Microsoft Store : l’installation des jeux va enfin devenir plus simple

Microsoft s'apprêterait à laisser les joueurs PC installer les jeux du Microsoft Store et du Xbox Game Pass à l'emplacement de leur choix. Une décision qui faciliterait aussi l'intégration des mods, encore compliquée.

L’Xbox Game Pass est une franche réussite. Mais il n’est pas exempt de défaut, en particulier sur PC. Jusqu’à il y a peu, son principal problème sur cette plateforme tenait dans son store, mais Windows 11 devrait globalement régler cela.

Selon The Verge, un autre souci de taille devrait bientôt être réglé : l’impossibilité d’installer les jeux du Microsoft Store et du Xbox Game Pass dans le fichier de son choix devrait prendre fin. De quoi rendre l’environnement du Windows Store plus accueillant et confortable pour les joueurs et joueuses.

« Avec de grands jeux PC comme Back 4 Blood, Age of Empires IV, Forza Horizon 5, et Halo Infinite le jour un avec Game Pass, nous voulions fournir aux joueurs plus d’options pour personnaliser leur expérience dans l’application Xbox », a confié au site spécialisé Jason Beaumont, directeur partenaire des expériences chez Xbox.

Les mods devraient suivre

Au passage également, l’utilisation de mods sur les jeux du Microsoft Store va être grandement facilitée. Cela tient au fait que l’accès aux fichiers d’installation ne sera plus restreint. Pour le moment, si l’on souhaite bidouiller quelque peu avec le dossier où se trouve un jeu, Windows aura tendance à nous bloquer l’accès, nous refusant la permission d’y accéder. En clair, les jeux seraient maintenant traités quasiment comme des dossiers comme les autres.

Si vous avez déjà tenté de moder un jeu provenant du Microsoft Store (au hasard, Skyrim par exemple, disponible sur le Game Pass) vous avez dû bien vite vous apercevoir que ces nombreuses restrictions bloquaient le champ de possible. Et ce en dépit du fait que certains jeux ont été ouverts aux mods.

De manière générale, cette nouveauté devrait grandement simplifier l’intégration des mods sur le store de Microsoft. L’objectif est certainement d’y rendre l’achat de jeu plus viable. Car pour l’heure, de nombreux joueurs préfèrent encore se tourner vers une autre boutique au moment d’acheter un jeu, afin d’éviter les nombreux problèmes induits par les restrictions à la sauce Microsoft.

La date de déploiement encore dans le flou

Ce n’est pas tout. Toujours selon The Verge, Le Microsoft Store et l’appli Xbox devraient bientôt vous permettre de sauvegarder des jeux, de les restaurer et les vérifier, à l’instar de ce que proposent Steam et Battle.net.

La mise à jour serait testée en ce moment en interne chez Microsoft. The Verge mise sur un déploiement avant le lancement de Halo Infinite, prévu pour le 8 décembre prochain.

