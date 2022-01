Apple voit « beaucoup de potentiel » dans le métavers, mais à sa façon…

Lors d'une conférence téléphonique avec plusieurs analystes, Tim Cook a donné son avis sur le segment du métavers, concept actuellement creusé par Meta et Microsoft. Le patron d'Apple a réaffirmé l'intérêt de la firme pour la réalité virtuelle et augmentée.

Apple est toujours intéressé par la réalité virtuelle, tout comme Microsoft qui a évoqué la construction d’un Metavers. C’est à l’occasion d’une conférence téléphonique autour des résultats du premier trimestre 2022 d’Apple avec des analystes et investisseurs que Tim Cook s’est laissé aller à quelques confidences.

Interrogé sur la possible incursion d’Apple dans une forme de métavers, et plus globalement sur les projets de la firme en réalité augmentée et réalité virtuelle, Tim Cook a livré sa version du sujet.

Le métavers et la réalité virtuelle ont « du potentiel »

Le patron d’Apple a expliqué qu’ils voyaient « beaucoup de potentiel dans ce segment« . Il a ensuite plus longuement expliqué pourquoi son entreprise s’y intéressait et avait investi en conséquence :

Nous sommes une entreprise tournée vers l’innovation. Nous explorons constamment des technologies nouvelles et émergentes et c’est un domaine qui nous intéresse beaucoup. Nous avons 14 000 applications de réalité augmentée sur l’App Store, qui offrent des expériences AR incroyables à des millions de personnes aujourd’hui. Nous voyons beaucoup de potentiel dans ce segment et investissons en conséquence.

Tim Cook a aussi expliqué que, lorsqu’il s’agit d’investir un nouveau marché, Apple cherche plutôt une solution qui réunit les offres matérielles, logicielles et les services. Enfin, il a ajouté que certains domaines avaient piqué l’intérêt de la marque à la pomme, qui a d’ailleurs encore augmenté son budget en recherche et développement.

Il reste peu probable qu’Apple se lance dans un métavers ou tout projet similaire à celui de Meta. La firme de Cupertino semble plutôt s’intéresser à la création de contenus en réalité augmentée et virtuelle, ainsi qu’à l’aspect matériel. Pour rappel, Apple pourrait sortir son propre casque de VR d’ici la fin de l’année 2022 ou début 2023, celui-ci étant encore une fois retardé. Il devrait embarquer une puce aussi puissante que l’Apple M1, deux écrans OLED 4K, du Wi-Fi 6E, ainsi que son propre App Store.

