Après trois mois très chargés pour le Xbox Game Pass, Microsoft ralentit en ce début de mois de juin. De quoi laisser de la place à ces annonces de l'E3, le 13 juin.

Après trois mois très musclés pour le service, avec notamment l’arrivée historique de jeux Bethesda dans le service, le Xbox Game Pass ralentit un tout petit peu sa cadence infernale d’ajout de jeux. Cela n’empêche pas des titres très intéressants de rejoindre le service de Microsoft. Avec l’arrivée de l’E3 et la conférence conjointe entre Xbox et Bethesda le 13 juin, peut-être s’agit-il seulement du calme avant la tempête.

Les jeux Xbox Game Pass de juin 2021

The Wild at Heart (Cloud)

For Honor (Cloud et Xbox) – 3 juin



Backbone (PC) – 8 juin



Darkest Dungeon (Cloud, Xbox et PC) – 10 juin

Déjà disponible sur Xbox et PC depuis sa sortie le 20 mai, Wild at Heart peut désormais être joué également sur smartphones Android et même sur les produits Apple ou sur PC. Il narre les aventures de deux enfants précoces qui fuient leur quotidien et vont vivre de sacrées péripéties dans un monde étrange.

For Honor vous embarque dans des combats en solo ou en multijoueurs, avec les armes de votre choix pour vous adjuger les terres d’Heathmoor. Le combat se joue plutôt au tour par tour dans Darkest Dungeon, sorte de jeu de rôle rogue-like à la sauce gothique. Mais il faudra lutter contre des ennemis autant que contre la maladie, le stress et les ténèbres.

Si vous êtes plutôt adeptes des jeux d’enquête, rendez-vous dans un Vancouver revisité où le détective privé Howard Lotor découvre un secret qui va changer la face de son monde. Surtout pour un raton-laveur…

Les jeux qui quittent le Game Pass en mai 2021

Le principe du Game Pass repose là-dessus : des jeux qui entrent, mais aussi des titres qui partent. À partir du 15 juin, le service dira au revoir à :