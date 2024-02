Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra : comment choisir le meilleur smartphone ?

Un géant chasse l'autre, dans la galaxie Samsung. Et après un S23 Ultra particulièrement réussi, nous avions particulièrement hâte de nous plonger dans la découverte de la nouvelle mouture, le Galaxy S24 Ultra. Sans grande surprise, le bilan est excellent. Mais alors faut-il pour autant jeter son prédécesseur aux orties ? Étudions cela dans notre nouveau versus.

Évidemment, personne n’est dupe. C’est écrit dessus : le Samsung Galaxy S24 Ultra est meilleur que le Galaxy S23 Ultra. C’est dans l’ordre des choses.

Mais l’intérêt du présent article est en réalité d’éprouver la pertinence du précédent modèle et, surtout, celle du nouveau venu. Les nouveautés en photo occultent-elles tout ce qui s’est fait précédemment ? Galaxy AI change-t-il radicalement la donne ? Et ce nouvel écran alors, impossible de revenir en arrière ? Allons-y pour l’analyse.

Le Galaxy S24 Ultra est disponible à partir de 1469 euros. Le S23 Ultra peut quant à lui se négocier autour de 1000 euros aujourd’hui — avec des variations évidemment selon la plateforme et la période.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S24 Ultra et Galaxy S23 Ultra

Modèle Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra Dimensions 79 mm x 162,3 mm x 8,6 mm 78,1 mm x 163,4 mm x 8,9 mm Interface constructeur One UI One UI Taille de l'écran 6,8 pouces 6,8 pouces Définition 3120 x 1440 pixels 3088 x 1440 pixels Densité de pixels 505 ppp 500 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Puce graphique Qualcomm Adreno Qualcomm Adreno 740 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go 256 Go, 512 Go, 1000 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp

Capteur 4 : 10 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 8K Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5000 mAh Poids 232 g 233 g Couleurs Noir, Violet, Jaune, Gris Noir, Violet, Vert, Beige Indice de réparabilité ? N/C 8,2/10 Prix 1 469 € 1 399 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le pareil au même du design

Voilà plusieurs années déjà que Samsung itère sur une base commune pour sa gamme Ultra. Et il n’aura échappé à personne que cette base est directement héritée d’un certain Galaxy Note. Coloris mis à part, les différences entre le S23 Ultra et le S24 Ultra sont pour le moins discrètes.

En réalité, à part quelques menus changements du côté des matériaux, c’est une affaire de grammes et de millimètres. À comparer les fiches techniques, on apprend que le S24 Ultra se présente un peu plus fin (0,3 mm) et léger (2 grammes) que son devancier. Pas de quoi sauter au plafond.

En revanche, le S24 Ultra troque son contour en aluminium pour du titane — comme l’iPhone 15 Pro — et adopte un verre Gorilla Glass Armor encore plus résistant que le plus résistant des verres les plus résistants du marché. C’est dire.

La certification IP68 est évidemment toujours de la partie, garantissant une bonne résistance à l’immersion, aux éclaboussures et à la poussière. Bien entendu, les deux smartphones profitent du stylet S Pen, logé dans l’espace dédié près du port USB-C.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Test long du Galaxy S23 Ultra. // Source : Frandroid – Robin Wycke

L’écran le plus lumineux du marché

D’un œil extérieur, les deux dalles Super Amoled des concurrents du jour sont comme bonnet blanc et blanc bonnet. Mais le verre Gorilla Glass Armor dont nous parlions plus haut offre au S24 Ultra un avantage assez radical par rapport à son prédécesseur : une réduction drastique des reflets sur la dalle. Particulièrement appréciable en extérieur.

Le S24 Ultra est également doté d’un écran beaucoup plus lumineux que son prédécesseur. Même nos outils n’ont pas réussi à grimper jusqu’au plafond promis par Samsung à 2600 nits. Nos instruments n’ont pu vérifier qu’un pic à 2300 nits, ce qui est toujours plus important que les 1800 relevés sur le S23 Ultra. Pour reformuler différemment : aucun doute possible, l’écran du S24 Ultra est de bien meilleure facture, et actuellement le tout meilleur du marché.

