Les GIF animés sont une source d’information et de loisir sans fin. Toutefois, si vous désirez les partager ou les exploiter pour un usage personnel ou professionnel, leur taille peut poser problème. Voici comment réduire la taille d’un GIF animé.

Le format GIF (Graphics Interchange Format) est très exploité sur internet. Il est capable de stocker plusieurs images dans un même fichier pour afficher une animation. Cela explique leur succès auprès du grand public et leur usage massif sur les réseaux sociaux et de nombreux sites internet. Vous pouvez les créer à partir d’une rafale de photo, d’une vidéo et même directement sur votre smartphone.

Toutefois, leur taille peut rapidement devenir très importante et dépasser plusieurs Méga-octets. Nous allons vous expliquer comment réduire la taille d’un GIF animé en passant par le service Ezgif.com utilisable aussi bien sur smartphone, tablette qu’ordinateur, qu’importe votre système d’exploitation.

Comment réduire la taille d’un GIF animé ?

Première chose à faire : se rendre sur le site ezgif.com puis cliquer sur l’onglet Optimize. Uploadez le fichier GIF en cliquant sur bouton Choisir un fichier ou en entrant une URL et en appuyant enfin sur le bouton Upload ! La page internet vous affiche alors le GIF animé et juste au-dessus toute une série d’outils pour modifier l’apparence du GIF. Cliquez sur le bouton Optimize.

Sous l’affichage du GIF sont indicés la taille en pixel, le nombre de frames (images) et son poids. Encore en dessous, un menu déroulant avec les différentes options d’optimisation. Par défaut, la fonction Lossy GIF est sélectionnée. Elle augmente le taux de compression, mais génère de la perte. Ici, vous devriez tester les différents taux avant de choisir celui qui vous convient. Il suffit d’appuyer sur le bouton Optimize GIF ! Pour lancer le processus. Bonne pioche, chaque modification donne lieu à une prévisualisation sous ce bouton dans la section Optimized Image. De plus, le gain en octet et en pourcentage est clairement affiché en dessous.

Poussez l’optimisation pour réduire la taille d’un GIF animé

Ezgif.com ne se limite pas au seul niveau de compression. Le menu déroulant donne accès à quatre autres fonctions de compression en plus de Lossy GIF. Cela vous permet d’optimiser votre GIF animé en fonction de sa structure même. Voici toutes les options disponibles à utiliser indépendamment en fonction de votre GIF (complexité de l’animation, nombre de frame, complexité graphique et colorimétrique) et de votre objectif taille/rendu visuel. Après avoir appliqué une optimisation et qu’elle vous convient. Appuyez bien sur le bouton Optimize sous l’espace de prévisualisation. Vous pourrez alors appliquer une autre optimisation au GIF que vous venez juste d’alléger en poids. Inutile de chercher à toutes les appliquer, cela sera souvent contre-productif. Il faut tester chacune et voir le résultat.

Color Reduction va jouer sur la colorimétrie en réduisant la palette disponible (256 couleurs par pixel de nase) avec Color Reduction . Color Reduction + Dither ajoute une réduction du tramage (juxtaposition de plusieurs couleurs pour simuler une couleur non disponible sur la palette de 256 couleurs du format GIF). Enfin Use Single Color Table for all Frames impose une palette unique à chaque image composant l’animation. À privilégier si votre GIF affiche peu de couleurs.

va jouer sur la colorimétrie en réduisant la palette disponible (256 couleurs par pixel de nase) avec . ajoute une réduction du tramage (juxtaposition de plusieurs couleurs pour simuler une couleur non disponible sur la palette de 256 couleurs du format GIF). Enfin impose une palette unique à chaque image composant l’animation. À privilégier si votre GIF affiche peu de couleurs. Drop Frames est très simple à comprendre, il va retirer des frames, des images à l’animation. Vous pouvez éliminer les images dupliquer avec Remove duplicate frames . Sinon, vous pouvez faire sauter une image sur deux ( Remove every 2nd frame ), une image sur trois ( Remove every 3rd frame ) ou une image sur quatre ( Remove every 4th frame ). À utiliser avec tact, car alors l’animation perdra en fluidité et en détail. Vous pouvez toutefois gagner beaucoup d’espace.

