Test de la Elgato 4K X : le streaming peut enfin passer à la next-gen

Avec la 4K X, Elgato propose une carte d'acquisition externe simple d'emploi et haut de gamme. Tout est dans la boite et prêt à l'emploi pour enregistrer ou streamer le flux vidéo d'une console de jeu de dernière génération à travers un PC sous macOS ou Windows. Cette nouvelle génération permet enfin de capturer la 4K à 144 Hz.



En cas de problèmes, la suite logicielle n'est pas très claire sur le diagnostic et donc la marche à suivre pour résoudre un problème. De plus, la carte semble assez sensible à l'utilisation d'un débit inférieur au 10 Gbit/s demandé, même pour un simple flux vidéo 1080p. Autre petit reproche, l'absence de support de stockage intégré comme sur la carte Elgato 4K60 S+. Cela permettait d'obtenir un périphérique de capture complètement autonome et capable d'être transporté sans un PC.



Malgré ces deux couacs, la carte Elgato 4K X s'impose comme une nouvelle référence haut de gamme sur le petit marché des cartes d'acquisition.