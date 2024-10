Test du DJI Air 3S : un nouveau capteur pour des images encore meilleures

Chargeur non fourni, mĂŞme en pack Fly More

Les filtres ND sont de retour dans le pack Fly More

Sacoche compacte et imperméable (pack Fly More)

Le drone DJI Air 3S // Source : Tristan Jacquel

Lorsqu’à l’approche de l’étĂ©, les rumeurs d’un remplaçant du DJI Air 3 ont commencĂ© Ă circuler, on se demandait bien ce que le fabricant chinois allait pouvoir amĂ©liorer, tant l’Air 3 constituait une Ă©volution majeure vis Ă vis de l’Air 2S. Capteur empilĂ© plus dynamique, second objectif, stabilitĂ© Ă toute Ă©preuve, transmission amĂ©liorĂ©e, autonomie record… le DJI Air 3 Ă©tait si complet qu’il marchait un peu sur les plates-bandes du Mavic 3. Il Ă©tait peu plausible que DJI donne Ă l’Air 3S le capteur micro 4/3 et l’optique Hasseblad du Mavic, lui adjoigne un troisième objectif ou dĂ©bloque l’enregistrement vidĂ©o Apple ProRes. En somme, la marge de manoeuvre Ă©tait Ă©troite pour proposer une alternative sĂ©duisante au dĂ©jĂ très bon Air 3.Â

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs drones en 2024 ?

Finalement, DJI a changĂ© peu de choses et beaucoup Ă la fois. Un capteur Lidar fait son apparition sur le drone et apporte une dĂ©tection des obstacles amĂ©liorĂ©e en basse lumière. Mais surtout, le capteur CMOS principal change, accompagnĂ© d’un nouvel objectif de 24 mm (eq. 35 mm) et d’un processeur vidĂ©o plus puissant.

CaractĂ©ristique DJI Air 3S DJI Air 3 Capteur principal 1 pouce, 50 MP -> 12.5 MP 1/1,3 pouce, 48 MP -> 12MP TĂ©lĂ©objectif 1/1,3 pouce, 48 MP -> 12 MP 1/1,3 pouce, 48 MP -> 12 MP Lidar Oui Non Autonomie 46 mins max 46 mins max Cadence max. 120p 100p Formats d’enregistrement 8 bits, 10 bits HLG, 10 bits D-Log M 8 bits, 10 bits HLG, 10 bits D-Log M Poids 724g 720g Les principales caractĂ©ristiques des DJI Air3 et Air 3S

DJI Air 3S Caractéristiques techniques

Ce test a été réalisé avec un drone prêté par le constructeur.

DJI Air 3S Il n’a pas changĂ©

Le DJI Air 3S ressemble Ă©normĂ©ment Ă l’Air 3. La nacelle a pris un peu d’embonpoint pour des raisons que nous Ă©voquerons plus loin et le front de l’appareil se pare d’un capteur Lidar sous une coque noire. Pour le reste, l’Air 3S est un beau bĂ©bĂ© de 724 grammes (4 de plus que l’Air 3) et de taille quasi identique (8 mm de plus en largeur). Il appartient donc Ă la catĂ©gorie C1.

Le DJI Air 3S pèse 724 g // Source : Tristan Jacquel

Rappelons que, pour faire voler un drone de plus de 250 grammes, il est nécessaire de suivre une formation en ligne sur le site de l’aviation civile et de valider un test QCM. C’est gratuit, pas sorcier et essentiel pour comprendre qu’on ne peut voler n’importe où, certainement pas en rase-motte au-dessus des promeneurs, ni à proximité d’un aéroport.

Le DJI Air 3S est bardé de capteurs optiques sur chaque face — de manière à détecter les obstacles (jusqu’à 18 mètres) — ainsi que de LED de position colorées et d’une blanche pour éclairer la zone d’atterrissage (lorsqu’il fait sombre).

Capteurs optiques, infrarouges et LED pour atterrissage de nuit sur l’Air 3S // Source : Tristan Jacquel

Comme avec l’Air 3, il faut installer soi-mĂŞme les hĂ©lices sur les bras de l’appareil. Rien de compliquĂ©, chaque sachet d’hĂ©lices indiquant sur quel bras les clipser. Un jeu de rechange est fourni, et mĂŞme plusieurs avec le pack optionnel Fly More.

