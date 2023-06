Test Elgato Facecam Pro : la webcam ultime pour les streamers ?

Après une première version 1080p relativement convaincante, Elgato revient sur le marché des webcams premium avec la Facecam Pro, la première webcam capable de filmer en 4K60.

La webcam Elgato Facecam Pro entend bien remplacer le traditionnel appareil photo utilisé par une grande majorité de streamers. L’objectif est simple : proposer une excellente qualité d’image dans un appareil dédié qui ne nécessite qu’une simple connectique USB. 3.0.

Relativement imposante, la Facecam Pro s’équipe d’un capteur Sony capable de filmer en 4K60 et permet un réglage fin de tous ses paramètres à l’aide de l’utilitaire Camera Hub. Produit Elgato oblige, elle pourra être contrôlée entièrement à l’aide d’un Stream Deck.

Cette nouvelle webcam signée Elgato est disponible au prix conseillé (et très élevé) de 350 euros et devra donc être particulièrement convaincante pour justifier d’un tel tarif.

Une webcam très imposante, sans raison ?

Les quelques photos qui accompagnent ce test parlent d’elles-mêmes : la Facecam Pro est imposante. C’est tout simplement l’une des plus grosses webcams du marché et nous ne comprenons d’ailleurs pas réellement pourquoi elle est aussi imposante. Rien, à l’intérieur de l’appareil, ne semble justifier un tel encombrement. Néanmoins, une fois installée, sa taille n’aura que peu d’importance.

Elgato nous propose ici une caméra à la construction soignée. Si son châssis fait la part belle au plastique noir, l’assemblage est impeccable et la Facecam Pro respire la qualité. Elle se présente sous la forme d’un galet rectangulaire assez plat, dont la face avant texturée accueille en son centre l’imposant capteur Sony. Une LED d’indication est également présente sur la partie gauche de cette façade.

Comme souvent, Elgato fait dans la sobriété puisque la caméra n’intègre aucun appendice particulier qui lui donnerait un peu plus de personnalité. Seuls quelques logos et inscriptions viennent « égayer » la coque entièrement noire de l’appareil.

Contrairement à la première Facecam, le modèle Pro fait l’impasse sur le cache-objectif. C’est doublement dommageable, car il faudra « supporter » le fait d’avoir un appareil aussi imposant braqué sur vous en permanence et qu’il aurait été simple d’en intégrer un, compte tenu de la taille de l’appareil. De la même façon, on pourrait regretter l’absence de microphone intégré, bien que ce type d’appareil se destine avant tout aux utilisateurs déjà équipés sur la partie son.

L’installation de la Facecam Pro est facilitée par la présence d’un pas de vis standard qui s’adapte à tous les supports. Elgato a jugé bon d’en fournir un avec la caméra, permettant au choix de l’installer sur le dessus d’un moniteur ou posée sur n’importe quelle surface. Ce dernier se montre efficace et simple à mettre en place.

Source : Edouard Patout pour Frandroid Source : Edouard Patout pour Frandroid

Lorsque la caméra est positionnée au-dessus d’un écran, son support permet simplement de gérer son inclinaison verticale, pour mieux cadrer le sujet. Notez au passage que son imposant câble USB C peut perturber la bonne mise en place de la caméra par sa rigidité, et qu’il n’est, de fait, pas très discret.

La connectique se limite ainsi à un simple câble USB C vers USB C, de longueur suffisante pour positionner la caméra au-dessus d’un écran. En revanche, la marque n’a pas jugé bon d’y adjoindre un adaptateur vers USB A, ce qui peut vite poser un problème, tant les ports USB se font rares sur les ordinateurs actuels.

Un logiciel complet, encore mieux avec un Stream Deck

La Facecam Pro est contrôlée par le logiciel Camera Hub, déjà utilisé pour la Facecam standard. Ce dernier permet de configurer tous les aspects de la caméra finement et s’interface au passage avec le Stream Deck pour contrôler la Facecam Pro du bout des doigts.

Le premier onglet permet de gérer le cadrage de l’image, qu’Elgato nomme Pan-Tilt-Zoom (PTZ) par abus de langage. La caméra n’est absolument pas motorisée et l’utilitaire effectue simplement un recadrage au sein de l’image pour donner cette illusion. Très pratique et tout à fait justifiée du fait du capteur 4K, cette fonction s’accompagne de quatre préréglages personnalisables pour changer de cadrage à la volée.

