La bêta de One UI 5 (Android 13) arrive sur une nouvelle fournée de smartphones Samsung

Samsung a apparemment débuté le déploiement de la bêta de One UI 5.0 sur sa gamme des Galaxy A, qui font partie du milieu de gamme. Jusque-là, seuls les hauts de gamme de la marque y avaient droit.

Android 13 est arrivé en version définitive sur les Pixel de Google et les surcouches des différents fabricants vont suivre dans les prochains mois. Pour le moment, seules des bêtas sont en déploiement sur certains smartphones. Du côté de One UI 5.0 (basé sur Android 13) chez Samsung, seuls les Galaxy S21 et Galaxy S22 avaient droit à la bêta de cette interface avec son lot de nouveautés. Certains utilisateurs signalent avoir réussi à installer la bêta de One UI 5.0 avec un Galaxy A.

Les Galaxy A52 ont droit à One UI 5.0 avant les autres

Comme Android Central le rapporte, certains utilisateurs du Samsung Galaxy A52 ont déclaré être éligibles au programme bêta de One UI 5. Malheureusement, cette mise à jour n’est possible que pour les modèles non-5G du Galaxy A52 en Inde (la version du firmware est A525FXXU4ZVIC/A525FODM4ZVIC/A525FXXU4ZCIB). Un changement assez lourd puisque la mise à jour pèse environ 2 Go.

La mise à jour est accessible pour les utilisateurs en Inde via l’application Samsung Members. Il faut rappeler qu’il ne s’agit pas d’une version stable et qu’il est donc déconseillé de l’installer, certaines fonctions et/ou applications pourraient ne pas fonctionner correctement.

Les hauts de gamme ne sont plus les seuls Samsung à avoir droit à Android 13

On peut penser que le Galaxy A52 ne sera pas le seul smartphone milieu de gamme de chez Samsung à profiter d’une bêta pour One UI 5.0. Il reste sa version 5G ou encore le Galaxy A33, sorti en mars dernier.

Cependant, Samsung n’a pas prévenu du déploiement de son interface sur le Galaxy A52, on ne sait pas non plus quel est le programme pour la suite. Selon Android Central, « les rapports indiquent qu’il (le Galaxy A53 5G) pourrait être le seul smartphone Galaxy de milieu de gamme à recevoir la mise à jour stable Android 13 avant 2023 ».

Aussi, le déploiement de la version définitive de la surcouche devrait arriver plus tôt dans l’année par rapport à One UI 4.0. Cette nouvelle version devrait apporter des animations plus fluides et des options Wi-Fi avancées en plus des nouveautés d’Android 13.

