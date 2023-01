Samsung One UI 5.1 (Android 13) : voici les nouveautés attendues avec les Galaxy S23

Alors que les Samsung Galaxy S23 seront annoncés dans quelques jours, ils pourraient arriver avec une nouvelle version de l'interface de Samsung, One UI 5.1, basée sur Android 13. Une fuite révèle les fonctionnalités qui y feraient leur apparition.

Une tradition qui s’installe petit à petit chez Samsung, c’est de déployer une nouvelle version de son interface One UI à l’occasion de la présentation de ses derniers Galaxy S. Les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23 Ultra ne dérogeraient pas à la règle, puisqu’ils feraient leur apparition avec One UI 5.1 lors de la conférence Galaxy Unpacked qui aura lieu ce mercredi 1er février à 19 heures. La mise à jour a été repérée par WinFuture et Snoopy Tech sur Twitter avec la liste des changements de l’interface basée sur Android 13. Une fuite qui révèlerait tous les détails de cette future version de One UI.

On s’attend à ce que One UI 5.1 arrive d’abord sur les Galaxy S23, avant d’être disponible sur d’autres smartphones Samsung : la marque a confirmé qu’elle sera utilisable sur les modèles phares lancés depuis les Galaxy S20.

Les changements apportés par One UI 5.1 (Android 13)

Caméra

On pourra changer plus facilement la couleur d’un selfie grâce à un nouveau bouton « Effets » situé sur le côté de l’écran. L‘application Expert RAW sera désormais plus facile d’accès depuis le menu « Avancé ». Pour rappel, elle permet d’enregistrer des photos au format RAW, c’est-à-dire sans traitement ni compression, de manière à pouvoir les retoucher plus en profondeur.

Galerie

La première nouveauté, c’est l’arrivée de l’album de famille partagé. L’application Galerie de Samsung peut recommander des photos à y ajouter via la reconnaissance faciale. Jusqu’à six personnes peuvent être ajoutées à un album de famille partagé et chacun dispose de 5 Go de stockage.

Autre changement : le traitement automatique peut dorénavant supprimer les ombres et les reflets sur les photos. En plus de ça, on peut améliorer la définition des GIF automatiquement.

Du côté de l’interface utilisateur de l’application, en regardant une image ou une vidéo, on peut balayer vers le haut pour voir « où et quand l’image a été prise, sur quel appareil, où elle est stockée ». L’outil de recherche permet de trouver plusieurs personnes/objets en même temps : on peut le faire sans entrer de nom, simplement en cliquant sur un visage. Dernière nouveauté, on peut changer le dossier de destination des captures d’écran (de même pour les enregistrements vidéo).

AR Zone et AR Emoji

Le mode « Masque » permet de prendre des photos et des vidéos avec jusqu’à trois personnes, en remplaçant les visages par des emojis. Aussi, la mise en page et l’édition dans AR Doodles est améliorée avec des pinceaux plus accessibles. On peut aussi redimensionner et déplacer les dessins même après leur création. Enfin, l’outil gomme peut effacer une partie seulement d’un dessin.

Widgets

De nouveaux widgets arrivent dans One UI. Le premier concerne la batterie : il permet de vérifier le niveau de batterie des appareils Galaxy, comme les Galaxy Buds, la Galaxy Watch ou le S Pen. Une fonction que l’on retrouve depuis quelques années sur iPhone et iPad. Il y a aussi du changement de style sur le widget météo.

On peut aussi définir des fonds d’écran différents sur l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil en fonction des activités : travail, sport, etc. Enfin, One UI 5.1 apporte plus de conditions et d’actions pour les scénarios, notamment lorsqu’on active le mode avion ou le partage de connexion. De quoi ouvrir des applications ou encore régler la balance audio, changer le style police, modifier la sonnerie, etc.

Connectivité

L’application Samsung Notes voit arriver la collaboration simultanée à plusieurs. On peut également inviter plus facilement d’autres personnes sur des albums, des notes, des calendriers grâce à la génération de liens partageables.

La souris, le clavier et le pavé tactile des Galaxy Book peuvent désormais être utilisés sur les smartphones et tablettes Galaxy compatibles avec cette version de l’interface. Cela permet de copier-coller du texte ou déplacer des documents. Le navigateur Samsung Internet offre la continuation de la navigation en passant du smartphone à l’ordinateur portable. Enfin, lorsqu’on affiche l’écran de son téléphone Samsung sur un téléviseur via Smart View, on peut désactiver les notifications : de quoi éviter des désagréments qui arrivent trop fréquemment (et au pire moment). D’ailleurs, on s’attend à ce que Samsung annonce toute une gamme de Galaxy Book 3 lors du Galaxy Unpacked.

Multitâche

One UI 5.1 permet de « minimiser ou maximiser la fenêtre de l’application sans passer par le menu des paramètres ». L’utilisateur peut simplement faire glisser l’un des coins de la fenêtre contextuelle associée.

Aussi, en écran partagé, « les applications que vous utilisez le plus souvent s’affichent sous les applications récemment utilisées pour vous aider à les retrouver plus rapidement », apprend-on dans le document de mise à jour qui a fuité.

Samsung DeX

Le mode DeX s’améliore lui aussi dans One UI 5.1 : en mode écran partagé, on peut faire glisser le séparateur au centre de l’écran pour redimensionner deux fenêtres en même temps. La mise à jour permet de plus de placer une fenêtre dans un coin de l’écran pour qu’elle en occupe un quart, comme on peut le faire sur Windows par exemple.

Enfin, si l’on veut écouter de la musique sur des enceintes connectées en Wi-Fi via Spotify Connect ou le Chromecast intégré, on peut simplement passer par la sortie multimédia au lieu d’aller dans les paramètres des applications de streaming de musique.

