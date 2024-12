La Xbox n’a pas bénéficié du rachat de Call of Duty

Les ventes de consoles sont stables aux États-Unis. La faute en grande partie à un déclin des ventes de consoles Xbox, malgré le rachat d’Activision Blizzard.

Source : Xbox

Microsoft n’a toujours pas trouvé la recette pour écouler ses Xbox Series S et X en masse.

Le constructeur a pourtant décliné sa console avec de nouveaux modèles, dont une Xbox Series X sans lecteur de disque. Il a également racheté le géant Activision Blizzard pour proposer Call of Duty dès le premier jour dans l’abonnement Xbox Game Pass.

Ces efforts semblent ne pas payer, à en croire les chiffre de ventes des consoles aux États-Unis au mois de novembre, rapporté par l’analyste Mat Piscatella.

PlayStation grimpe, Xbox décline

L’analyste a pu travailler avec le cabinet Circana pour analysé le marché du jeu vidéo américain au mois de novembre 2024.

Message publié par Mat Piscatella sur Bluesky. // Source : Frandroid

Du côté des jeux, Call of Duty Black Ops 6 fait un carton plein, tout comme l’épisode précédent, Call of Duty Modern Warfare 3, qui occupent respectivement le 2e et le 5e rang du classement des ventes. Les jeux de sports d’Electronic Arts remplissent les autres places du Top 10, à l’exception de Helldivers 2 au 3e rang.

Si l’on s’éloigne du PC et des consoles, le plus gros lancement de ce mois de novembre est sans aucun doute Pokémon TCG, le jeu sorti sur smartphone à la fin du mois d’octobre. Il réalise le 2e meilleur chiffre d’affaires à l’échelle mondiale, et se permet même de battre le champion du secteur Monopoly Go!.

Ce qui nous intéresse ce sont aussi les ventes de hardware : les consoles et leurs accessoires. Sur ce segment du marché, on observe une stagnation, du fait d’une croissance de PlayStation (+15%) compensé par un déclin de 29% des dépenses dans l’écosystème Xbox, et 3% pour la Nintendo Switch.

Pour cette dernière, on est presque surpris des bons résultants, puisque l’on parle d’une console en de vie, dont la prochaine génération devrait bientôt être dévoilé.

Pour Xbox en revanche, le constat est un peu plus alarmant. Microsoft ne semble vraiment pas trouver la bonne recette pour écouler ses consoles. Malgré une offre très attractive avec le Game Pass et le rachat de nombreux studios, la Xbox reste la mal aimée du marché et se fait toujours distancée par sa concurrente frontale, la PlayStation 5.

Dans la continuité de sa stratégie depuis 10 ans, Microsoft tente de pivoter pour élargir son écosystème au cloud gaming, au mobile et au PC, ce qui permet d’augmenter les ventes de jeux et les revenus de la branche Xbox au sens large. Pour ce qui est de la vie spécifiquement de la console de salon, l’horizon ne semble pas lumineux.