Côté colorimétrie, Samsung reste un élève toujours un peu dissipé, avec un delta E avoisinant 5 alors qu’on l’attendait plutôt à 3. Une habitude pour le fabricant, qui se traduit dans tous les cas par une saturation de tous les instants qui flatte la rétine. Ce sur le S24 Ultra autant que sur le S23 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy S23 Ultra // Source : Frandroid

Galaxy AI et suivi exemplaire au menu

C’est probablement au chapitre de l’interface et des fonctionnalités que l’écart se creuse entre les S24 Ultra et S23 Ultra. Même si ce dernier finira par adopter les fonctionnalités Galaxy AI, elles sont pour l’instant l’apanage du nouveau venu, ce qui pèse assez lourd de son côté de la balance. Traduire des appels en temps réel, effacer rapidement des éléments importuns d’une photo, entourer un élément à l’écran pour faire une recherche… autant de features novatrices qui ne sont pas encore disponibles sur le S23 Ultra.

Maintenant, un aspect restera dans tous les cas au crédit du S24 Ultra : le suivi logiciel promis par Samsung. Le S23 Ultra est déjà bon élève avec cinq mises à jour d’Android promises. Mais le S24 Ultra va encore plus loin et offrira un suivi pendant sept ans (Android + patchs de sécurité). Le fabricant emboîte donc le pas à Google et à Apple dans leurs très bonnes pratiques en la matière.

Sur un autre sujet, les deux smartphones profitent évidemment des mêmes fonctionnalités de One UI 6.1, et de tous les apports de productivité du S Pen — si c’est votre truc.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Le Samsung Galaxy S23 Ultra et son stylet. // Source : Frandroid

L’excellence du Snapdragon 8 Gen 3

On parlait d’évidences en préambule, et en voici une belle. Côté performances, c’est inévitable, le Galaxy S24 Ultra et son Snapdragon 8 Gen 3 met une belle distance au S23 Ultra. Sur AnTuTu, pour ne retenir que cet exemple, il enregistre plus de 1,8 million de points contre 1,5 million pour son prédécesseur. Maintenant, qu’on se le dise, nous sommes face à deux smartphones très haut de gamme et récents. Au quotidien, vous ne sentirez probablement aucune différence à moins d’être un joueur ou une joueuse avide.

Qu’on soit clair, le S24 Ultra est un excellent téléphone pour le jeu. Fortnite se lance sans sourciller en qualité élevée et à 60 images par seconde. La chauffe est par ailleurs très bien maîtrisée grâce à une chambre à vapeur de plus grande taille sur ce nouveau modèle. Rappelons néanmoins par honnêteté intellectuelle que nous étions déjà très satisfaits des prestations du S23 Ultra en la matière l’an dernier. Pour l’écrire autrement, ce n’est probablement pas au rang des performances que vous parviendrez à départager, au quotidien, les S23 Ultra et S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

En photo, Samsung brille toujours plus fort

En apparence, peu de choses ont changé cette année à l’arrière du S24 Ultra. On pourrait même imaginer qu’il y a eu régression ! En effet, le téléobjectif périscopique passe de 10x sur le S23 Ultra à 5x « seulement » sur ce nouveau modèle. Alors, faut-il vraiment s’en offusquer ? Pas le moins du monde.

Samsung Galaxy S24 Ultra :

Objectif grand-angle de 200 Mpx, f/1,7, équivalent 23 mm (OIS) ;

Objectif ultra grand-angle de 12 Mpx, f/2,2, 120 degrés, équivalent 13 mm ;

téléobjectif x3 de 10 Mpx, f/2,4, équivalent 69 mm (OIS) ;

téléobjectif x5 de 50 Mpx, f/3,4, équivalent 115 mm (OIS) ;

Selfie, 12 Mpx, dual photodiode, autofocus, taille de pixels : 1,12 μm, FOV : 80˚, f/2,2.

