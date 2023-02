One UI 5.1 : après les Galaxy S23, les Galaxy S20, S21 et S22 y ont droit

Avec les Samsung Galxy S23, S23 Plus et S23 Ultra est arrivée One UI 5.1 : nouvelle version de l'interface de Samsung basée sur Android 13. Celle-ci est désormais en déploiement sur les séries Galaxy S20, S21 et S23 en Europe.

Il y a quelques jours, les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra ont été présentés par Samsung lors de sa conférence. L’occasion aussi de lever le voile sur One UI 5.1, la nouvelle version de sa surcouche basée sur Android 13. Désormais, les Galaxy S20, Galaxy S21 et Galaxy S22 peuvent passer à cette version de l’interface grâce à une mise à jour OTA.

One UI 5.1 n’est plus réservé aux Galaxy S23

Comme l’a remarqué 9to5Google, il semble que plusieurs smartphones Samsung hauts de gamme aient droit à One UI 5.1, via une mise à jour OTA disponible a priori en Europe. En effet, les modèles avec le SoC Exynos y ont droit et plusieurs internautes l’ont indiqué sur Reddit.

Une mise à jour qui pèse entre 1,4 et 1,9 Go, qui s’accompagne du patch de sécurité de février 2023, qui est d’ailleurs disponible pour d’autres modèles de la marque. Samsung l’avait confirmé, la série S ne sera pas la seule à profiter de cette mise à jour. On sait que dans les semaines à venir, les Galaxy Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip 3, Z Flip 4, Galaxy Z Fold 2, Z Fold 3, et Galaxy Z Fold 4 vont pouvoir être mis à jour.

Ce que One UI 5.1 apporte aux smartphones Samsung

Si l’ergonomie et la protection des données se peaufinent, c’est surtout la personnalisation qui est mise en avant sur One UI 5.1 offre de nombreuses petites nouveautés sur l’utilisation de la caméra, de la galerie ou des widgets.

Aussi, l’intégration des applications Google se trouve améliorée : on peut par exemple partager un fichier dans Samsung Notes et travailler dessus à plusieurs sur Google Meet. Le stylet peut servir à écrire de façon manuscrite dans Chrome ou YouTube et se transforme en texte typographique.

