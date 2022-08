One UI 5.0 : Samsung peaufine sérieusement les options Wi-Fi cachées

Déployée début août, la bêta de One UI 5.0 n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Dernière découverte en date : la présence d'options Wi-Fi avancées cachées. Des fonctions que Samsung a choisies de dissimuler (un peu trop bien peut-être) dans les réglages pour développeurs de sa surcouche logicielle.

Il faut un peu d’imagination pour y accéder, mais Samsung a nettement enrichi les options de développement Wi-Fi sur la bêta de One UI 5.0. Découvertes par un lecteur d’Android Police, ces nouvelles options destinées aux développeurs s’ajoutent à toute une ribambelle de nouveautés déployées avec la bêta de One UI 5.0 sur les smartphones de la lignée Galaxy S22. La surcouche de Samsung pour Android 13 comporte entre autres de nouveaux widgets empilables, de nouvelles couleurs en lien pour l’interface Material You, un hub de sécurité et de confidentialité remanié, ou encore des notifications retouchées.

Ce sont toutefois les nouvelles options de développement Wi-Fi qui nous intéressent aujourd’hui. Fort logiquement, ces dernières sont contenues dans les paramètres Wi-Fi de One UI 5.0, mais il faut se rendre dans l’option Wi-Fi intelligent, puis cliquer 10 fois de suite sur la version affichée. Le nouvel ensemble d’options de développement Wi-Fi apparaît alors.

Vers un Wi-Fi aux petits oignons sur les Samsung Galaxy ?

Ce panel regroupe des informations sur la connexion, et sur le Wi-Fi à proximité, une option de diagnostic du Wi-Fi et du réseau, mais aussi un historique spécifique au routeur, ainsi qu’un historique du réseau spécifique aux applications. Comme le souligne XDA Developers ces informations et options sont habituellement proposées par certaines applications disponibles sur le Play Store, qu’il faut donc installer individuellement. Les retrouver « nativement » en un seul et même endroit avec la bêta One UI 5.0 est donc intéressant. Seule petite tracasserie : cliquer 10 fois de suite sur la version de Wi-Fi intelligent est requis à chaque fois qu’on veut y accéder… ce qui pourrait vite devenir pénible à l’usage.

Source : XDA Developers

Bien que pensées pour les développeurs, ces nouvelles options pourraient également s’avérer utiles aux utilisateurs avancés souhaitant, par exemple, identifier facilement les points morts du Wi-Fi dans leur installation ou garder un œil sur la quantité précise de données que les applications gèrent en arrière-plan.

Dans ses efforts pour faciliter la vie des développeurs, notons en parallèle que Samsung propose, depuis peu, un accès à distance aux nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 au travers de sa plateforme RTL.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.