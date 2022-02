Siri ne vous enregistrera plus à votre insu, Apple a corrigé le bug

La bêta d’iOS 15.4 récemment déployée finit de corriger un bug extrêmement problématique rencontré par certains utilisateurs : le partage des enregistrements audio de Siri alors que l’option était désactivée.

Si vous craignez que les assistants vocaux ne vous enregistrent à votre insu pour vous espionner pour le compte de Google, Apple ou Amazon, vous n’allez pas être des plus rassurés. La bêta IOS 15.4.2 déployée récemment auprès des développeurs (et des utilisateurs les plus courageux) va corriger un bug des plus gênants pour la politique de confidentialité d’Apple.

Depuis quelques années, la marque à la pomme permet aux utilisateurs de refuser de partager les enregistrements audio de Siri avec l’entreprise. Il suffit de refuser d’activer l’option au nom de la confidentialité. Cependant, plusieurs personnes ont noté que cela n’était pas toujours suivi d’effets depuis la mise en place d’iOS 15, qui a également connu quelques soucis au niveau de la confidentialité.

Les enregistrements concernés effacés

Apple avait reconnu qu’un bug entraînait le partage des enregistrements malgré tout chez certains utilisateurs qui avaient pourtant désactivé la fonction. Avec iOS 15.2, le paramètre « Améliorer Siri et Dictée » a été désactivé pour plusieurs utilisateurs de Siri, explique l’entreprise californienne à ZDNET, afin de corriger le problème apparu avec le dernier système d’exploitation des iPhone et iPad.

« Ce bug a activé par inadvertance le paramètre pour une petite partie des appareils. Depuis que nous l’avons identifié, nous avons arrêté l’étude des enregistrements et nous supprimons les enregistrements reçus de tous les appareils concernés », ajoute un porte-parole de l’entreprise auprès du site spécialisé.

Avec la prochaine version d’iOS 15.4, Apple relance la demande de partage des enregistrements avec Siri. Un message va de nouveau apparaître pour savoir si l’utilisateur souhaite s’inscrire ou non après avoir installé la mise à jour. Et cette fois, non devrait véritablement être non.

