Pour le mois de mars, Microsoft ajoute sept jeux à son catalogue du Xbox Game Pass. Parmi ceux-ci, on peut compter sur Marvel's Guardians of the Galaxy, Kentucky Route Zero ou la version cloud de Flight Simulator.

Comme tous les mois, Microsoft a annoncé, ce mardi, les premières nouveautés ajoutées en mars 2022 sur son service d’abonnement de jeux vidéo. Un mois qui sera placé sous le signe des nouveautés sur le Xbox Game Pass, certes, mais avec quelques classiques à se mettre sous la dent ou à rattraper.

Les jeux ajoutés Xbox Game Pass en mars 2022

Voici les jeux ajoutés au Xbox Game Pass en mars :

Far : Changing Tides (cloud, consoles et PC)

Microsoft Flight Simulator (cloud — déjà disponible sur Xbox et PC)

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (consoles et PC) — 3 mars

Kentucky Route Zero (cloud, consoles et PC) – 10 mars

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) – 10 mars

Marvel’s Guardians of the Galaxy (cloud, consoles et PC) – 10 mars

Young Souls (cloud, consoles et PC) – 10 mars

La principale de ces sept nouveautés est sans conteste Marvel’s Guardians of the Galaxy. Le jeu de Square Enix fait certes suite au Marvel’s Avengers de 2020, mais a été accueilli bien plus chaudement par la critique. Ce jeu d’action vous permet d’incarner Star Lord en temps que chef d’équipe et va vous plonger dans une aventure visant à capturer un inquiétant prédateur. Notons également l’arrivée de Kentucky Route Zero, un jeu narratif sorti en 2013 en point and click aux allures de véritable road trip sur les routes américaines.

Deux jeux à la patte graphique indéniable et à l’ambiance poétique sont disponibles dès leur sortie : Far : Changing Tides avec son exploration d’un monde inondé et Young Souls, un beat’em up en solo ou en coop.

Signalons aussi l’arrivée de Flight Simulator sur le cloud de Microsoft. Une bonne nouvelle pour les joueurs souhaitant s’essayer à la simulation de vol de référence sans pour autant avoir la machine de guerre nécessaire pour la faire tourner.

Mise à jour de l’application Xbox sur PC

Microsoft a également annoncé une nouvelle version de l’application Xbox sur PC. Concrètement, trois nouveautés de taille sont prévues. Il sera ainsi possible, pour les joueurs, de choisir l’endroit exact sur leur disque dur ou SSD où installer leurs jeux, à la manière de ce que proposent déjà Steam ou l’Epic Game Store. Les fichiers seront également accessibles aux joueurs qui pourront donc réparer et déplacer les fichiers dans leur disque dur.

Tout cela pour préparer à la troisième nouveauté, particulièrement attendue : la possibilité de modder davantage de jeux. Concrètement, Microsoft ouvre ainsi la voie à la possibilité de télécharger et d’installer des mods pour certains de ses jeux phares.

Les jeux qui sortent du Xbox Game Pass en mars

Si les nouvelles arrivées sur le Xbox Game Pass ne sont pas légion, heureusement les départs ne le sont pas non plus, à la différence du mois de février. Seuls quatre jeux disparaissent ce mois-ci du programme d’abonnement de jeux de Microsoft.

Vous avez jusqu’au 15 mars avant de voir ces titres disparaître du catalogue :

Nier : Automata (cloud, consoles et PC)

Phogs! (cloud, consoles et PC)

Torchlight III (cloud, consoles et PC)

The Surge 2 (cloud, consoles et PC)

Comme tous les mois, il vous reste encore quelques semaines pour profiter de ces quatre jeux, puisqu’ils quitteront le Game Pass à compter du 15 mars. Par ailleurs, si vous achetez un de ces jeux avant le 15 mars, vous pourrez bénéficier de 20 % de remise.

