Samsung copie Apple avec cette fonctionnalité aussi pratique que rigolote

La mise à jour logicielle One UI 5.1 apporte dans sa besace une nouvelle fonctionnalité qui en rappelle une autre : la capacité à supprimer l’arrière-plan d’une image — ou à détourer un sujet dit plus simplement — que l’on a découvert avec iOS 16.

Alors que One UI 5.1 vient tout juste d’être déployé sur les Galaxy S22, Galaxy S21 et Galaxy S20, une petite fonctionnalité jusque-là passée à la trappe a le mérite de faire parler d’elle. Pourquoi ? Car en plus d’être chouette et rigolote, elle ressemble en tous points à une fonction déjà disponible sur iOS.

Cette nouveauté consiste à détourer un objet, un visage ou tout autre élément d’une image, en un seul petit clic et de manière instantanée. En résulte alors un sticker. Il s’agit ici de la fameuse suppression d’arrière-plan des images, que nous vous présentions en juin 2022, avant d’en réaliser un tutoriel quelques mois plus tard.

Testé et approuvé

Implémenté dans iOS 16, ce petit tour de passe-passe est désormais disponible chez la concurrence, et plus précisément du côté de One UI 5.1 de Samsung. Nous avons pu tester cette fonctionnalité sur le Galaxy S23 de la rédaction. Spoiler : cela fonctionne très bien, malgré un petit manque de précision çà et là.

Pour en profiter, il suffit de prendre une photo, de l’ouvrir et d’appuyer environ une seconde sur l’objet ou le visage que vous souhaitez détourer. Un fin liseré blanc va alors apparaître tout autour du sujet en question. Un menu contextuel vous propose ensuite de « Copier », « Partager » ou « Enregistrer comme image » le découpage, qui devient un sticker.

Ensuite, il est tout à fait possible d’insérer ce sticker sur n’importe quelle autre image de votre galerie, ou bien de l’envoyer dans sa forme brute à un ami. Dans ce cas, un fond noir fait office d’arrière-plan, a contrario d’Apple qui privilégie un fond blanc.

Quelques petits ratés

Après plusieurs essais, force est de constater que le résultat est plutôt convaincant. Certes, mon poignet gauche subit un léger raté, mais cela reste léger. Aussi, le téléphone a tendance à regrouper les objets lorsqu’il en détecte plusieurs. Sur mon meuble de salon, il n’a su isoler le vase : au lieu de ça, l’enceinte et le pot de fleurs ont été pris en compte.

Après un montage somme toute amusant, nous nous sommes tentés à découper ledit montage (pouce vers le haut, ma ganache qui trône sur le vase) pour l’insérer sur une autre photo. Comme vous pouvez le constater, le Galaxy S23 s’est complètement troué sur le détourage de mon enceinte.

Nous le poussons ici dans ses retranchements : globalement, cette fonction marche très bien. En revanche, et comme le souligne 9to5Google, cette nouveauté est exclusive aux Galaxy S23. Nous avons téléchargé One UI 5.1 sur un Galaxy S22 de la rédaction, mais il ne profite malheureusement pas de cette fonction.

