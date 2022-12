Samsung One UI 5 : comment personnaliser les appels

L'un des mantras principaux de l'interface Samsung One UI 5 (Android 13) est la personnalisation. Celle-ci est poussée cela jusqu'aux appels, où l'écran peut s'adapter en fonction de la personne que vous avez à l'autre bout du fil.

Jusqu’à présent, One UI permettait d’utiliser des fonds d’écran d’appel en quantité très limitée. Avec cette nouvelle version, l’interface Samsung basée sur Android 13 va plus loin en vous permettant de sélectionner toutes photos ou vidéos stockées sur votre smartphone comme fond d’écran. Voici donc comment personnaliser les appels sur One UI 5.

Comment personnaliser les appels sur One UI 5 ?

Pour commencer, entrez dans vos contacts, ensuite :

Sélectionnez un contact pour qui vous voulez personnaliser le fond d’écran.

Appuyez sur l’icône i puis sur l’onglet en bas de page Modifier.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Appuyez sur Plus pour avoir plus d’options et rendez-vous tout en bas de la liste. Vous pouvez, dans un premier temps, personnaliser la sonnerie qui retentira quand la personne appellera (ligne Sonnerie) et faire de même avec les vibrations en choisissant la section Vibration d’appel.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

La véritable nouveauté se glisse au sein de la section Arrière-plan d’appel.

Sur la fenêtre qui apparaît, appuyez sur l’icône Arrière-plan en bas de page.

en bas de page. Vous pouvez choisir des fonds fixes ou animés proposés par Samsung.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Ces derniers sont sympathiques, mais ce n’est pas de la vraie personnalisation. Allons plus loin.

Appuyez sur l’icône + en haut à droite de la fenêtre.

en haut à droite de la fenêtre. Ici, vous pouvez choisir entre intégrer une photo ou vidéo de votre galerie ou une animation d’avatar.

Dans le premier cas, vous optez simplement dans votre galerie la photo ou la vidéo de votre choix.

Dans le second cas, si vous avez déjà un avatar créé, il suffit de le sélectionner et de lui attribuer une animation. Sinon, il vous faudra créer le personnage au préalable.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Ci-dessous, la procédure et le résultat en GIF animé.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Vous pouvez maintenant personnaliser assez finement les fonds d’écran d’appels pour chacun de vos interlocuteurs. L’opération est simple, ludique, mais nous sommes persuadés que Samsung peut encore aller plus loin.

