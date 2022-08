Android 13 est là en version stable : le déploiement commence sur les smartphones

Google lance le déploiement d'Android 13, la nouvelle version majeure. Les fabricants partenaires vont pouvoir proposer la mise à jour.

Après plusieurs mois de beta, la mise à jour vers Android 13 est là. Comme chaque année, Google profite de la fin de l’été pour lancer le déploiement de sa nouvelle version majeure d’Android. La mise à jour sera proposée d’abord sur quelques smartphones avant de rapidement s’étendre.

Les smartphones compatibles

Si de nombreux smartphones vont pouvoir bénéficier de la mise à jour vers Android 13. Google mentionne explicitement les marques suivantes comme celles qui proposeront la mise à jour en 2022, avant la fin de l’année.

Samsung Galaxy

Asus

HMD (Nokia)

iQOO

Motorola

OnePlus

Oppo

Realme

Sharp

Sony

Tecno

Vivo

Xiaomi

Mais c’est évidemment avec les Google Pixel que tout commence. Les smartphones de Google compatibles avec Android 13 peuvent télécharger dès aujourd’hui la mise à jour vers Android 13. Nous pouvons confirmer sa réception sur un Google Pixel 4a.

Les nouveautés à retenir

Nous faisons le tour de toutes les nouveautés dans notre dossier consacré à Android 13. Voici quelques éléments à retenir.

Google a ajouté de nombreuses options de personnalisation à l’OS avec notamment la possibilité de faire correspondre aux applications non Google, le style de votre thème basé sur votre couleur et votre fond d’écran. La firme met aussi en avant la possibilité de choisir la langue de chaque application, indépendamment du système, une nouvelle version du lecteur de média, et une amélioration pour le mode « coucher ».

Android 13 récupère aussi quelques nouveautés venant d’iOS qui avaient été jugées intéressantes chez Apple. On pense notamment à la possibilité de restreindre l’accès des applications à une sélection de vos photos. Fini le temps où Slack ou Facebook pouvait accéder à l’intégralité de votre bibliothèque.

Le système renforce aussi le contrôle des notifications et nettoie régulièrement le presse-papier.

Et l’écosystème

Android 13 intègre aussi quelques nouveautés pour renforcer l’écosystème de vos appareils. On pense à la possibilité d’envoyer et recevoir des messages de vos applications préférées depuis un Chromebook. Les tablettes sont également améliorées par Android 13 avec une meilleure gestion du stylet et une nouvelle barre des tâches pour gérer les applications.

Si vous avez un Google Pixel, vous pouvez vous diriger vers les paramètres du téléphone pour télécharger et installer la mise à jour vers Android 13. Pour les autres marques, il va falloir attendre la communication de chaque fabricant, qui devrait arriver rapidement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.