La mise au point est aussi personnalisable avec, au choix, un mode automatique et un mode manuel. Ce second choix sera plus pertinent pour une utilisation en streaming ou en visioconférence puisque le sujet n’est pas amené à vraiment se déplacer, d’autant plus que la profondeur de champ laisse un peu de liberté de mouvement.

De la même façon, Camera Hub propose une liberté appréciable sur le réglage de l’exposition. S’il peut être laissé en automatique, l’activation du mode manuel libère le réglage des ISO et de la vitesse d’obturation pour adapter l’image selon nos préférences.

Sur une note plus créative, le contraste, la saturation ainsi que la balance des blancs peuvent être personnalisés. Un onglet dédié aux effets et s’appuyant sur les cartes graphiques NVIDIA est aussi proposé. Il est notamment possible de détourer le sujet pour masquer ou flouter l’arrière-plan, à la manière de ce que proposent certains outils de visioconférence.

Elgato met un point d’honneur à faire travailler ses produits de concert et la Facecam Pro ne fait pas exception. Elle profite ainsi d’une compatibilité poussée avec le Stream Deck, et notamment la version Plus. C’est simple, tous les paramètres de la caméra peuvent être gérés directement depuis le Stream Deck. Les potentiomètres prennent alors du sens pour ajuster le zoom, la mise au point ou encore le cadrage. En clair, après quelques premières configurations au sein de Camera Hub, tout peut se faire à l’aide du Stream Deck.

Une bonne qualité d’image, après quelques ajustements

Avec son capteur Sony Starvis, la Facecam Pro d’Elgato est unique en son genre pour un point particulier : sa capacité à filmer en 4K à 60 images par seconde. Le capteur propose une ouverture de f/2, avec une focale de 21 mm en équivalence plein format. L’angle de vision de 90° se veut assez large pour bien cadrer le sujet et permet, grâce aux fonctionnalités de zoom, de créer différents cadrages pour donner un peu plus de « vie » à la captation.

Réglage par défaut Zoom 150%

À la lumière du jour, la Facecam Pro s’en sort honorablement et délivre une image nette et peu bruitée. On remarque cependant assez vite quelques difficultés dans l’exposition qui a tendance à être un peu trop basse au niveau du sujet avec un fond lumineux. De la même façon, la balance des blancs nécessitera un ajustement manuel pour être vraiment correcte. L’ensemble a tendance à tirer un peu trop vers le rouge.

Réglage personnalisé Zoom 150%

Passer l’exposition automatique en mode « Spot » permet de retrouver une exposition plus correcte du visage, mais aura pour conséquence directe de surexposer les fonds trop lumineux (des murs blancs dans notre cas). Dans la même logique, abaisser légèrement la température permettra de retrouver des teintes de peau plus correctes. Notez au passage que, et c’est une bonne chose, l’exposition est automatiquement ajustée à chaque changement de cadrage.

En basse luminosité, pas de miracles, la qualité d’image chute assez nettement et le bruit se fait beaucoup plus présent. Pour autant, l’exposition s’améliore ici puisque les fonds lumineux sont, de fait, moins… lumineux. Enfin, en ajoutant un vrai éclairage, pour se rapprocher de l’usage pour lequel la caméra a été conçue, les résultats sont bien plus convaincants, avec une exposition et une colorimétrie bien meilleures. Dans ces conditions, et après quelques ajustements, la Facecam Pro joue parfaitement son rôle !

Basse luminosité Zoom 150%

En bref, en sortie de boite, la Facecam Pro est juste « OK ». Elle nécessitera quelques ajustements, en particulier de son exposition, pour garantir les meilleurs résultats. C’est là que l’applicatif Camera Hub prend du sens grâce aux nombreux réglages qu’il propose. Elle révèlera finalement tout son potentiel dans un environnement contrôlé, ce pour quoi elle a été conçue.

Condition studio Zoom 150%

La mise au point automatique se montre, elle aussi, convaincante, bien que souffrant d’un traditionnel effet de respiration à chaque changement. Le capteur prend cependant rapidement l’information et ajuste la mise au point très vite. Pour palier aux petits défauts de mise au point, il reste heureusement possible de la verrouiller, ce qui n’est pas dénué de sens pour une webcam.

Prix et disponibilité de la Elgato Facecam Pro

La webcam Elgato Facecam Pro est disponible au prix conseillé de 350 euros.