est très simple à comprendre, il va retirer des frames, des images à l’animation. Vous pouvez éliminer les images dupliquer avec . Sinon, vous pouvez faire sauter une image sur deux ( ), une image sur trois ( ) ou une image sur quatre ( ). À utiliser avec tact, car alors l’animation perdra en fluidité et en détail. Vous pouvez toutefois gagner beaucoup d’espace. Lossy GIF compression, comme vus précédemment vous pourrez jouer sur le taux de compression, mais en générant de la perte.

compression, comme vus précédemment vous pourrez jouer sur le taux de compression, mais en générant de la perte. Transparency , les fichiers GIF animés appliquent des filtres de transparence pour gérer le passage d’une image à l’autre lors de l’animation. Ainsi, l’image n+1 verra les zones de couleurs identiques à n transparentes. En augmentant la jauge, vous allez rendre plus grande la plage de couleur considérée comme identique. Cela génère moins de subtilité à l’affichage et surtout se révèle efficace principalement quand les images comprennent de grandes zones statiques et à la colorimétrie proche. Ne l’appliquez pas sur un GIF dont chaque frame affiche un très grand nombre de pixels différent, comme un GIF tiré d’une vidéo ou d’une suite de photo.

, les fichiers GIF animés appliquent des filtres de transparence pour gérer le passage d’une image à l’autre lors de l’animation. Ainsi, l’image n+1 verra les zones de couleurs identiques à n transparentes. En augmentant la jauge, vous allez rendre plus grande la plage de couleur considérée comme identique. Cela génère moins de subtilité à l’affichage et surtout se révèle efficace principalement quand les images comprennent de grandes zones statiques et à la colorimétrie proche. Ne l’appliquez pas sur un GIF dont chaque frame affiche un très grand nombre de pixels différent, comme un GIF tiré d’une vidéo ou d’une suite de photo. Coalesce, une fonction à ne jamais utiliser sauf sI un GIF buggé ou au rendu médiocre pour tenter d’améliorer le rend, mais cela se paye par une croissance très importante de la taille du fichier.

Si cela ne suffit pas ?

Vous avez cumulé les différentes fonctions d’optimisation et cela ne suffit toujours pas ? Sous l’espace de prévisualisation se trouvent des boutons de fonctions très pratiques pour optimiser le poids de son fichier.

Crop sert simplement à couper l’image, elle sera plus petite et donc le fichier plus léger. Resize vous permet de changer les dimensions du fichier, de passer du 1280 x 1024 à 640 x 480 pixels par exemple. Plus simple encore, entre le niveau de réduction désiré en pourcentage dans Percentage. Speed vous permet d’accélérer l’animation, ce qui permet de réduire de quelques frames et gagner quelques octets, mais pas grand-chose. Frames vous donne accès à toutes les images qui composent votre GIF animé. Vous pourrez ici enlever une par une celles que vous considérez de trop.

Cas pratique

Après avoir fait vos différents tests et obtenu le résultat désiré, vous n’avez plus qu’à appuyer sur le bouton Enregistrer pour télécharger la version optimisée de votre GIF animé. Par exemple, le fichier GIF d’exemple ci-dessous pèse 282,6 Ko.

Nous avons appliqué Remove Every 4 th Frame et réduit ce poids à 221,25 ko (-21,71 %). Dans ce cas précis, Color Réduction n’apporte aucun gain, tout comme Transparency.

Enfin, en appliquant Lossy GIF au maximum, nous gagnons 42,84 %, sur un fichier déjà allégé de 21,71 %. Au final, en perdant légèrement en qualité sur les trois barres colorées qui composent le F de Frandroid, nous sommes passés de 282,6 Ko à 126,48 Ko, ce qui fait une réduction de -44,75 %.

Maintenant, c’est à vous de jouer.