Galaxy S23 : Samsung confirme leur date de présentation officielle

La conférence Galaxy Unpacked va avoir lieu dans quelques semaines et on y découvrira la série de smartphones Galaxy S23, l'une des plus importantes du marché et très attendue en 2023. Samsung a confirmé la date ayant déjà fait l'objet d'une fuite.

Les Samsung Galaxy S23 et S23 Ultra font partie des smartphones les plus attendus de 2023 et leur date de présentation approche. Samsung annonce sur son site dédié à la presse son prochain Galaxy Unpacked, ce qui vient confirmer la date de lancement déjà présumée : le 1er février 2023 à 19h00.

L’annonce ne laisse aucune place au mystère puisqu’il sera question de dévoiler « la nouvelle gamme Galaxy S ».

Par ailleurs, le site estonien de Samsung avait également dévoilé cette date en avance, par erreur, en évoquant même une offre de précommande permettant de recevoir des Galaxy Buds 2 Pro en cadeau pour l’achat d’un « produit Samsung nouvellement présenté ». Le texte écrit en petit mentionne même une période s’étalant du 1er au 8 février, de quoi donner un petit indice sur la date d’annonce des Galaxy S23.

Ce qu’on apprend sur le Samsung Unpacked

Au-delà de ça, les images révélées ne nous apprennent rien de très important, mais on peut tout de même interpréter certains détails. L’élément principal, ce sont les capteurs photo, au nombre de trois, avec leur nouveau design.

On aperçoit aussi des feuilles et du lilas dans les coins : selon 9to5Google, cela ferait référence aux nouveaux coloris pour les Galaxy S23 qui ont fait l’objet de récentes rumeurs. En plus du noir et du blanc qu’on connaît bien chez Samsung, on aurait droit à du rose et du vert. On aurait ainsi les coloris « Cotton Flower, Mistly Lilac, Botanic Green, et Phantom Black ».

Ce qu’on sait des Samsung Galaxy S23

Depuis plusieurs mois, les rumeurs se succèdent à propos de cette prochaine série de smartphones haut de gamme. Le fleuron de cette dernière, le Galaxy S23 Ultra, aurait droit à un capteur photo de 200 Mpx, avec des photos de nuit améliorées. Globalement, les capteurs photo seraient légèrement plus larges.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Du côté des performances, les Galaxy S22 commercialisés en France avaient un SoC Exynos qui posait plusieurs problèmes de chauffe. Heureusement, leurs successeurs devraient avoir droit à une version améliorée du Snapdragon 8 Gen 2, que nous avions testé, avec comme résultats une augmentation de performances de 18 % par rapport au Snapdragon 8+ Gen 1.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.