Vous cherchez un bon forfait ? Ces 3 offres sans engagement font partie des meilleures du moment

Cette semaine encore, coup d’œil sur trois forfaits mobile qui sortent du lot, que ce soit par leur volume de data ou leur fiabilité. Voici une sélection utile pour mieux s’y retrouver dans la masse d’offres disponibles.

Comme chaque semaine, certains forfaits mobile se démarquent nettement, que ce soit par leur tarif agressif ou leur générosité en data. Actuellement, trois offres méritent l’attention : Lebara propose 50 Go à 5,99 euros par mois, Free affiche 120 Go en 5G pour 8,99 euros par mois pendant un an, et Prixtel mise sur une enveloppe modulable jusqu’à 350 Go dès 13,99 euros par mois. Des profils bien différents, mais un point commun : un rapport qualité/prix difficile à ignorer.

Lebara : 50 Go de 4G Ă 5,99 €/mois, l’essentiel Ă petit prix

Avec 50 Go de data et un prix mini, le forfait Lebara cible l’Ă©quilibre parfait entre Ă©conomie et confort d’utilisation.

Ce forfait Lebara, repéré via notre comparateur de forfaits mobile, est actuellement proposé à 5,99 euros par mois, sans engagement. Une offre sobre et efficace pour profiter pleinement du réseau 4G sans sacrifier son budget.

Ce forfait en bref :

50 Go en 4G, dont 7 Go utilisables depuis l’UE et DOM

Appels et SMS illimités vers la France

Sans engagement, tarif stable dans la durée à 5,99 euros par mois

Le forfait est actuellement proposé à 5,99 €/mois sur le site de Lebara.

Que peut-on faire avec 50 Go ?

Avec 50 Go, un utilisateur moyen pourra naviguer quotidiennement sur les réseaux sociaux, écouter régulièrement de la musique en streaming et visionner plusieurs heures de vidéos par semaine sans craindre la panne sèche de data. Pour des usages modérés à réguliers, cette enveloppe est idéale, couvrant aisément tous les besoins courants.

À qui s’adresse ce forfait Lebara ?

Parfait pour les étudiants, les jeunes adultes ou les familles en quête d’un abonnement abordable et complet, ce forfait répond aux attentes de la majorité des utilisateurs ayant des besoins modérés en Internet mobile.

En revanche, il conviendra moins aux voyageurs ponctuels, la limite de 7 Go en itinérance en Europe pouvant s’avérer restrictive face à la concurrence. L’absence de MMS illimités peut également freiner certains profils, mais avec la montée en puissance du protocole RCS, de plus en plus intégré aux usages, cette limitation tend à perdre en importance.

La qualité du réseau Lebara (via SFR)

Lebara s’appuie sur le rĂ©seau mobile de SFR, garantissant une couverture 4G de qualitĂ© couvrant 99% de la population française selon l’ARCEP. SFR figure parmi les meilleurs opĂ©rateurs du classement nPerf, garantissant ainsi aux utilisateurs Lebara un excellent confort d’utilisation.

Free : 120 Go de 5G à 8,99 €/mois, beaucoup de gigas à petit prix

Une enveloppe confortable de 120 Go avec la 5G Free à un très bon prix pendant 12 mois.

Cette sĂ©rie limitĂ©e Free propose 120 Go en 5G pour seulement 8,99 euros par mois pendant un an, sans engagement. Après 12 mois, le forfait bascule automatiquement vers l’offre classique Ă 19,99 euros.

Ce forfait en bref :

120 Go en 5G/4G en France, dont 30 Go en Europe et DOM.

Appels, SMS et MMS illimités.

Tarif : 8,99 €/mois pendant 1 an puis 19,99 €/mois.

L’offre est disponible à 8,99 €/mois pendant 12 mois sur le site de Free.

Que peut-on faire avec 120 Go ?

120 Go permettent une utilisation intensive sans inquiétude : visionnage quotidien de vidéos en HD, utilisation régulière du partage de connexion, téléchargements fréquents et même jeux en ligne via la 5G. Ce forfait est idéal pour profiter à fond d’un smartphone récent compatible 5G.

Ce forfait intègre Ă©galement Oqee by Free, permettant d’accĂ©der Ă la TV en mobilitĂ© comme Ă domicile. Une fois chez soi, l’application peut ĂŞtre castĂ©e sur un tĂ©lĂ©viseur, ce qui en fait un bon complĂ©ment Ă une box Internet sans service TV – une solution pratique pour ceux qui souhaitent rĂ©duire leurs dĂ©penses.

À qui s’adresse ce forfait Free ?

Ce forfait convient parfaitement aux grands utilisateurs de donnĂ©es mobile souhaitant profiter pleinement de leur smartphone 5G sans dĂ©passer un budget modĂ©rĂ©. Il intĂ©ressera Ă©galement ceux prĂŞts Ă changer d’offre après un an pour continuer Ă bĂ©nĂ©ficier d’un prix avantageux.

La qualité du réseau Free Mobile

Free offre la couverture 5G la plus étendue en nombre d’antennes selon l’ANFR, couvrant notamment les zones rurales grâce aux fréquences basses (700 MHz). Cependant, côté débit moyen, l’opérateur reste derrière Orange et SFR. Free améliore toutefois chaque année sa fiabilité réseau, suffisant largement pour les usages quotidiens.

Prixtel : de 300 à 350 Go en 5G dès 13,99 €/mois, le forfait ultra-généreux et flexible

Un forfait modulable qui s’adapte chaque mois Ă la consommation rĂ©elle, avec une enveloppe data XXL jusqu’Ă 350 Go.

Le forfait Prixtel Le gĂ©ant dĂ©marre Ă 13,99 euros par mois pour 300 Go, montant jusqu’Ă 350 Go pour 19,99 euros selon votre consommation rĂ©elle du mois.

Ce forfait en bref :

Data modulable : 300 Go Ă 13,99 €, jusqu’Ă 350 Go Ă 19,99 €.

25 Go depuis l’Europe et les DOM.

Appels, SMS et MMS illimités France et Europe.

Sans engagement, ajustement automatique selon consommation réelle.

Le forfait est accessible à partir de 13,99 €/mois directement chez Prixtel.

Que peut-on faire avec 300 Go ?

Avec 300 à 350 Go de data chaque mois, l’utilisateur bénéficie d’une liberté d’usage quasi totale : streaming HD quotidien, partage de connexion fréquent – pouvant même, selon les profils, remplacer ponctuellement une connexion fixe –, jeux en ligne ou téléchargements lourds.

Cette enveloppe couvre sans difficulté les besoins des plus gros consommateurs. Sans aller jusqu’à abuser du partage de connexion en continu, atteindre la limite est difficile, tant les 300 Go offerts en 5G sont conséquents. C’est la garantie de pouvoir utiliser son smartphone sans jamais se soucier de sa consommation.

À qui s’adresse ce forfait Prixtel ?

Pensé pour les utilisateurs très intensifs, notamment ceux consommant énormément de vidéo, musique, ou encore pratiquant le télétravail intensif en mobilité.

IdĂ©al Ă©galement pour ceux situĂ©s dans des zones mal couvertes par le rĂ©seau fixe et dĂ©sirant utiliser leur mobile comme point d’accès principal.

La qualité du réseau Prixtel (via SFR)

Prixtel utilise intégralement le réseau 5G et 4G de SFR, reconnu pour sa performance et sa couverture étendue par l’ARCEP et nPerf. Avec des débits moyens dépassant les 280 Mb/s en 5G, le réseau de SFR assure aux abonnés Prixtel une expérience Internet optimale en toute circonstance.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

