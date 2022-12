Le Galaxy S23 pourrait ouvrir le bal de One UI 5.1

Le Samsung Galaxy S23 pourrait sortir de la boîte avec One UI 5.1. La prochaine interface du géant coréen serait actuellement en test sur des Galaxy S22 Ultra.

On peut trouver les mises à jour sur smartphones complètement inutiles, elles ont au moins le mérite d’intégrer des nouveautés gratuites pour les utilisateurs. Samsung, dont les Galaxy S23 devraient être présentés le 1er février prochain, s’apprêterait à donner un petit coup de pouce logiciel à ses derniers nés.

D’après XDA Developers, souvent bien informés, les Galaxy S23 sortiraient de la boîte avec une nouvelle version de l’interface du constructeur, pas encore sortie : One UI 5.1. Attention toutefois, il ne s’agit pas d’une mise à jour majeure. La mise à jour serait actuellement testée sur des Galaxy S22 Ultra selon Sammobile.

Quel intérêt ?

Sur Android, les constructeurs sont obligés de suivre le calendrier des sorties des nouvelles versions d’Android. Ils ne peuvent donc pas aligner, à l’instar d’Apple, les sorties de leur téléphone avec les nouvelles versions. Si Samsung sort une nouvelle version de One UI avec de nouvelles fonctionnalités pour son tout dernier smartphone, cela leur permettra d’un petit peu jouer sur le même terrain.

Encore faut-il qu’il y ait des nouveautés significatives à mettre en avant. Si on se fie à un communiqué de presse sorti en octobre dernier, One UI 5.1 devrait aller encore plus loin sur son écran de verrouillage. Le communiqué laisse également entendre que d’autres fonctionnalités seront révélées par la suite.

