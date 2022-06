iOS 16 : voici comment fonctionne la suppression d’arrière-plan des images

iOS 16 va vous permettre de détourer les sujets de vos photos et de les partager grâce un simple appui long. De quoi créer de nouveaux stickers bien sympathiques.

La dernière mise à jour d’iOS 16 présentée lors de la WWDC 2022 nous a montré de nouvelles fonctionnalités intéressantes avec un nouvel écran de verrouillage plus personnalisable, des messages améliorés, mais également la possibilité désormais de détourer sans effort le sujet d’une image et d’en faire ce que l’on en souhaite.

Une option fun de Photoshop au bout des doigts

Il s’agit d’une des fonctionnalités annoncées sur scène. Celle-ci paraissait mineure, mais elle renferme un certain potentiel tout de même. L’option sera disponible l’application Photos, il vous suffira de trouver une image avec un sujet bien identifié et de rester appuyer longuement dessus pour l’extirper de son arrière-plan.

Chabacca dans son panier // Source : Frandroid Chabacca en PNG (après un appui long) // Source : Frandroid

Cette option vous permettra de partager rapidement l’élément principal d’une image. Il est cependant impossible actuellement de sauvegarder cet élément comme une nouvelle image dans sa galerie. On pourra peut-être contourner la chose à l’avenir en usant de certaines techniques. L’ajout de cette nouvelle fonctionnalité dans iOS 16 semble réussie et arrive assez bien à détourer les sujets sélectionnés. iOS 16 n’est encore qu’à l’état de bêta actuellement et il n’est pas impossible que cette fonctionnalité continue à évoluer avant sa sortie sur la version stable.