La nacelle du DJI Air 3S // Source : Tristan Jacquel

Tout comme l’Air 3, le DJI Air 3S n’est pas conçu pour voler sous la pluie, même s’il supporte quelques gouttes le temps de rentrer à la base.

Deux télécommandes au choix

Deux télécommandes sont proposées pour le DJI Air 3S. Par défaut, c’est la DJI RC-N3 introduite avec le DJI Neo qui est fournie. Sans écran, elle requiert un smartphone avec l’application DJI Fly pour piloter le drone. DJI fournit des câbles USB de liaison pour les smartphones et les iPhone, qui permettent éventuellement de recharger le smartphone pendant l’utilisation.

La télécommande DJI RC2 // Source : Tristan Jacquel

L’autre tĂ©lĂ©commande est la DJI RC2, vendue sĂ©parĂ©ment ou avec le pack Fly More. Avec elle, pas besoin de smartphone, car elle est Ă©quipĂ©e d’un Ă©cran de 5,5’’ et intègre nativement l’app DJI Fly. Le positionnement des joysticks, des molettes et boutons est bien pensĂ© ; elle s’apprivoise vite. Contrairement Ă la RC-N3, on peut y fixer une dragonne (non fournie) et garder les mains libres au moment de manipuler le drone, notamment avant ou après l’atterrissage. Son principal avantage repose sur la luminositĂ© constante de son Ă©cran, comparativement Ă celui d’un smartphone qui a tendance Ă surchauffer en plein soleil.

DJI Air 3S Une Ă©volution subtile mais significative

Le DJI Air 3S marque une avancĂ©e notable avec son nouveau capteur principal de 1 pouce et 50 mĂ©gapixels, associĂ© Ă un nouvel objectif grand-angle d’Ă©quivalence 24 mm, ouvrant Ă f/1,8. Cette amĂ©lioration rĂ©pond directement aux attentes de la communautĂ© DJI, qui avait exprimĂ© des rĂ©serves après le remplacement du capteur de 1 pouce de l’Air 2S par un capteur de 1/1,3 pouce sur l’Air 3. Certains utilisateurs craignaient une perte de qualitĂ© due Ă la perte de surface, alors qu’au contraire, la marge dynamique Ă©tait meilleure et les performances en basse lumière accrues.

Les marais de Loire à 90°, 24 mm f/1.8 // Source : Tristan Jacquel

Le capteur de 1 pouce / 50 MP de l’Air 3S bĂ©nĂ©ficie aussi d’une structure empilĂ©e avec technologie de pixel binning. Il combine ainsi quatre photosites en un pixel pour produire des images de 12,5 MP avec une haute plage dynamique. DJI reste discret sur l’origine de ce nouveau capteur, concĂ©dant qu’il est rĂ©alisĂ© sur mesure et pourrait ĂŞtre dĂ©rivĂ© du Sony IMX989.

70 mm f/2.8 // Source : Tristan Jacquel

Pour le tĂ©lĂ©objectif, DJI a conservĂ© le capteur de 1/1,3 pouce et l’optique d’Ă©quivalence 70 mm ouvrant Ă f/2,8. Un choix dictĂ© par des contraintes de taille et de poids, car l’utilisation d’un capteur plus grand pour cette focale aurait nĂ©cessitĂ© une optique plus volumineuse et aurait probablement impactĂ© l’Ă©quilibre et les performances en vol du drone.

Le DJI Air 2S replié // Source : Tristan Jacquel

Selon DJI, l’Air 3S offre une plage dynamique de 14 stops pour capturer des dĂ©tails riches dans les zones sombres et les hautes lumières, en photo comme en vidĂ©o.

Une polyvalence créative accrue

La configuration Ă double objectif du Air 3S ouvre bien des perspectives crĂ©atives. Le grand-angle de 24 mm permet de capturer de vastes paysages, tandis que le tĂ©lĂ©objectif de 70 mm offre la possibilitĂ© de se rapprocher virtuellement des sujets. Cette option s’avère idĂ©ale pour la photographie animalière ou pour filmer des zones d’accès restreint.

