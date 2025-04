De 10 à 200 Go pour moins de 10 € : l’un de ces 3 forfaits sans engagement va forcément vous faire craquer

Petits prix, gros volumes de data, réseau de qualité… Ces trois forfaits affichent un rapport qualité/prix imbattable cette semaine.

Pendant que les grands opérateurs peinent à concilier générosité et prix accessibles, certains opérateurs low cost ou virtuels proposent des forfaits sans engagement vraiment bien positionnés. 5G, roaming, eSIM… tout y est, et toujours sous la barre des 10 euros. Voici trois offres qui méritaient clairement l’attention cette semaine, à retrouver sur notre comparateur de forfaits mobile.

Le forfait Auchan Télécom en bref

Internet 10 Go en 4G depuis la France métropolitaine

10 Go depuis l’Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Carte SIM à 1 €

Ce forfait, affiché à seulement 3,99 euros par mois, est l’un des plus abordables du marché. Il est sans engagement, et inclut tout le nécessaire pour une utilisation classique.

Une enveloppe modeste, mais bien pensée

Avec ses 10 Go de data en 4G, ce forfait couvre les usages du quotidien : navigation web, échanges sur WhatsApp, visionnage de quelques vidéos YouTube en qualité standard ou encore streaming audio. Il est bien adapté à ceux qui se connectent régulièrement en Wi-Fi, que ce soit à la maison, à l’école ou au travail, et n’ont donc pas besoin d’une grosse enveloppe mobile.

Pour qui cette offre est-elle idéale ?

Elle s’adresse avant tout aux profils légers : adolescents, étudiants au budget serré, ou encore seniors peu friands d’applications gourmandes en data.

Elle peut aussi convenir comme forfait secondaire, pour un téléphone pro ou un smartphone de secours. À ce prix-là , il devient possible d’équiper un appareil supplémentaire sans alourdir sa facture mensuelle.

Le réseau stable de Bouygues Telecom

Auchan TĂ©lĂ©com s’appuie exclusivement sur le rĂ©seau de Bouygues Telecom, offrant ainsi une couverture 4G de qualitĂ© sur l’ensemble du territoire français.

Avec une couverture de 99% de la population et 95% du territoire en 4G, les utilisateurs bĂ©nĂ©ficient d’une connectivitĂ© fiable pour leurs activitĂ©s quotidiennes. Ă€ moins de 4 euros par mois, ce forfait reprĂ©sente une option Ă©conomique sans compromis sur la qualitĂ© du rĂ©seau.​

Le forfait YouPrice en bref

200 Go en 4G/5G depuis la France

14 Go en itinérance UE et DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Carte SIM à 5 €

Compatible eSIM (+1€/mois)

En ce moment, et pour une durĂ©e limitĂ©e, le forait le Welcome avec 200 Go de 5G sur le rĂ©seau d’Orange est Ă 9,99 euros par mois.

Une offre conçue pour les grands utilisateurs

​Avec une enveloppe de 200 Go par mois, ce forfait offre une libertĂ© quasi totale pour tous les usages, sans craindre de dĂ©passer son quota. Il permet de regarder des sĂ©ries en streaming HD de tĂ©lĂ©travailler efficacement grâce au partage de connexion, de passer des appels en visioconfĂ©rence, de profiter des rĂ©seaux sociaux, d’utiliser les messageries en RCS et mĂŞme de jouer en ligne sur mobile.

Pour quels profils ?

​Ce forfait s’adresse aux utilisateurs ayant un besoin constant d’Internet mobile et qui ne dĂ©pendent pas du Wi-Fi. Que ce soit pour le streaming, le tĂ©lĂ©travail, les jeux en ligne ou une navigation intensive, il offre une enveloppe de donnĂ©es gĂ©nĂ©reuse et un excellent rĂ©seau.

Bien qu’il soit compatible avec l’eSIM, il est important de noter que ce service est facturĂ© 1 euro supplĂ©mentaire par mois. Ainsi, pour profiter de cette offre Ă moins de 10 euros, il est recommandĂ© d’opter pour une carte SIM physique standard.

Le rĂ©seau d’Orange fait toute la diffĂ©rence

​L’un des principaux atouts de cette offre rĂ©side dans la qualitĂ© du rĂ©seau d’Orange. L’ARCEP, dans son observatoire annuel, positionne Orange en tĂŞte sur la majoritĂ© des indicateurs, notamment en matière de navigation web et de streaming vidĂ©o, avec des taux de rĂ©ussite supĂ©rieurs Ă 90 % mĂŞme en zones rurales.

L’ANFR souligne Ă©galement le dĂ©ploiement significatif d’Orange dans la bande des 3,5 GHz, cĹ“ur de la 5G, garantissant des dĂ©bits Ă©levĂ©s et une qualitĂ© de service optimale. De son cĂ´tĂ©, nPerf, dans son baromètre des connexions mobiles, attribue Ă Orange les meilleurs scores en termes de dĂ©bits descendants et de qualitĂ© de navigation.

Grâce Ă cette infrastructure, cette offre permet de bĂ©nĂ©ficier d’une connectivitĂ© fiable et rapide, mĂŞme dans les zones les moins densĂ©ment peuplĂ©es, le tout Ă un tarif compĂ©titif.​

Le forfait RED en bref

100 Go de data en 5G

26 Go depuis l’UE et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Option internationale (USA, Canada, Suisse, Andorre) pour +5 €/mois

​AffichĂ© Ă 6,99 euros par mois, ce forfait se distingue par un bon Ă©quilibre dans cette gamme de prix, combinant une enveloppe data gĂ©nĂ©reuse, l’accès Ă la 5G par dĂ©faut et l’absence d’engagement.

Une vraie 5G abordable

Proposer 100 Go de data en 5G pour moins de 7 euros reste encore assez rare sur le marché. Ici, la 5G est incluse par défaut, sans option payante ni conditions particulières, avec une couverture assurée par le réseau de SFR, notamment bien déployée dans les grandes agglomérations.

Avec une telle enveloppe, ce forfait permet une utilisation soutenue d’Internet sur mobile : streaming HD, navigation intensive, réseaux sociaux ou jeux en ligne. Il conviendra parfaitement aux utilisateurs qui n’ont pas accès au Wi-Fi ou qui préfèrent s’en passer, tout en conservant une bonne qualité de connexion en déplacement.

Ce forfait s’adresse aussi bien aux jeunes adultes qu’aux professionnels ou à toute personne qui veut exploiter pleinement son smartphone, sans être limité. Il comprend également 26 Go utilisables depuis l’Union européenne et les DOM, et propose en option une extension pour les USA, le Canada, la Suisse et Andorre à 5 euros.

Peu d’offres arrivent à conjuguer un tel volume de data, la compatibilité 5G, une bonne couverture réseau et des options d’itinérance à ce niveau de prix.

Un tarif attractif ne garantit pas à lui seul la qualité d’un forfait. Avant toute souscription, il est recommandé de vérifier la couverture réseau autour de son domicile ou de son lieu de travail. Pour cela, l’Arcep met à disposition une carte interactive permettant de visualiser précisément les antennes mobiles en France.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

