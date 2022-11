Samsung One UI 5 : comment personnaliser à fond votre écran verrouillé sur Android 13

Voici quelques options pratiques à connaître pour personnaliser l'écran verrouillé de votre smartphone Galaxy tournant sous Samsung One UI 5 (Android 13).

One UI 5 est l’interface sous Android 13 disponible (ou à venir) sur un bon nombre de smartphones Samsung Galaxy — à l’instar du Galaxy S22 Ultra que nous utilsons dans ce papier. Dans l’ensemble, cette expérience logicielle ajoute quelques nouveautés subtiles, mais intéressantes pour les utilisateurs et utilisatrices. Parmi elles, on retient notamment la possibilité de changer facilement plusieurs éléments de l’écran verrouillé.

Voici donc comment personnaliser l’écran verrouillé de votre smartphone sous Samsung One UI 5 (Android 13).

Personnaliser l’écran verrouillé sur les smartphones Samsung (One UI 5)

Sur One UI 5, la personnalisation de l’écran verrouillé devient vraiment très simple. La première étape consiste tout simplement à rester appuyer longuement sur une zone vide de l’écran.

Ensuite, plusieurs choix s’offrent à vous. Mais attention : avant d’aller plus loin, sachez que vous devez appuyer sur le bouton Terminé en haut à droite de l’écran pour sauvegarder vos modifications. Si vous quittez de n’importe quelle autre manière, les personnalisations apportées seront perdues.

Modifier l’affichage de l’heure et des notifications

Avec One UI 5, Samsung a cherché son inspiration du côté du Lock Screen d’iOS 16 pour le design de l’horloge. Attention, vous ne pourrez pas faire passer des éléments du fond d’écran devant l’horloge, mais vous avez tout de même des choix intéressants.

Après le long appui, vous verrez des cadres apparaître autour de l’horloge et de la zone où s’affichent les notifications et il vous faudra cliquer dessus pour accéder aux personnalisations. Sachez déjà que les deux cadres vous permettent de modifier la taille d’affichage de ces éléments (avec un glissement de doigt) ou même de les supprimer de l’écran verrouillé (en appuyant sur le bouton – dans le coin supérieur droit).

Au-delà de ça, vous pouvez profiter de quelques personnalisations intéressantes. Sur l’horloge pour faire apparaitre un volet en bas de l’écran où vous pourrez changer la police d’écriture des chiffres, le style d’affichage (alignement, agencement, numérique ou analogique…) ou la couleur. D’ailleurs, pour ce dernier détail, sachez que l’option tout à gauche de la palette permet d’adapter automatiquement la couleur de l’horloge en fonction de celle du fond d’écran pour bien ressortir.

En cliquant sur le cadre des notifications, vous pourrez choisir entre afficher uniquement des icônes (discrètes, mais il faut appuyer dessus pour consulter les alertes) ou occuper la largeur et montrer les détails. Vous aurez d’ailleurs le contrôle sur le niveau de transparence si vous optez pour le second choix.

Changer les raccourcis d’applications

En restant appuyer sur l’écran verrouillé, vous pourrez aussi changer les raccourcis d’applications qui s’affichent en bas. Par défaut, vous avez les apps Téléphone (à gauche) et Appareil photo (à droite). En cliquant sur l’une des icônes, vous pourrez sélectionner d’autres applications ou tâches à exécuter avec ces raccourcis.

Rappelons cependant que vous aurez tout de même besoin de déverrouiller le téléphone pour accéder à une app telle qu’une plateforme de streaming musical, la galerie ou YouTube, même en passant par le raccourci. En revanche, activer le mode Ne pas déranger ou la lampe torche se fait instantanément.

Changer le fond d’écran verrouillé

Autre option pratique après un appui long : le changement de fond d’écran verrouillé. Il y a en effet un bouton en haut à gauche permettant d’accéder directement à la rubrique Consultation de mes fonds d’écran dans les paramètres Fond d’écran et style.

Il ne reste plus qu’à faire votre choix entre les wallpapers proposés par Samsung ou les images enregistrées dans votre galerie.

Indiquer vos coordonnées

Entre les deux raccourcis d’applications en bas, se trouve un bouton permettant d’ajouter vos coordonnées sur l’écran d’accueil. One UI 5 vous permet en effet d’afficher votre numéro de téléphone ou votre adresse email dans cet espace afin de pouvoir être recontacté si vous veniez à perdre votre téléphone quelque part.

Il n’est pas certain que cette option plaise à tout le monde, plusieurs personnes n’ont sans doute pas envie que ce genre d’informations personnelles soient constamment affichées sur l’écran verrouillé de leurs smartphones. Cependant, il est toujours bon d’offrir cette possibilité pour celles et ceux qui estiment en avoir besoin.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.