®te ce qui a √©t√© dit dans une autre langue pour une conversation plus ou moins fluide.

Il existe aussi une fonction Galaxy AI capable de retranscrire √† l’√©crit une conversation que vous avez eue, mais aussi de mettre en lumi√®re les √©l√©ments cl√©s √† retenir dans un r√©sum√© concis. Dans la m√™me veine, une autre option permet de faire la m√™me chose √† partir de n’importe quel texte.

Notez aussi que si un bout de texte ou un √©l√©ment visuel titille votre curiosit√© pendant que vous scrollez dans une app, vous pouvez l’entourer au doigt et obtenir des explications d√©taill√©es dans une fen√™tre contextuelle. Cette option pleine de promesses est cependant propuls√©e par Google cette fois-ci, mais en avant-premi√®re sur la s√©rie¬†S24 de Samsung.

L’IA est aussi votre alli√©e dans les jeux vid√©o, puisqu’elle g√®re les effets de ray tracing pour rendre vos parties plus belles.

Exynos, le retour

√Ē rage, √ī d√©sespoir‚ÄČ! Contrairement au Galaxy¬†S24 Ultra qui profite d’un Snapdragon 8¬†Gen¬†3, les Galaxy¬†S24 et Galaxy¬†S24 Plus europ√©ens composeront avec un Exynos¬†2400. Une courte prise en main ne me permet √©videmment pas de vous livrer des retours sur les performances des produits (d’autant plus que j’ai eu affaire √† des versions am√©ricaines).

Ainsi, je pr√©f√®re √©viter d’√™tre mauvaise langue et laisser √† Samsung le b√©n√©fice du doute. Le constructeur a peut-√™tre durement travaill√© pour enfin redonner √† ses puces Exynos ses lettres de noblesse trop souvent malmen√©es ces derni√®res ann√©es face aux Snapdragon de Qualcomm.

Notez au passage que le Galaxy S24 Plus en profite ici pour ajouter un nouveau point de diff√©renciation avec le Galaxy S24 classique. Il s’√©quipe de 12 Go de RAM contre 8 Go pour son petit fr√®re.

C√īt√© batterie, on observe du changement aussi avec des capacit√©s en hausse. Le Galaxy¬†S24 profite ainsi d’un accumulateur de 4000¬†mAh tandis que le Galaxy¬†S24 Plus passe √† 4800¬†mAh.

Pas de changement sur la photo avec toujours trois cam√©ras de part et d’autre (capteur grand-angle de 50¬†Mpx associ√© √† un ultra grand-angle et √† un t√©l√©objectif¬†x3).

Pour la partie, Samsung s’inspire de Google et promet des mises √† jour majeures d’Android et des patchs de s√©curit√© pendant sept ans. Rappelons que l’on part ici avec Android¬†14 (One UI¬†6) nativement install√©.

La base et le plus

Les Galaxy¬†S24 et Galaxy¬†S24 Plus partagent beaucoup de points communs et connaissent les m√™mes √©volutions esth√©tiques. On notera cependant que le mod√®le Plus prend ses distances pour s’installer √† mi-chemin entre la version de base et la d√©clinaison Ultra.

Il va plus loin sur la d√©finition d’√©cran et se dote d’une plus grande m√©moire vive. √Ä cela s’ajoutent d’autres diff√©rences d√©j√† existantes par le pass√© avec telles que les configurations de stockage diff√©rentes et la charge √† 45 W au lieu de 25 W.

Samsung semble vouloir le présenter comme un modèle à part entière pour que le public ne le voie pas simplement comme un S24 en plus grand.

Prix et date de sortie des Galaxy S24 et S24 Plus

Les Galaxy¬†S24 et Galaxy¬†S24 Plus sortent en France le 31¬†janvier 2024. Quatre coloris sont disponibles¬†: noir, argent, indigo et cr√®me. √Ä cela s’ajoutent les trois coloris exclusifs du site Samsung¬†: bleu, vert et orange.

Voici les prix à retenir.

Samsung Galaxy S24

899¬†euros pour la version de 128¬†Go‚ÄČ;

969 euros pour la version de 256 Go.



au meilleur prix ? O√Ļ acheter Le Samsung Galaxy S24 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Samsung Galaxy S24 Plus

1169¬†euros pour le mod√®le de 256¬†Go‚ÄČ;

1289 euros pour celui de 512 Go.



au meilleur prix ? O√Ļ acheter Le Samsung Galaxy S24 Plus au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Offre de précommande

Si vous pr√©commandez un Galaxy¬†S24 ou S24 Plus (vous avez jusqu’au 30¬†janvier), vous pouvez doubler votre capacit√© de stockage et obtenir un bonus de reprise de 50¬†euros sur votre ancien smartphone.