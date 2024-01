AVerMedia grille Elgato et dévoile la première carte de streaming 4K HDMI 2.1

AverMedia dévoile la première carte d'acquisition HDMI 2.1. Elle est capable d'enregistrer jusqu'en 4K à 60 images par seconde.

Si la marque Elgato fait souvent office de référence du marché, il ne faut surtout pas oublier son concurrent AVerMedia. C’est ce dernier qui est sous le feu des projecteurs aujourd’hui avec la présentation de la carte Live Gamer 4K 2.1 (GC757).

Derrière ce nom très attachant se cache la première carte du marché à intégrer la connectique HDMI 2.1. Elle va donc être idéale pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X.

Une carte nouvelle génération

Cette nouvelle carte d’AVerMedia se connecte par une interface PCI Express Gen 3 x4, sous votre carte graphique, au niveau de la carte mère à l’intérieur d’un PC de bureau donc.

Elle propose une entrée vidéo HDMI 2.1, mais aussi une sortie vidéo avec les mêmes caractéristiques. Cela permet de faire du pass-through, et d’afficher une image avec le moins de latences possible sur l’écran de retour.

Par cette méthode, la carte peut faire passer un signal montant en 2160p (3840 x 2160 pixels) à 144 Hz avec du HDR et de la VRR. Autrement dit, largement de quoi contenter ce que proposer une console dernier cri comme la PS5 ou la Xbox Series X. La carte prend également en charge le 1440p à 240 Hz et le 1080p à 360 Hz, toujours avec le HDR et le VRR.

Pour ce qui est de la capture du signal vidéo, c’est-à-dire la capacité à enregistrer le flux et le streamer sur Internet, le maximum sera du 2160p à 60 images par seconde. C’est de toute façon largement suffisant pour des plateformes comme YouTube ou Twitch. Mais on n’a toujours pas de carte capable de capture un signal 2160p à 120 Hz pour celles et ceux qui aimeraient enregistrer du gameplay haute performance.

Les prix augmentent

Comme on l’a vu pour les autres composants d’un PC et d’une manière générale dans l’électronique, les prix grimpent. AVerMedia annonce que sa carte est commercialisée au tarif conseillé de 279,90 euros en France. Notez que la carte est fournie avec un câble HDMI 2.1

On est quelques dizaines d’euros au-dessus de la vieillissante carte Elgato 4K60 Pro MK.2 que l’on trouve à 241,80 euros.

Une carte pour les plus petits budgets

Si votre budget est plus limité, AVerMedia a également une nouveauté pour vous : la carte Live Streamer Ultra HD (GC571). Cette fois, on parle d’une carte PCI Express Gen 3 x 1, plus simple à intégrer dans n’importe quelle configuration desktop. Elle est commercialisée à 179,90 euros.

Évidemment, elle est un peu plus limitée. Elle se contente d’entrée et sortie HDMI 2.0. Vous pourrez transmettre un signal jusqu’en 2160p à 60 Hz avec VRR et HDR en passthrough. La capture permettant l’enregistrement et le streaming est limitée à du 2160p à 30 Hz seulement.

La réponse du géant Elgato ne devrait pas se faire trop attendre. Lors de la TwitchCon en fin d’année 2023, la marque avait commencé à teaser l’arrivée de nouvelles cartes internes 4K Pro et externes 4K X.