Xgimi Halo+ : ce picoprojecteur avec Google TV est la bonne affaire des ventes flash d’Amazon

Performant, autonome et surtout très compact, le Xgimi Halo+ est un picoprojecteur qui coche bien des cases. Pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, il a droit à une belle réduction de prix et est proposé à 679 euros au lieu de 799 euros.

Bien plus pratiques que les vidéoprojecteurs encombrants et sédentaires, les picoprojecteurs ne manquent pas d’atouts : ils sont légers, performants et tout aussi capables de proposer des images bien nettes sur des grandes surfaces d’affichage. C’est notamment le cas du Xgimi Halo+, un modèle sous Google TV et doté d’une batterie, que l’on trouve à moins de 700 euros pendant les ventes flash de printemps d’Amazon.

Les points clés du Xgimi Halo+

Un picoprojecteur de 1,6 kg

Des images projetées en Full HD jusqu’à 200 pouces

Une batterie intégrée

Google TV

Initialement affiché à 799 euros, le vidéoprojecteur Xgimi Halo+ est aujourd’hui disponible en promotion à 679 euros sur Amazon.

Le modèle avec Android TV à la place de Google TV est quant à lui disponible à 559 euros au lieu de 699 euros.

Un modèle à glisser dans son sac

Le vidéoprojecteur Xgimi Halo+ est tout d’abord un modèle ultra-pratique grâce à son format compact. Avec ses dimensions de 11,3 x 14,5 x 17,1 cm et son poids plume de 1,6 kg, il peut tout à fait vous accompagner en déplacement, si l’envie vous prend de vous concocter une petite soirée ciné hors de chez vous. Sachez aussi que grâce à sa batterie intégrée de 59,454 Wh, qui offre, selon la marque, 2h30 d’utilisation en mode portable, vous pourrez même l’utiliser en plein air.

Malgré son format réduit, le Xgimi Halo+ est tout de même capable d’afficher des images en Full HD jusqu’à 200 pouces. Autant dire que vos films et séries préférés auront une tout autre saveur. Le tout, avec une luminosité de 700 lumens ANSI, ce qui garantit en théorie des images suffisamment lumineuses, mais on vous conseille forcément d’être plongé dans le noir pour profiter au maximum des qualités de ce picoprojecteur.

Google TV est de la partie

Le Xgimi Halo+ est par ailleurs doté de plusieurs fonctionnalités pratiques comme la mise au point automatique, la correction automatique de la distorsion trapézoïdale (qui permet au picoprojecteur d’afficher des images correctement alignées et positionnées, peu importe la surface sur laquelle elles sont projetées), l’alignement intelligent de l’écran ou encore le contournement des obstacles (pour ne pas projeter d’images sur des meubles, par exemple). Côté son, la marque a opté pour deux haut-parleurs Harman Kardon de 5 W ainsi que pour une prise en charge du Dolby Audio. Mais un système son externe plus complet ne sera jamais de trop.

Enfin, l’appareil tourne sous Google TV et donne donc accès aux nombreuses applications du Play Store, dont les plateformes de streaming phares (Netflix, Prime Video, YouTube…). Vous y trouverez également l’application Xgimi Wall, sur laquelle sont proposés des économiseurs d’écran personnalisés. Pratique pour avoir l’impression d’avoir un nouveau tableau chez vous, par exemple.

À lire aussi :

Meilleurs mini projecteurs portables : notre sélection de picoprojecteurs en 2025

