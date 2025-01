Idéal pour les débutants, le drone DJI Mini 2 SE (pack Fly More) chute sous les 250 € pendant les soldes

Si vous souhaitez vous essayer à la vidéo aérienne avec un drone très compact et facile à utiliser, on vous conseille de vous diriger vers le DJI Mini 2 SE. En plus, ce drone accompagné de son pack d’accessoires est proposé à 249 euros au lieu de 329 euros chez Darty.

Si DJI possède, dans son catalogue de drones, de nombreuses références s’adressant aux professionnels de la vidéo aérienne, ou du moins à celles et ceux qui maîtrisent très bien ce genre d’appareils, la marque pense également aux débutants en quête d’un drone accessible pour se faire la main. Elle a donc conçu plusieurs modèles compacts et très simples à utiliser, à l’image du DJI Mini 2 SE, qui filme en 2,7K et qui tient dans la main ; pendant les soldes d’hiver, on le retrouve d’ailleurs à moins de 250 euros, et avec son pack d’accessoires, s’il vous plaît.

Les points essentiels du DJI Mini 2 SE

Un drone tout léger

Des images filmées en 2,7K

Une aide au décollage et à l’atterrissage

Lancé à 529 euros, puis réduit à 329 euros, le DJI Mini 2 SE accompagné de son pack Fly More est désormais affiché à 249 euros par Darty. Le pack Fly More comprend un tournevis, des vis de rechange, plusieurs batteries, des câbles DJI RC-N1, une radiocommande RC-N1, des paires d’hélices de rechange, un attache-hélices, une station de recharge bidirectionnelle, un câble de données USB-C, une protection de nacelle et un sac de transport.

Un tout petit drone pour les amateurs

Le DJI Mini 2 SE, tout comme son prédécesseur, un petit drone capable de tenir dans le creux de la main, une fois replié. Très compact, il pèse moins de 249 g ; autant dire qu’il ne prendra pas beaucoup de place dans un sac et qu’il peut être transporté très facilement. Notez d’ailleurs que vous n’aurez pas l’obligation de faire une déclaration et une formation, exigées par la législation européenne pour les drones de plus de 800 g.

Mais on vous conseille évidemment de faire une petite formation en ligne pour pouvoir voler en toute sécurité et être plus à l’aise avec le drone. Ce DJI Mini 2 SE s’accompagne par ailleurs d’une radiocommande RC-N1, qui nécessite l’utilisation d’un téléphone en parallèle pour fonctionner et visionner les images capturées en direct sur l’application DJI Fly.

Des modes automatiques bien pratiques

Le DJI Mini 2 SE est également équipé d’un capteur CMOS de 1/2.3 pouce capable de filmer en définition 2,7 K et de capturer des photos en 12 Mpx. Le tout, avec un maximum de 10 km de transmission vidéo HD, système anti-interférences compris. Vous l’aurez compris, ce modèle n’est pas capable d’offrir des vidéos en 4K, mais pour débuter dans la vidéo aérienne, la qualité d’image sera largement suffisante. Le drone est aussi muni d’un stabilisateur trois axes censé offrir une image la plus lissée possible et sans secousses, malgré le vent.

Les modes de vol automatiques QuickShots et Panorama sont aussi de la partie, de même que plusieurs fonctionnalités intelligentes que les débutants devraient grandement apprécier. Ils auront par exemple accès à une assistance au décollage ou à l’atterrissage, ainsi qu’à la fonction « retour au point de départ », pratique si l’utilisateur perd son drone de vue. Enfin, côté autonomie, le drone se limite à un temps de vol maximal de 31 minutes. C’est peu, mais c’est une concession nécessaire pour proposer un prix suffisamment contenu.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs drones en 2025 ?

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.