Photo au 24 mm Photo au 70 mm

L’utilisation du tĂ©lĂ©objectif apporte Ă©galement une dimension artistique supplĂ©mentaire. La compression de perspective inhĂ©rente Ă cette focale produit des images au rendu spĂ©cifique, notamment en vidĂ©o avec un effet de parallaxe lors des rotations autour d’un sujet.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

En comparaison de son prĂ©dĂ©cesseur, l’Air 3S offre une image de qualitĂ© supĂ©rieure pour l’objectif grand-angle, avec plus de prĂ©cision et des couleurs plus justes (notamment le vert de la vĂ©gĂ©tation). Bien que l’Ă©cart ne soit pas colossal, l’examen attentif des images RAW de 50 MP rĂ©vèle aussi une rĂ©duction des artĂ©facts et du bruit chromatique en comparaison. Ce dernier reste prĂ©sent, mais dans une moindre mesure. En mode vidĂ©o 4K, l’image est splendide. Quant au tĂ©lĂ©objectif, il produit des images identiques Ă celles du DJI Air 3.

DJI Air 3S Un pilotage en toute sécurité

Le DJI Air 3S offre les mêmes prestations en vol que l’Air 3. C’est un drone puissant, dont les performances ne sont que rarement affectées par le vent, réactif et doté d’une très bonne autonomie. En cela, le 3S est un drone idéal pour filmer ou photographier en mer ou à la montagne par temps venteux. Un vrai trépied à hélices.

Temps avant décollage

Le temps de dĂ©marrage de l’Air 3S dĂ©pend de la tĂ©lĂ©commande utilisĂ©e. Avec la tĂ©lĂ©commande RC2, comptez environ 35 secondes pour l’activation, un dĂ©lai qui permet de fixer les manettes. Ce temps de prĂ©paration est similaire Ă celui du Air 3, sans amĂ©lioration notable.

Le DJI Air 3S en vol stationnaire // Source : Tristan Jacquel

L’utilisation de la tĂ©lĂ©commande RC-N3 qui nĂ©cessite la fixation des manettes, l’installation du smartphone et le branchement du câble USB, prend une poignĂ©e de secondes en moins… ou en plus lorsqu’on est maladroit. Le drone lui-mĂŞme s’initialise plus rapidement que la tĂ©lĂ©commande. Si la rĂ©ception GPS est optimale, le dĂ©collage est possible dès que la tĂ©lĂ©commande est active. Globalement, la procĂ©dure reste rapide, mais sans gain de temps par rapport Ă l’Air 3.

Bruit de fonctionnement du DJI Air 3S

DJI annonce le mĂŞme volume sonore que l’Air 3, avec 81 dB Ă 1 mètre de distance. L’Air 3S n’est donc pas discret, mais comme ses hĂ©lices sont assez grandes, le bruit produit est grave. Il est nettement moins pĂ©nible pour les oreilles que le petit DJI Neo, mais plus bruyant au moment de s’envoler que le DJI Mini 4 Pro.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

De ce point de vue, le téléobjectif est un atout pour filmer les animaux sauvages de loin, sans (trop) les effrayer.

Distance de contrôle et retour au point de départ

Le DJI Air 3S est Ă©quipĂ© de la technologie de transmission OccuSync 4, soit la plus rĂ©cente dĂ©veloppĂ©e par DJI. En Europe, la norme CE bride la puissance d’émission radio de la tĂ©lĂ©commande et du drone, ce qui rĂ©duit la distance de contrĂ´le Ă 10 km (contre 20 km sur le continent amĂ©ricain). Reste qu’en pratique, la portĂ©e est nettement infĂ©rieure et que le moindre obstacle l’affecte. En champ libre, j’ai pu envoyer l’Air 3S Ă environ 3 km de son point de dĂ©part, avant que la liaison ne coupe et qu’il revienne automatiquement Ă son point de dĂ©part. Lorsque des arbres gĂŞnent, la liaison peut couper Ă 500 mètres.