Samsung Galaxy S23 Ultra :

Objectif grand-angle (capteur principal), 200 Mpx, taille de pixels 0,6 μm (soit 2,4μm en 12 mégapixels), FOV 85˚, F/1,7, stabilisation optique ;

Objectif ultra grand-angle, capteur 12 Mpx, autofocus, taille de pixels 1,4 μm, FOV 120°, F/2,2 ;

Téléobjectif X3, 10 Mpx, taille de pixels 1,12 μm, FOV : 11°, f/4,9, stabilisation optique ;

Téléobjectif X10, 10 Mpx, taille de pixels 1,12 μm, FOV : 36˚, f/2,4, stabilisation optique ;

Selfie, 12 Mpx, dual photodiode, autofocus, taille de pixels : 1,12 μm, FOV : 80˚, f/2,2.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Le Galaxy S23 Ultra pour illustration // Source : Frandroid – Robin Wycke

Que les choses soient dites, au grand-angle, en plein jour, on ne verra pas de grande différence entre les clichés du S23 Ultra et du nouveau modèle. Il faut dire qu’on est face à deux excellents photophones, parfaitement capables de produire des images exceptionnelles à toute heure de la journée. Même combat pour l’ultrawide, qui n’a pas évolué par rapport à la génération précédente. La qualité optique est logiquement un peu en retrait par rapport au module principal, mais on s’y retrouve.

Samsung Galaxy S24 Ultra, grand-angle

Samsung Galaxy S24 Ultra, ultra grand-angle

Samsung Galaxy S23 Ultra, grand-angle

`Samsung Galaxy S23 Ultra, ultra grand-angle

Concernant les téléobjectifs en revanche, la différence se fait ressentir — et en bien. Certes, le zoom est moins généreux sur le S24 Ultra. Mais on y gagne largement en qualité optique. Pour le dire autrement, certaines photos au zoom 10x (numérique) du S24 Ultra sont de meilleure facture que des photos au zoom 10x (optique) du S23 Ultra. Cela grâce à un meilleur traitement logiciel, aux apports de l’IA et tout simplement par les caractéristiques techniques supérieures du nouveau modèle.

Samsung Galaxy S24 Ultra, téléobjectifs

Samsung Galaxy S23 Ultra, téléobjectifs

Pour résumer : les deux smartphones sont doublés d’exceptionnels appareils photo. Même si nous pouvons donner l’impression que c’est le jour et la nuit entre les deux, le S23 Ultra comme le S24 Ultra offrent des résultats exceptionnels, parmi les meilleurs qu’on puisse espérer sur un smartphone. Le dernier-né vient simplement corriger quelques errances du S23 Ultra, sans rien défaire de sa grande qualité initiale.

Deux smartphones très endurants

Côté batterie, les deux smartphones sont équipés d’un accu de 5000 mAh. Au quotidien, nous n’avons pas trouvé que le S24 Ultra était plus ou moins endurant que son prédécesseur (dont c’était l’un des points forts). Toutefois, notre protocole automatisé ViSer rend un verdict un peu plus sévère à son encontre. Avec 14h24 minute sur une charge, il fait moins bien que le S23 Ultra qui affichait 15h14. Ce n’est pas le jour et la nuit.

Rien n’a changé côté recharge. Samsung ne fournit évidemment pas de chargeur, mais les S23 et S24 Ultra sont compatibles avec une puissance de 45 W. Bien équipés, il vous faudra au maximum 60 minutes pour regagner 100 % d’autonomie.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Test long du Galaxy S23 Ultra. // Source : Frandroid – Robin Wycke

Samsung Galaxy S24 Ultra ou Samsung Galaxy S23 Ultra, lequel choisir ?

On ne vous apprendra rien si l’on écrit que le Galaxy S24 Ultra est meilleur que le S23 Ultra. Il faut toutefois rappeler, on l’a évoqué tout en haut de cet article, que près de 400 euros séparent les deux smartphones. Le nouveau venu les mérite-t-il ? Tout va dépendre de quelles sont vos attentes pour un smartphone ultra haut de gamme.

Si vous voulez un écran révolutionnaire (sans en avoir l’air), et mettre un orteil dans l’IA embarquée sur téléphone, alors le Galaxy S24 Ultra semble tout indiqué. Si en revanche vous voulez avant tout un gros téléphone polyvalent, qui soit à la fois très performant, à l’aise en photo et doté d’une autonomie conséquente, alors l’écart se réduit méchamment entre les deux mobiles. Encore une fois, pour une économie de 400 euros, le Galaxy S23 Ultra s’en sort toujours extrêmement bien.

Ajoutons malgré tout dans la balance la nouvelle politique de suivi et de mise à jour de Samsung. Le Galaxy S24 Ultra sera supporté pendant sept ans, contre cinq pour son prédécesseur.



