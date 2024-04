Attention à la dernière mise à jour des Samsung Galaxy

La mise à jour vers One UI 6.1 semble ne pas convaincre de nombreux utilisateurs des Samsung Galaxy S23. Problèmes de charge, de chauffe ou encore de performances sont partagées sur le web.

Décidément, la dernière mise à jour en date de l’interface One UI de Samsung ne semble vraiment pas faire l’unanimité. En début de mois, on apprenait qu’elle générait des problèmes avec le lecteur d’empreintes, un bug très gênant sur les Galaxy S23. Mais les problèmes ne s’arrêtent pas là.

Sur Reddit, plusieurs internautes ont partagé des problèmes rencontrés avec leurs smartphones Samsung depuis la mise à jour vers OneUI 6.1

Les problèmes rencontrés

Ainsi, on peut lire que le Galaxy S23+ peut chauffer davantage, même en veille, depuis la dernière mise à jour. D’autres ont noté une vitesse de charge plus lente et une autonomie plus faible sur leur smartphone.

La recharge du smartphone serait désormais limitée à 80% au lieu de 85% avant la mise à jour, quand la protection contre le vieillissement de la batterie est activée.

D’autres internautes relaient des problèmes d’autonomie sur le Galaxy S24 Ultra ou le Galaxy S23 FE, le problème semble donc toucher tous les smartphones concernés par la mise à jour vers One UI 6.1

D’autres smartphones bientôt touchés ?

Au mois de mai, Samsung devrait continuer le déploiement de la mise à jour One UI 6.1, notamment pour la génération Galaxy S22. Pour le moment, la marque n’a pas communiqué sur les problèmes rencontrés.

Espérons que la marque pourra proposer un correctif pour les personnes touchées par ces différents bugs.