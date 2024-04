One UI 6.1 génère un bug très gênant sur les Samsung Galaxy S23

Le capteur d'empreintes disparaît chez certains utilisateurs de Galaxy S23 après l’installation de la grosse mise à jour vers One UI 6.1.

Possesseurs de Galaxy S23, vous êtes dans le collimateur des bugs ! C’était l’évènement Samsung de la semaine dernière. Les anciens Galaxy haut de gamme ont été mis à jour vers One UI 6.1 à travers un téléchargement qui pèse à lui seul plus qu’Android 14 et One UI 6.0 combinés.

Nombreux sont ceux qui se sont empressés de l’installer afin de tâter des fonctions de Galaxy AI jusqu’alors exclusives aux tout récents Galaxy S24. Rapidement, de premiers utilisateurs ont remonté des problèmes qu’ils croyaient dus à cette mise à jour. Parmi eux, on retient notamment une chauffe excessive de l’appareil en veille et une puissance de charge inférieure à celle annoncée par Samsung : 15 Watts contre 25 Watts. SamMobile a pris un S23 pour faire des vérifications. Bilan 20 Watts, avec des pics à 25 Watts. Fausse alerte.

Le capteur d’empreintes disparaît par intermittence

Aujourd’hui, c’est le capteur d’empreintes du Galaxy S23 qui est incriminé. Selon des utilisateurs de Reddit, lorsqu’ils réveillent leur smartphone, l’animation d’empreinte n’apparaît, et ce, que l’allumage se fasse en tapotant l’écran ou via le bouton d’alimentation.

En plaçant le doigt sur la zone habituelle du capteur biométrique, il ne se passe rien. C’est en l’ôtant que l’animation apparaît et que le capteur redevient fonctionnel.

Consciencieux, Abid Iqbal Shaik de SamMobile a également essayé de reproduire ce comportement. Test validé. Notre confrère a rencontré un souci identique. Néanmoins, il temporise en précisant qu’il n’a réussi à observer le bug qu’après plusieurs essais. Le problème aurait donc un déclenchement erratique et imprévisible. S’il ne s’applique pas à chaque déverrouillage, c’est tout de même un bug bloquant vu le nombre de fois où l’on allume et éteint son smartphone dans la journée. Sur la masse, on devrait croiser ce bug plus d’une fois.

Nous avons contacté Samsung pour savoir s’ils reconnaissaient le problème et si une mise à jour mineure était prévue pour le corriger au plus vite. Ils nous répondent au plus vite.

De notre côté, nous mettons à jour un Galaxy S23 afin de nous faire notre propre avis et vous indiquer si ce phénomène se reproduit. Propriétaires de S23, dites-nous en commentaires si le vôtre est touché.