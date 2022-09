Samsung One UI 5 (Android 13) copie quelques idées du Lock Screen d’iOS 16

Dans sa troisième bêta, l'interface One UI 5 (Android 13) de Samsung imite quelques options de personnalisation du Lock Screen d'Apple sur iOS 16 tout en y ajoutant de petits éléments de son cru.

Vous connaissez la chanson : le marché des smartphones est hautement concurrentiel. Ainsi, quand une entreprise a une bonne idée, celle-ci a tendance à être imitée par les autres. C’est d’autant plus vrai pour Apple qui a le pouvoir particulier de savoir lancer des modes et des tendances dans ce secteur. Le dernier exemple nous vient de l’interface One UI 5 de Samsung basée sur Android 13. Dans sa bêta 3, celle-ci vient reprendre quelques bonnes inspirations du Lock Screen d’iOS 16.

C’est en effet ce qu’explique TechDroider au détour d’une vidéo publiée sur YouTube. Dans cette dernière, on peut une rapide prise en main de la nouvelle bêta de One UI 5. S’il est difficile de pouvoir taxer Samsung du simple titre déshonorant du vilain copieur, le géant sud-coréen a clairement pioché des idées aperçues sur l’écran de verrouillage des iPhone profitant de la dernière version d’iOS.

Disons-le tout de suite, sur cette bêta de Samsung One UI 5, et contrairement à iOS 16, aucun élément du fond d’écran ne passe par-dessus l’horloge. Les similitudes sont plus subtiles. Commençons par l’affichage de l’heure qui ressemble beaucoup à ce qu’on peut voir sur les smartphones d’Apple. Et sur la bêta 3 de One UI 5 comme sur iOS 16, un long appui sur ce module permet d’accéder aux options de personnalisation.

Cinq dispositions d’horloge s’offrent à vous sur One UI 5 — contre huit sur iOS 16. Vous pouvez aussi en modifier la taille, la couleur ou encore l’apparence des numéros. Dans la vidéo de TechDroider, la similitude entre les interfaces de Samsung et d’Apple saute aux yeux quand le vidéaste tient les deux appareils côte à côte.

Les améliorations de Samsung One UI 5

En revanche, il y a deux éléments notables apportés par Samsung sur One UI 5 et que l’on ne trouve pas sur iOS 16. D’une part, vous pouvez modifier l’opacité des notifications qui s’affichent sur l’écran de verrouillage. D’autre part, les deux icônes en bas de l’écran servant de raccourcis peuvent être changées afin d’ouvrir les applications de votre choix depuis l’écran verrouillé.

Le reste de la vidéo permet aussi de voir une interface One UI 5 peaufinant le look de ses icônes pour bien suivre les lignes directrices de Material You. Les animations semblent aussi bien fluides. Rappelons enfin que le programme bêta de Samsung n’est pas officiellement accessible en France.