La Loire, 70 mm f/2.8 // Source : Tristan Jacquel

Le DJI Air 3S est compatible avec le module de liaison radio 4G proposé depuis peu par DJI. Ce module s’installe sous une trappe au dos du drone et permet d’utiliser le réseau téléphonique pour piloter, ce qui peut être pratique à basse altitude et en présence d’obstacles gênant la transmission conventionnelle RF.

L’altitude maximale est limitée à 120 mètres, conformément à la législation.

Des avertissements, mais pas d’interdiction de vol

DJI a revu sa politique de vol dans les zones soumises à restrictions. Par le passé, impossible de faire décoller le drone lorsqu’il se trouvait dans une telle zone. Désormais, un décollage est possible, à condition de valider les messages d’avertissement à l’écran.

De puissants moteurs

Le DJI Air 3S offre les mêmes vitesses en vol que son prédécesseur et, tout comme lui, parvient à les atteindre malgré le vent. En cela, ce drone est nettement plus performant que les modèles Mini, qui peinent fréquemment et réduisent leur vitesse de moitié, sinon davantage, face aux vents. Il monte et descend également bien plus vite que les petits drones DJI.

Type de Vitesse Valeur (m/s) Valeur (km/h) Vitesse d’ascension max. 10 m/s 36 km/h Vitesse de descente max. 10 m/s 36 km/h Vitesse horizontale max. 19 m/s 68 km/h Vitesse de résistance au vent max. 12 m/s 43 km/h

La rĂ©sistante au vent est toujours aussi bonne et l’Air 3S reste stable face au vent jusqu’à 12 m/s (43 km/h). Au-delĂ , il dĂ©rive, ce qui est gĂŞnant pour les plans fixes, mais cela n’affecte pas son pilotage.

Un capteur Lidar pour la nuit

Le DJI Air 3S dispose des mêmes capteurs optiques que l’Air 3 pour détecter jusqu’à 18 mètres les obstacles sur sa route, qu’ils soient devant, derrière, au-dessus ou au-dessous de lui. On peut d’ailleurs afficher l’image de ces capteurs dans l’interface de vol, à la place de la cartographie Google Maps. Par défaut, le drone freine face à un obstacle, mais il peut être réglé pour le contourner, ce qui peut être judicieux pour le retour automatique au point de départ. La détection est aussi efficace qu’avec l’Air 3, même s’il faut toujours se méfier des fils électriques ou des fines branches.

L’interface de rĂ©glages de l’app DJI Fly // Source : Tristan Jacquel

La vĂ©ritable innovation rĂ©side dans l’intĂ©gration d’un capteur Lidar, qui permet Ă l’Air 3S de dĂ©tecter les obstacles frontaux de nuit. Bien qu’il soit interdit de voler après le coucher du soleil sans autorisation en France, ce capteur peut se rĂ©vĂ©ler extrĂŞmement utile dans le cas oĂą un vol se prolonge « accidentellement » au-delĂ de l’heure dorĂ©e, propice aux plus belles images. Durant l’heure bleue, lorsque la lumière est encore suffisante, le Lidar offre une prĂ©cieuse assistance pour regagner le point de dĂ©part en toute sĂ©curitĂ©.

DJI Air 3S Une endurance appréciable

L’autonomie annoncĂ©e du DJI Air 3S est de 46 minutes en vol continu Ă vitesse modĂ©rĂ©e et en filmant en 1080p, ou 42 minutes en stationnaire. Bien sĂ»r, l’autonomie rĂ©elle dĂ©pend des conditions mĂ©tĂ©o, de la vitesse et du pilotage. En pratique, comptez plutĂ´t 35 minutes, voire 40 minutes si le vent est clĂ©ment. C’est Ă peu près la mĂŞme chose que l’Air 3, et environ deux fois plus qu’un Mini 4 Pro.

