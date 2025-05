Mavic 4 Pro : DJI présente la nouvelle référence de ses drones grand public

DJI a présenté son nouveau drone le plus haut de gamme, la Mavic 4 Pro, doté de trois caméras dont une de 100 Mpx au format 4/3″. Il atteint par ailleurs la vitesse de 90 km/h.

Le DJI Mavic 4 Pro // Source : DJI

Il n’aura pas fallu patienter bien longtemps avant que DJI ne renouvelle sa gamme de drone Mavic. Deux ans seulement après le Mavic 3 Pro, la marque chinoise bien de présenter, ce mardi, son nouveau drone haut de gamme, le DJI Mavic 4 Pro.

Pour rappel, les drones Mavic sont les plus lourds et complets de chez DJI dont la gamme se positionne comme suit :

DJI Mini : classe C0, moins de 250 grammes

DJI Air : classe C1, moins de 900 grammes

DJI Mavic : classe C2, moins de 4 kilogrammes

Concrètement, le nouveau DJI Mavic 4 Pro embarque, comme son prédécesseur, pas moins de trois caméras pour les prises de vue aérienne.

Le DJI Mavic 4 Pro // Source : DJI

Trois caméras pour un maximum de polyvalence

C’est surtout sur l’appareil principal, grand-angle, que DJI a mis les petits plats dans les grands, avec un capteur au format 4/3″ de 100 mégapixels, quitte à sacrifier un peu de champs de vision en passant d’un équivalent 24 mm à un 28 mm :

Appareil grand-angle : capteur 4/3″ 100 Mpx, objectif équivalent 28 mm (f/2-11)

Appareil téléobjectif : capteur 1/1,3″ 48 Mpx, objectif équivalent 70 mm (f/2,8)

Appareil ultra téléobjectif : capteur 1/1,5″ 50 Mpx, objectif équivalent 168 mm (f/2,8).

Avec ce tiercé, le DJI Mavic 4 Pro devrait être aussi efficace pour les vues de paysage panoramiques que pour le suivi de sujet à distance ou des travellings horizontaux jouant sur la perspective.

Concernant la vidéo toujours, la DJI Mavic 4 Pro est capable d’enregistrer des fichiers jusqu’en 6K 60p en HDR avec jusqu’à 16 stops de plage dynamique via l’appareil principal, ou en 4K 120p pour des séquences au ralenti. Le drone gère par ailleurs les formats 10 bits en D-log, D-log M ou HLG pour une plus grande marge de manœuvre colorimétrique en postproduction.

Le DJI Mavic 4 Pro // Source : DJI

Le DJI Mavic 4 Pro embarque également quelques nouveautés concernant la sécurité en vol, notamment via une détection d’obstacles efficace jusqu’à une vitesse de 18 m/s. Outre les six capteurs utilisés à cet effet, il profite aussi, sur le bras droit, d’un LiDAR pour percevoir les obstacles même dans l’obscurité complète.

Le DJI Mavic 4 Pro // Source : DJI

Du côté des performances en vol, le DJI Mavic 4 Pro est capable d’atteindre une vitesse horizontale de 90 km/h. Sa batterie de 95 Wh lui assure par ailleurs une autonomie jusqu’à 51 minutes ou une distance de vol de 41 km.

Le DJI Mavic 4 Pro et la RC Pro 2 // Source : DJI

Enfin, DJI inaugure une nouvelle radiocommande avec son Mavic 4 Pro, le contrôleur DJI RC Pro 2. Celui-ci profite d’un moniteur mini-LED de 7 pouces avec une luminosité de 2000 cd/m². Le moniteur et les sticks sont par ailleurs repliables. Comptez sur une autonomie de 4 heures et un stockage interne de 128 Go.

Prix et disponibilité du DJI Mavic 4 Pro

Le nouveau DJI Mavic 4 Pro est déjà disponible à la commande. Il est proposé à partir de 2099 euros avec un contrôleur DJI RC 2 et un module de stockage de 64 Go, ou jusqu’à 3539 euros avec un SSD de 512 Go, le nouveau contrôleur DJI RC Pro 2, un adaptateur de 240 W et deux batteries supplémentaires.