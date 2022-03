Game Pass : sur PC, vous pouvez enfin installer les jeux dans le dossier de votre choix

Xbox se met à la page : les jeux du Microsoft Store et du PC Game Pass peuvent désormais être installé à l'emplacement de choix du joueur. Une nouvelle qui va faire plaisir aux adeptes de modding...

L’application Xbox sur Windows, indispensable pour profiter du Xbox Game Pass (appelé PC Game Pass), voit l’arrivée de nouvelles fonctionnalités qui vont grandement faciliter la vie des joueurs.

Xbox l’avait annoncé en novembre dernier, c’est maintenant chose faite : l’application autorise dorénavant l’installation des jeux dans n’importe quel dossier. Ces nouvelles fonctionnalités étaient déjà disponibles pour les Windows Insiders : elles sont à présent accessibles à tous.

En dehors du fait qu’il est toujours plus agréable de pouvoir choisir l’emplacement d’installation de ses jeux, qui dépassent maintenant régulièrement les 70 Go, cette nouvelle option est surtout une excellente nouvelle pour l’intégration des mods.

Du modding en vue pour l’app Xbox

L’un des gros avantages de jouer sur PC (entre autres) plutôt que sur console est la possibilité de modifier le jeu par l’ajout de mods. Ces derniers peuvent grandement améliorer le rendu graphique d’un jeu, mais également corriger certains défauts et ajouter des fonctionnalités manquantes. Certains mods sont même de véritables DLC, et d’autres, à l’image d’Enderal pour Skyrim, modifient intégralement l’expérience.

Or, le plus souvent, pour installer ces modifications, il faut toucher à certains fichiers du jeu, et donc y avoir accès. Windows avait déjà commencé à ouvrir timidement le Xbox Game Pass aux mods il y a près de deux ans, mais à l’époque, il n’était pas encore possible d’accéder aux fichiers.

Jusqu’ici donc, l’application Xbox installait le jeu téléchargé dans un dossier WindowsApps dédié. Il était ensuite impossible de déplacer les fichiers ou de les modifier. À présent, lors de l’installation d’un nouveau jeu, l’application laisse la possibilité de choisir le dossier d’installation, comme c’est le cas dans n’importe quel launcher ou boutique de jeu.

L’utilisateur peut également déplacer les fichiers d’un jeu sans avoir à le re-télécharger : vous n’aurez ainsi pas besoin de réinstaller vos jeux existants pour profiter de ces nouvelles options. Il suffit de faire un clic droit sur le jeu de votre choix pour pouvoir gérer les fichiers.

Xbox continue donc d’améliorer l’interface de son application, vitrine du Xbox Game Pass qui rencontre un vif succès.