Le socle de charge des batteries du pack Fly More // Source : Tristan Jacquel

La version standard avec une seule batterie est suffisante, Ă condition d’utiliser un chargeur Power Delivery de 65 ou idĂ©alement 100 W. Car le hic, c’est le temps de charge : 1h20 minimum. Pensez aussi Ă bien recharger avant de partir, car la batterie se vide toute seule pour prĂ©server sa durĂ©e de vie (80% de charge après 3 jours sans utilisation).

Si vous prĂ©voyez de longues sessions ou des timelapses, le pack Fly More avec ses deux batteries supplĂ©mentaires et son socle de charge est un bon investissement, bien qu’il faille lĂ aussi s’Ă©quiper d’un chargeur puisque DJI n’en fournit aucun.

DJI Air 3S Un outil de création cinématographique

Le DJI Air 3S propose plusieurs fonctions d’assistance pour faciliter la prise de vue aĂ©rienne. Le système FocusTrack, avec ActiveTrack 5.0, amĂ©liore le suivi intelligent des sujets. Le drone identifie automatiquement les sujets potentiels dans le champ de vision, les marquant d’un signe « + » Ă l’Ă©cran. L’utilisateur peut ensuite dessiner le mouvement du drone autour du sujet, et crĂ©er des trajectoires personnalisĂ©es de manière simple et intuitive.

Une croix verte apparaĂ®t automatiquement lorsqu’un sujet est dĂ©tectĂ© // Source : Tristan Jacquel

Le mode Spotlight permet de contrĂ´ler le drone tout en maintenant la camĂ©ra fixĂ©e sur le sujet, tandis que le mode POI assure des orbites autour du sujet, en conservant une distance et une altitude constantes. Globalement, cela fonctionne bien, mais il y a parfois quelques imprĂ©cisions de cadrage qui obligent Ă effectuer la rotation soi-mĂŞme. Dans la vidĂ©o ci-dessous, le bateau est par exemple un peu trop bas, alors qu’il Ă©tait centrĂ© au moment de la sĂ©lection du sujet.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

Le mode MasterShots automatise la création de séquences élaborées. En un clic, le drone exécute une série de mouvements de caméra prédéfinis. Le mode QuickShots propose des mouvements de caméra préprogrammés pour créer facilement des effets cinématographiques. Un clic suffit. Le mode Hyperlapse permet de réaliser des vidéos en accéléré, en réalisant des clichés à intervalle fixe, éventuellement en utilisant la fonction Waypoints. Le drone produit automatiquement la vidéo, mais on obtient de meilleurs résultats à partir de fichiers RAW et avec une application de montage (Lumafusion par exemple).

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

Enfin, le mode Waypoints, pour les utilisateurs aguerris, offre la possibilité de programmer des itinéraires de vol précis, avec des points de passage précis.

Des ralentis plus précis

Le DJI Air 3S filme toujours en 4K au maximum, avec une cadence d’images comprises entre 24p et 120p. Le mode ralenti gagne 20 images/sec en 4K Ă 120p, tandis qu’en 1080p, la cadence max est toujours 240p.

Pour aller plus loin

H.265, 4:2:2, 10 bits, UHD ou 60p : tout comprendre aux formats et à la compression vidéo

Le mode d’enregistrement classique offre une profondeur de 8 ou 10 bits, tandis que les modes HLG et DLOG-M sont codĂ©s sur 10 bits. Le dĂ©bit binaire peut atteindre 150 Mbps.

Stockage et montage

Pour le montage vidĂ©o, DJI propose toujours l’excellente application mobile gratuite Lightcut. Avec l’aide de l’IA, l’app rĂ©alise des vidĂ©os dynamiques d’1min 30 environ en mode automatique, agrĂ©mentĂ©es de musiques libres de droit.

Pas besoin de sortir la carte mĂ©moire du drone, Lightcut peut extraire les vidĂ©os et photos en Wi-Fi. Pas d’inquiĂ©tude, cela va vite, mĂŞme pour des fichiers de plusieurs giga-octets. LightCut peut travailler Ă partir des fichiers 10 bits DLOG-M du drone, auxquels elle applique automatiquement un fichier LUT pour en revigorer les couleurs.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

Le DJI Air 3S dispose d’une mĂ©moire interne de 42 Go, qui permet d’enregistrer environ 30 minutes de vidĂ©o en 4K60p et davantage en rĂ©solution infĂ©rieure. Son lecteur de carte mĂ©moire est au format microSD.

DJI Air 3S Qualité photo

Le DJI Air 3S est un très bon appareil photo pour les prises de vue aĂ©rienne. Son poids, sa puissance motrice et sa nacelle stabilisĂ©e lui permettent de conserver une bonne assiette malgrĂ© le vent ; j’ai ainsi pu rĂ©aliser des clichĂ©s parfaitement nets Ă des vitesses d’obturation très basses. L’Air 3S peut produire des clichĂ©s nets avec une pose supĂ©rieure Ă la seconde, alors que cela relève du miracle avec le Mini 4 Pro.

L’estuaire de la Loire, 70 mm f/2.8 // Source : Tristan Jacquel

Le DJI Air 3S propose une palette de modes photo adaptĂ©s Ă diverses situations de prise de vue. Le mode « Photo unique » constitue l’option standard pour capturer des images fixes classiques. Pour les sujets en mouvement, le mode « Rafale » permet d’enchaĂ®ner les prises de vue, jusqu’à 7 images Ă la suite (avec un temps d’enregistrement Ă©levĂ© ceci dit). Les photographes plus expĂ©rimentĂ©s apprĂ©cieront le bracketing d’exposition (AEB), qui capture une sĂ©rie d’images avec des expositions variĂ©es (mĂŞme si la plage dynamique d’une image seule est dĂ©jĂ très Ă©levĂ©e).

Image modifiée avec un smartphone, 24 mm f/1.8 // Source : Tristan Jacquel

La plage de vitesses d’obturation s’Ă©tend de 8 secondes Ă 1/16 000e de seconde. Cette amplitude permet de jouer avec la lumière, en crĂ©ant des effets de flou artistique avec les poses longues ou en figeant les mouvements les plus rapides. Enfin, le mode « Panorama » offre la possibilitĂ© de rĂ©aliser des clichĂ©s grand angle ou des sphères Ă 360° en assemblant automatiquement plusieurs photos.

24 mm f/1.8 // Source : Tristan Jacquel

DĂ©tail apprĂ©ciable : les fichiers RAW des deux objectifs occupent dĂ©sormais moins d’espace. Ils passent d’environ 100 Mo Ă 70 Mo pour une photo haute rĂ©solution. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui utilisent un forfait de stockage cloud.

La sensibilitĂ© du capteur peut ĂŞtre poussĂ©e Ă 6400 ISO en mode 50/48 MP et jusqu’Ă 12 800 ISO en mode 12,5/12 MP (on gagne 1 stop). L’idĂ©al reste d’utiliser le capteur en mode 100 ISO pour minimiser le bruit (il est alors imperceptible), d’autant que les objectifs sont lumineux et que les photos aĂ©riennes sont gĂ©nĂ©reusement Ă©clairĂ©es.

DJI Air 3S Prix et disponibilité

Le DJI Air 3S est disponible en plusieurs configurations. La version de base comprend la télécommande RC-N3 et est proposée à 1099 euros. Pour plus de confort, le pack Fly More avec la même télécommande est disponible à 1399 euros. Il inclut deux batteries supplémentaires, un chargeur, un sac à bandoulière et un jeu de trois filtres ND.

Le DJI Air 3S dans la sacoche du pack Fly More // Source : Tristan Jacquel

Enfin, pour une expĂ©rience optimale, le pack Fly More avec la tĂ©lĂ©commande DJI RC2, dotĂ©e d’un Ă©cran intĂ©grĂ©, est commercialisĂ© Ă 1599 euros.

Les filtres ND du pack Fly More // Source : Tristan Jacquel

DJI propose Ă©galement l’assurance DJI Care Refresh en formules 1 an (deux remplacements du drone) ou 2 ans (quatre remplacements), pour couvrir les dommages accidentels. Chaque remplacement coĂ»te 99 € (dĂ©faillance mĂ©canique) et 359 € en cas de Flyway, soit de perte du drone Ă cause d’un mauvais pilotage.